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  • Auru jõudlus garanteeritud
  • Auru jõudlus garanteeritud
  • Auru jõudlus garanteeritud
  • Auru jõudlus garanteeritud
  • Auru jõudlus garanteeritud
  • Auru jõudlus garanteeritud
  • Auru jõudlus garanteeritud
  • Auru jõudlus garanteeritud
  • Auru jõudlus garanteeritud
  • Auru jõudlus garanteeritud
  • Auru jõudlus garanteeritud
  • Auru jõudlus garanteeritud
  • Auru jõudlus garanteeritud

Tootmine lõpetatud

TaevasinineAurutriikraud

GC4563/30

4.5
| (38) Auhinnad | 89% soovitab seda toodet

1 auhind

Auru jõudlus garanteeritud
Tänu meie uuenduslikule disainile purustatakse katlakiviosakesed lihtsasti ja kogutakse eemaldatavasse katlakivimahutisse. Katlakivi saab ihtsalt eemaldada vähem kui 15 sekundiga, mistõttu saavutate alati parima tulemuse.
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Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas

Meie täiustatud Quick Calc Release süsteemiga

Auru jõudlus garanteeritud

  • 50g/min pidev auruvoog

  • 230 g võimas auruvoog

  • SteamGlide Advanced tald

Kuni 230 g võimas auruvoog eemaldab tugevad kortsud

Kuni 230 g võimas auruvoog eemaldab tugevad kortsud

Tungib tugevate kortsude hõlpsaks eemaldamiseks sügavamale kangasse.

2600 W kiireks kuumenemiseks ja tõhusaks triikimiseks

2600 W kiireks kuumenemiseks ja tõhusaks triikimiseks

Tagab kiire kuumenemise ja suurepärase jõudluse, et triikimisele kuluks vähe aega

Kuni 50 g/min auruvoog kortsude parimaks eemaldamiseks

Kuni 50 g/min auruvoog kortsude parimaks eemaldamiseks

Pidev, kuni 50 g/min auruvoog annab täiusliku koguse auru kõikide kortsude tõhusaks eemaldamiseks.

Tehnilised andmed

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Osad ja tarvikud

Auhinnad

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Arvustused

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4.5

5-st

38

Auhinnad

89%

soovitab seda toodet

2

31/10/2021

Україна

Україна

Виріб надійний

Користуюся часто і все добре. Я задоволена праскою.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Azur GC4563/30 Парова праска

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Azur GC4563/30 Парова праска

29/10/2021

Україна

Україна

Кращий як на мене

Обирала лише Філіпс (до цього був також Філіпс, пропрацював більше 10 років). Інші фірми навіть не розглядала. Читала багато відгуків. Зупинилась на цьому варіанті. Дуже задоволена праскою. Все працює просто чудово.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Azur GC4563/30 Парова праска

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Azur GC4563/30 Парова праска

21/06/2021

Україна

Україна

Праска дуже чудова!!!

Користуюсь праскою вже 1.5 роки. Дуже потужна, виконує на всі 100 заявлені функції. Є дуже класна функція видалення накипу. Користуватись легко. Мені все подобається!

Positiivsed omadused

Рекомендую до купівлі саме цю модель

Negatiivsed omadused

не має

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Azur GC4563/30 Парова праска

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Azur GC4563/30 Парова праска

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  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.