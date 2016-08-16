Valmistatud täiuslikkuse saavutamiseks

Philipsi uuel Azur triikraual on optimaalne disain ja kaal, et selle liigutamine riidel oleks lihtne ka raskesti juurdepääsetavates kohtades. Kui võtta arvesse ka selle suurt aurutamisvõimsust, on teie käsutuses kõik, mida vajate täiuslike tulemuste saavutamiseks.