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  • Aurujõudlus garanteeritud
  • Aurujõudlus garanteeritud
  • Aurujõudlus garanteeritud
  • Aurujõudlus garanteeritud
  • Aurujõudlus garanteeritud
  • Aurujõudlus garanteeritud
  • Aurujõudlus garanteeritud
  • Aurujõudlus garanteeritud
  • Aurujõudlus garanteeritud
  • Aurujõudlus garanteeritud
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Tootmine lõpetatud

TaevasinineAurutriikraud

GC4556/20

4.8
| (23) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet

1 auhind

Aurujõudlus garanteeritud
Tänu meie uuenduslikule disainile purustatakse katlakiviosakesed lihtsasti ja kogutakse eemaldatavasse katlakivimahutisse. Katlakivi saab lihtsalt vähem kui 15 sekundiga eemaldada, mistõttu saavutate alati parima tulemuse.
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Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas

Meie täiustatud Quick Calc Release süsteemiga

Aurujõudlus garanteeritud

  • 50g/min pidev auruvoog

  • 220g võimas auruvoog

  • SteamGlide Plus tald

Kuni 220 g võimas auruvoog eemaldab tugevad kortsud

Kuni 220 g võimas auruvoog eemaldab tugevad kortsud

Tungib tugevate kortsude hõlpsaks eemaldamiseks sügavamale kangasse.

2500W kiireks kuumenemiseks ja tõhusaks triikimiseks

Tagab kiire kuumenemise ja suurepärase jõudluse, et triikimisele kuluks vähe aega

Kuni 50 g/min auruvoog kortsude parimaks eemaldamiseks

Kuni 50 g/min auruvoog kortsude parimaks eemaldamiseks

Pidev, kuni 50 g/min auruvoog annab täiusliku koguse auru kõikide kortsude tõhusaks eemaldamiseks.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.8

5-st

23

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

3
2
1

04/02/2024

Україна

Україна

Праска як праска

Вау ефекту немає, попередня Філіпс 3320 була якісніша хоч і менше споживала по потужності. Виробник Індонезія, попередня була Сінгапур.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Azur GC4556/20 Парова праска

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Azur GC4556/20 Парова праска

09/11/2021

Україна

Україна

Коли очікування співпали з реаліністю

Я шукала доступну по ціні праску, яка не буде залишати жовтих слідів на білому та круто прасувати паром. По рекомендації консультанта, обрала цю + тут ще симпатичний дизанйн. Праска доволі легка і легко скользить по речам.

Positiivsed omadused

Стильний дизайн, швидко нагріває, поки не було жодних накипів та проблем

Negatiivsed omadused

Немає

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Azur GC4556/20 Парова праска

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Azur GC4556/20 Парова праска

09/11/2021

Україна

Україна

Нормальный утюг за не очень большую сумму

Утюг удобный. Выполняет поставленные задачи. Не очень сильный удар паром.

Positiivsed omadused

цена и качество

Negatiivsed omadused

нет

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Azur GC4556/20 Парова праска

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Azur GC4556/20 Парова праска

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  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.