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Tootmine lõpetatud
Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas
50g/min pidev auruvoog
230 g võimas auruvoog
SteamGlide Advanced tald
Tungib tugevate kortsude hõlpsaks eemaldamiseks sügavamale kangasse.
Tagab kiire kuumenemise ja suurepärase jõudluse, et triikimisele kuluks vähe aega
Pidev, kuni 50 g/min auruvoog annab täiusliku koguse auru kõikide kortsude tõhusaks eemaldamiseks.
Auhinnad
4.5
5-st
38
Auhinnad
89%
soovitab seda toodet
Софія1981
31/10/2021
Україна
Виріб надійний
Користуюся часто і все добре. Я задоволена праскою.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Azur GC4563/30 Парова праска
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Azur GC4563/30 Парова праска
29/10/2021
Україна
Кращий як на мене
Обирала лише Філіпс (до цього був також Філіпс, пропрацював більше 10 років). Інші фірми навіть не розглядала. Читала багато відгуків. Зупинилась на цьому варіанті. Дуже задоволена праскою. Все працює просто чудово.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Azur GC4563/30 Парова праска
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Azur GC4563/30 Парова праска
Бавико
21/06/2021
Україна
Праска дуже чудова!!!
Користуюсь праскою вже 1.5 роки. Дуже потужна, виконує на всі 100 заявлені функції. Є дуже класна функція видалення накипу. Користуватись легко. Мені все подобається!
Positiivsed omadused
Рекомендую до купівлі саме цю модель
Negatiivsed omadused
не має
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Azur GC4563/30 Парова праска
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Azur GC4563/30 Парова праска