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Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas
50g/min pidev auruvoog
220g võimas auruvoog
SteamGlide Plus tald
Tungib tugevate kortsude hõlpsaks eemaldamiseks sügavamale kangasse.
Tagab kiire kuumenemise ja suurepärase jõudluse, et triikimisele kuluks vähe aega
Pidev, kuni 50 g/min auruvoog annab täiusliku koguse auru kõikide kortsude tõhusaks eemaldamiseks.
Auhinnad
4.8
5-st
23
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
Hrs1
04/02/2024
Україна
Праска як праска
Вау ефекту немає, попередня Філіпс 3320 була якісніша хоч і менше споживала по потужності. Виробник Індонезія, попередня була Сінгапур.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Azur GC4556/20 Парова праска
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Azur GC4556/20 Парова праска
09/11/2021
Україна
Коли очікування співпали з реаліністю
Я шукала доступну по ціні праску, яка не буде залишати жовтих слідів на білому та круто прасувати паром. По рекомендації консультанта, обрала цю + тут ще симпатичний дизанйн. Праска доволі легка і легко скользить по речам.
Positiivsed omadused
Стильний дизайн, швидко нагріває, поки не було жодних накипів та проблем
Negatiivsed omadused
Немає
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Azur GC4556/20 Парова праска
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Azur GC4556/20 Парова праска
09/11/2021
Україна
Нормальный утюг за не очень большую сумму
Утюг удобный. Выполняет поставленные задачи. Не очень сильный удар паром.
Positiivsed omadused
цена и качество
Negatiivsed omadused
нет
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Azur GC4556/20 Парова праска
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Azur GC4556/20 Парова праска