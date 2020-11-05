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  • Eemaldab lihtsalt kortsud puuvillaselt ja linaselt riidelt
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  • Eemaldab lihtsalt kortsud puuvillaselt ja linaselt riidelt
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Tootmine lõpetatud

Azur IonicAurutriikraud

GC4640/02

5
| (1) Arvustus | 100% soovitab seda toodet

1 auhind

Eemaldab lihtsalt kortsud puuvillaselt ja linaselt riidelt
Ioniseeritud DeepSteam funktsiooni tõttu eemaldab isegi kõige raskemad kortsud. See võimas aurutriikraud tekitab 50% võrra väiksemaid auruosakesi, mis tungivad suurepäraste tulemuste saamiseks sügavale rasketesse kangastesse!
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Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas

Ioniseeriva DeepSteam-süsteemiga on tõhus triikida

Eemaldab lihtsalt kortsud puuvillaselt ja linaselt riidelt

  • Ioniseeritud DeepSteam

50% väiksemad auruosakesed tungivad sügavamale raskete kortside eemaldamiseks

50% väiksemad auruosakesed tungivad sügavamale raskete kortside eemaldamiseks

Ioniseerimisprotsess tekitab väiksemaid auruosakesi, mis tungivad sügavamale kangasse. See tähendab, et isegi kõige raskemad kortsud eemaldatakse lihtsalt.

Pidev auruvoog kuni 40 g/min

Pidev auruvoog kuni 40 g/min

Philipsi aurutriikraua pideva aurutootmisega kuni 40 g/min annab täiusliku koguse auru kõikide kortsude tõhusaks eemaldamiseks.

SteamGlide tald on Philipsi esmaklassiline tald

SteamGlide tald on Philipsi esmaklassiline tald

SteamGlide'i tald on parim Philipsi tald teie aurutriikraua jaoks. See on väga kriimustuskindel, libiseb suurepäraselt ning seda on lihtne puhastada.

Tehnilised andmed

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Auhinnad

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Arvustused

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5.0

5-st

1

Arvustus

100%

soovitab seda toodet

4
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1

05/11/2020

Україна

Україна

Прекрасна праска!

Придбали праску ще у 2009 році, коли у нашій сім'ї з'явилася перша дитина. На той час в магазині це була найновіша модель з цікавою функцією іонізації. Ця праска і по цей день вірно служить та перепрасувала, мабуть, вже неймовірну кількість речей. Оскільки у нашій сім'ї четверо дітей, користуємося нею чи не щодня. Праска зарекомендувала себе дуже позитивно, адже 11 років - це неабиякий "стаж" для такого необхідного домашнього аксесуара. Навіть у такому, можна сказати, "поважному" віці вона виглядає стильно. Порадувала і зручна та продумана підставка під праску. Завжди при користуванні використовуємо функцію відпарювання, яка суттєво покращує та полегшує процес прасування. Вузький носик допомагає випрасувати важкодоступні місця. На жаль саме ця модель вже не випускається, але, переконаний, що інші моделі цієї марки не менш достойні.

Positiivsed omadused

Практичність, надійність.

Negatiivsed omadused

Не виявив.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Azur Ionic GC4640/02 Парова праска

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Azur Ionic GC4640/02 Парова праска

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