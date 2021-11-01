30-päevane tagastusõigus
Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Tootmine lõpetatud
Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas
45 g/min pidev auruvoog
200 g võimas auruvoog
SteamGlide Plus tald
Tungib tugevate kortsude hõlpsaks eemaldamiseks sügavamale kangasse
Tagab kiire kuumenemise ja suurepärase jõudluse, et triikimisele kuluks vähe aega
Võimas ja pidev auruvoog suunab kortsude kiiremaks eemaldamiseks kangasse rohkem auru.
Auhinnad
4.8
5-st
28
Auhinnad
96%
soovitab seda toodet
katyshka9132
01/11/2021
Україна
Отличный утюг
Отличный утюг за свои деньги. Прекрасно утюжит как шелк, так и котон, мощный паровой удар, подошва прекрасно скользит по вещам. За два года эксплуатации никаких нареканий.
Positiivsed omadused
Хорошо утюжит, мощный паровой удар
Negatiivsed omadused
Нет
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Azur GC4544/80 Парова праска
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Azur GC4544/80 Парова праска
Vadum
01/11/2019
Україна
Этот продукт имеет отличные функции
Нагревается быстро, скользит отлично, резервуар для воды достойный. Очень нравится паровой удар и носик для труднодоступных мест. Моделью доволен, пользуюсь уже полгода.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Azur GC4544/80 Парова праска
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Azur GC4544/80 Парова праска
Kosatka
04/07/2019
Україна
Красивы и надежный аппарат!
[Employee of philipsglobal] Долго выбирал модель утюга с учетом качества за разумную цену.Особое внимание уделил подошве и не прогадал! Аппарат превзошел все мои ожидания и неплохой функционал, плюс красивый дизайн!
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Azur GC4544/80 Парова праска
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Azur GC4544/80 Парова праска