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Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas
Ioniseeritud DeepSteam
Ioniseerimisprotsess tekitab väiksemaid auruosakesi, mis tungivad sügavamale kangasse. See tähendab, et isegi kõige raskemad kortsud eemaldatakse lihtsalt.
Philipsi aurutriikraua pideva aurutootmisega kuni 40 g/min annab täiusliku koguse auru kõikide kortsude tõhusaks eemaldamiseks.
SteamGlide'i tald on parim Philipsi tald teie aurutriikraua jaoks. See on väga kriimustuskindel, libiseb suurepäraselt ning seda on lihtne puhastada.
Auhinnad
5.0
5-st
1
Arvustus
100%
soovitab seda toodet
Ivanuch
05/11/2020
Україна
Прекрасна праска!
Придбали праску ще у 2009 році, коли у нашій сім'ї з'явилася перша дитина. На той час в магазині це була найновіша модель з цікавою функцією іонізації. Ця праска і по цей день вірно служить та перепрасувала, мабуть, вже неймовірну кількість речей. Оскільки у нашій сім'ї четверо дітей, користуємося нею чи не щодня. Праска зарекомендувала себе дуже позитивно, адже 11 років - це неабиякий "стаж" для такого необхідного домашнього аксесуара. Навіть у такому, можна сказати, "поважному" віці вона виглядає стильно. Порадувала і зручна та продумана підставка під праску. Завжди при користуванні використовуємо функцію відпарювання, яка суттєво покращує та полегшує процес прасування. Вузький носик допомагає випрасувати важкодоступні місця. На жаль саме ця модель вже не випускається, але, переконаний, що інші моделі цієї марки не менш достойні.
Positiivsed omadused
Практичність, надійність.
Negatiivsed omadused
Не виявив.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Azur Ionic GC4640/02 Парова праска
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Azur Ionic GC4640/02 Парова праска