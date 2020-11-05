Придбали праску ще у 2009 році, коли у нашій сім'ї з'явилася перша дитина. На той час в магазині це була найновіша модель з цікавою функцією іонізації. Ця праска і по цей день вірно служить та перепрасувала, мабуть, вже неймовірну кількість речей. Оскільки у нашій сім'ї четверо дітей, користуємося нею чи не щодня. Праска зарекомендувала себе дуже позитивно, адже 11 років - це неабиякий "стаж" для такого необхідного домашнього аксесуара. Навіть у такому, можна сказати, "поважному" віці вона виглядає стильно. Порадувала і зручна та продумана підставка під праску. Завжди при користуванні використовуємо функцію відпарювання, яка суттєво покращує та полегшує процес прасування. Вузький носик допомагає випрасувати важкодоступні місця. На жаль саме ця модель вже не випускається, але, переконаний, що інші моделі цієї марки не менш достойні.