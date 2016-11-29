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  • Võimas täiuslikkus, iga kord
  • Võimas täiuslikkus, iga kord
  • Võimas täiuslikkus, iga kord
  • Võimas täiuslikkus, iga kord
  • Võimas täiuslikkus, iga kord
  • Võimas täiuslikkus, iga kord
  • Võimas täiuslikkus, iga kord
  • Võimas täiuslikkus, iga kord
  • Võimas täiuslikkus, iga kord
  • Võimas täiuslikkus, iga kord
  • Võimas täiuslikkus, iga kord
  • Võimas täiuslikkus, iga kord
  • Võimas täiuslikkus, iga kord

Tootmine lõpetatud

Azur ProAurutriikraud

GC4885/30

5
| (2) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet

1 auhind

Võimas täiuslikkus, iga kord
Azur Pro aurutriikraua võimas aur muudab triikimise hämmastavalt kiireks ja tagab täiuslikud tulemused. Kontrollitavus, ülikiire libisemine, lihtne katlakivieemaldus ja suurem veepaak teevad triikimise palju lihtsamaks.
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Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas

Võimsa auruga käib kortsueemaldus kiirelt

Võimas täiuslikkus, iga kord

  • 3000 W

  • 50 g/min; 220 g võimas auruvoog

  • T-ionicGlide tald

  • Autom. väljalülit. + katlakivieemaldus

3000 W kiireks kuumenemiseks ja tõhusaks triikimiseks

3000 W kiireks kuumenemiseks ja tõhusaks triikimiseks

Tagab kiire kuumenemise ja suurepärase jõudluse, et triikimisele kuluks vähe aega

Kuni 50 g/min auruvoog kortsude parimaks eemaldamiseks

Kuni 50 g/min auruvoog kortsude parimaks eemaldamiseks

Pidev, kuni 50 g/min auruvoog annab täiusliku koguse auru kõikide kortsude tõhusaks eemaldamiseks.

Kuni 220 g võimas auruvoog eemaldab tugevaid kortse

Kuni 220 g võimas auruvoog eemaldab tugevaid kortse

Kuni 220 g võimas auruvoog eemaldab tugevaid kortse

Tehnilised andmed

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Osad ja tarvikud

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Arvustused

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5.0

5-st

2

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

4
3
2
1

29/11/2016

Slovenija

Slovenija

Odličen likalnik za sprejemljivo ceno.

Likalnik za sprejemljivo ceno, ima odlične lastnosti, polika tudi najtrdovratnejše gube, ima velik rezervoar za vodo in poseben zbiralnik za odpadni vodni kamen.

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See arvustus tehti tootele Azur Pro GC4885/30 Steam iron

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Azur Pro GC4885/30 Steam iron

16/10/2016

Hrvatska

Hrvatska

Ovaj proizvod je odlican. Jako sam zadovoljna !

Prezadovoljna sam. Savrsena pegla. Konacno pegla koja izvrsno opegla odjecu.

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See arvustus tehti tootele Azur Pro GC4885/30 Parno glačalo

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Azur Pro GC4885/30 Parno glačalo

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  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.