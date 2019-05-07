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  • Võimas aur, juhtmeta triikimine
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  • Võimas aur, juhtmeta triikimine
  • Võimas aur, juhtmeta triikimine
  • Võimas aur, juhtmeta triikimine
  • Võimas aur, juhtmeta triikimine
  • Võimas aur, juhtmeta triikimine
  • Võimas aur, juhtmeta triikimine
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  • Võimas aur, juhtmeta triikimine
  • Võimas aur, juhtmeta triikimine
  • Võimas aur, juhtmeta triikimine
  • Võimas aur, juhtmeta triikimine
  • Võimas aur, juhtmeta triikimine

Tootmine lõpetatud

Azur FreeMotionAurutriikraud

GC4595/40

3.5
| (4) Auhinnad

1 auhind

Võimas aur, juhtmeta triikimine
Azur FreeMotioni aurutriikrauas on kombineeritud võimas aurujõudlus ja täielik vabadus triikida iga kangast igas triikimislaua osas. Nutikas laadimisalus koos kandeluku ja märgutulega laadib teie triikraua sekunditega.
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Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas

Ülikiire libisemine T-ionicGlide'iga

Võimas aur, juhtmeta triikimine

  • Auruv. 40 g/min; 180 g võim. auruv.

  • 2600 W

  • T-ionicGlide tald

  • Kandmislukustus

2600 W kiireks kuumenemiseks ja tõhusaks triikimiseks

2600 W kiireks kuumenemiseks ja tõhusaks triikimiseks

2600 W kiireks kuumenemiseks ja tõhusaks triikimiseks kõigi triigitavate rõivaste puhul

Kandmislukustus triikraua kindlaks hoiustamiseks pärast triikimist

Kandmislukustus triikraua kindlaks hoiustamiseks pärast triikimist

Ohutu hoiustamine pärast triikimist alusel. Juhtme saab kerida ümber triikraua aluse - nii on seadet lihtne hoiustada.

Pidev auruvoog kuni 40 g/min

Pidev auruvoog kuni 40 g/min

Philipsi aurutriikraua pideva aurutootmisega kuni 40 g/min annab täiusliku koguse auru kõikide kortsude tõhusaks eemaldamiseks.

Tehnilised andmed

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Auhinnad

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Arvustused

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3.5

5-st

4

Auhinnad

4
2

07/05/2019

România

România

Cel mai bun fier de călcat

Un fier de călcat foarte bun și practic recomand cu toată încrederea

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Fier de călcat cu abur Azur FreeMotion GC4595/40

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Fier de călcat cu abur Azur FreeMotion GC4595/40

14/11/2016

България

България

Ютията е отлична

Много удачен вариант, защото няма кабел, който да пречи на гладенето. Препоръчвам този модел.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Azur FreeMotion GC4595/40 Парна ютия

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Azur FreeMotion GC4595/40 Парна ютия

05/05/2017

Polska

Polska

Niestety, rozczarowanie

Zdecydowałam się na zakup żelazka bezprzewodowego. Wizja prasowania bez kabla była kusząca. Niestety, naładowanie żelazka, nie starcza nawet na wyprasowanie jednej koszuli. KOlejnym ogromnym jak dla mnie minusem jest wyrzut ogromnych ilości pary, w momencie odkładania do ładowarki.

See arvustus tehti tootele Azur FreeMotion GC4595/40 Żelazko parowe

See arvustus tehti tootele Azur FreeMotion GC4595/40 Żelazko parowe

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  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.