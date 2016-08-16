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Tootmine lõpetatud
Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas
Aur 50 g/min; 200 g auruvoog
SteamGlide Plus tald
Automaatne väljalülitamine
2600 W
Selle Philipsi triikraua ainulaadne auruotsak ühendab parima triikimistulemuse saamiseks ettepoole suunatud talla selle otsas asuva pikliku auruavaga ligipääsuks kõige väiksematesse ja raskematesse kohtadesse.
Philipsi aurutriikrauda on lihtne riidel liigutada ning see ulatub ka kõige raskemini ligipääsetavatesse kohtadesse.
Triikraua optimaalne kaal on 1,6 kg, mistõttu on lihtne teda pidevalt alusele või kannale panna.
Auhinnad
4.9
5-st
17
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
DominikaP
16/08/2016
Polska
Moje najlepsz żelazko ever :-)
Żelazko Philips Azzur jest z mną już 4 lata i muszę przyznać, że bardzo je lubię. Obsługa jest intuicyjna. Najczęściej prasuję z wykorzystaniem pary, na programie dla bawełny, bo ubrań z tego materiału mam najwięcej i jeszcze nigdy nie miałam problemu z rozprasowaniem zagnieceń. Prasowanie malutkich ubranek mojej 14-miesięcznej córeczki jest czystą przyjemnością!
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Żelazko parowe Azur GC4860/02
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Żelazko parowe Azur GC4860/02
paluhen
07/10/2015
Polska
Kinnitatud ostja
Ten produkt ma wiele doskonałych funkcji
extra żelazko najlepsze jakie dotychczas miałem....
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Azur GC4860/37 Żelazko parowe
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Azur GC4860/37 Żelazko parowe
jaro1404
07/10/2015
Polska
Kinnitatud ostja
Ten produkt ma wiele doskonałych funkcji
extra żelazko najlepsze jakie dotychczas miałem....
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Azur GC4860/37 Żelazko parowe
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Azur GC4860/37 Żelazko parowe