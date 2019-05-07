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Tootmine lõpetatud
GC4595/40
Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas
Auruv. 40 g/min; 180 g võim. auruv.
2600 W
T-ionicGlide tald
Kandmislukustus
2600 W kiireks kuumenemiseks ja tõhusaks triikimiseks kõigi triigitavate rõivaste puhul
Ohutu hoiustamine pärast triikimist alusel. Juhtme saab kerida ümber triikraua aluse - nii on seadet lihtne hoiustada.
Philipsi aurutriikraua pideva aurutootmisega kuni 40 g/min annab täiusliku koguse auru kõikide kortsude tõhusaks eemaldamiseks.
Auhinnad
3.5
5-st
4
Auhinnad
Cristinadana
07/05/2019
România
Cel mai bun fier de călcat
Un fier de călcat foarte bun și practic recomand cu toată încrederea
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Fier de călcat cu abur Azur FreeMotion GC4595/40
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Fier de călcat cu abur Azur FreeMotion GC4595/40
Vanko
14/11/2016
България
Ютията е отлична
Много удачен вариант, защото няма кабел, който да пречи на гладенето. Препоръчвам този модел.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Azur FreeMotion GC4595/40 Парна ютия
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Azur FreeMotion GC4595/40 Парна ютия
Kamelia
05/05/2017
Polska
Niestety, rozczarowanie
Zdecydowałam się na zakup żelazka bezprzewodowego. Wizja prasowania bez kabla była kusząca. Niestety, naładowanie żelazka, nie starcza nawet na wyprasowanie jednej koszuli. KOlejnym ogromnym jak dla mnie minusem jest wyrzut ogromnych ilości pary, w momencie odkładania do ładowarki.
See arvustus tehti tootele Azur FreeMotion GC4595/40 Żelazko parowe
See arvustus tehti tootele Azur FreeMotion GC4595/40 Żelazko parowe