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  • Auru jõudlus garanteeritud
  • Auru jõudlus garanteeritud
  • Auru jõudlus garanteeritud
  • Auru jõudlus garanteeritud
  • Auru jõudlus garanteeritud
  • Auru jõudlus garanteeritud
  • Auru jõudlus garanteeritud
  • Auru jõudlus garanteeritud
  • Auru jõudlus garanteeritud
  • Auru jõudlus garanteeritud
  • Auru jõudlus garanteeritud

Tootmine lõpetatud

TaevasinineAurutriikraud

GC4544/80

4.8
| (28) Auhinnad | 96% soovitab seda toodet

1 auhind

Auru jõudlus garanteeritud
Tänu meie uuenduslikule disainile purustatakse katlakiviosakesed lihtsasti ja kogutakse eemaldatavasse katlakivimahutisse. Katlakivi saab ihtsalt eemaldada vähem kui 15 sekundiga, mistõttu saavutate alati parima tulemuse.
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Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas

Meie täiustatud Quick Calc Release süsteemiga

Auru jõudlus garanteeritud

  • 50g/min pidev auruvoog

  • 220 g võimas auruvoog

  • SteamGlide Plus tald

Kuni 220 g võimas auruvoog eemaldab tugevad kortsud

Kuni 220 g võimas auruvoog eemaldab tugevad kortsud

Tungib tugevate kortsude hõlpsaks eemaldamiseks sügavamale kangasse.

2600 W kiireks kuumenemiseks ja tõhusaks triikimiseks

2600 W kiireks kuumenemiseks ja tõhusaks triikimiseks

Tagab kiire kuumenemise ja suurepärase jõudluse, et triikimisele kuluks vähe aega

Kuni 50 g/min auruvoog kortsude parimaks eemaldamiseks

Kuni 50 g/min auruvoog kortsude parimaks eemaldamiseks

Pidev, kuni 50 g/min auruvoog annab täiusliku koguse auru kõikide kortsude tõhusaks eemaldamiseks.

Tehnilised andmed

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Osad ja tarvikud

Auhinnad

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Arvustused

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4.8

5-st

28

Auhinnad

96%

soovitab seda toodet

3
1

01/11/2021

Україна

Україна

Отличный утюг

Отличный утюг за свои деньги. Прекрасно утюжит как шелк, так и котон, мощный паровой удар, подошва прекрасно скользит по вещам. За два года эксплуатации никаких нареканий.

Positiivsed omadused

Хорошо утюжит, мощный паровой удар

Negatiivsed omadused

Нет

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Azur GC4544/80 Парова праска

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Azur GC4544/80 Парова праска

01/11/2019

Україна

Україна

Этот продукт имеет отличные функции

Нагревается быстро, скользит отлично, резервуар для воды достойный. Очень нравится паровой удар и носик для труднодоступных мест. Моделью доволен, пользуюсь уже полгода.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Azur GC4544/80 Парова праска

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Azur GC4544/80 Парова праска

04/07/2019

Україна

Україна

Красивы и надежный аппарат!

[Employee of philipsglobal] Долго выбирал модель утюга с учетом качества за разумную цену.Особое внимание уделил подошве и не прогадал! Аппарат превзошел все мои ожидания и неплохой функционал, плюс красивый дизайн!

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Azur GC4544/80 Парова праска

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Azur GC4544/80 Парова праска

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  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.