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Tootmine lõpetatud
GC4621/02
Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas
Automaatne väljalülitamine
Elektrooniline ohutuslüliti lülitab järelevalveta jäänud või ümberkukkuva triikraua automaatselt välja.
Selle Philipsi triikraua pehme käepide lubab mugavalt triikida isegi pikemat aega järjest.
Selle Philipsi triikraua ainulaadne auruotsak ühendab parima triikimistulemuse saamiseks ettepoole suunatud talla selle otsas asuva pikliku auruavaga ligipääsuks kõige väiksematesse ja raskematesse kohtadesse.
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