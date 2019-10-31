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Tootmine lõpetatud

Azur ProAurutriikraud

GC4887/30

4.6
| (36) Auhinnad | 85% soovitab seda toodet

1 auhind

Võimas täiuslikkus, iga kord
Azur Pro aurutriikraua võimas auruvoog muudab triikimise hämmastavalt kiireks ja tagab täiuslikud tulemused. Triikimine on nüüd lihtne ülikiire libisemise, suurema veepaagi ja sisseehitatud katlakivi anumaga
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Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas

Võimsa auruga käib kortsueemaldus kiirelt

Võimas täiuslikkus, iga kord

  • 3000 W

  • 50 g/min; 230 g võimas auruvoog

  • T-ionicGlide tald

  • Autom. väljalülit. + katlakivieemaldus

3000 W kiireks kuumenemiseks ja tõhusaks triikimiseks

3000 W kiireks kuumenemiseks ja tõhusaks triikimiseks

Tagab kiire kuumenemise ja suurepärase jõudluse, et triikimisele kuluks vähe aega

Kuni 50 g/min auruvoog kortsude parimaks eemaldamiseks

Kuni 50 g/min auruvoog kortsude parimaks eemaldamiseks

Pidev, kuni 50 g/min auruvoog annab täiusliku koguse auru kõikide kortsude tõhusaks eemaldamiseks.

Käepidet on mugav triikimise ajal hoida

Käepidet on mugav triikimise ajal hoida

Aurutriikraua peal olev läbimõeldud pehme käepide muudab triikimise mugavamaks.

Tehnilised andmed

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Auhinnad

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Arvustused

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4.6

5-st

36

Auhinnad

85%

soovitab seda toodet

3

31/10/2019

Україна

Україна

Відмінна праска!

Користуємось вже майже рік. Чудово працює, швидко нагрівається та швидко холодне після вимкнення.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Azur Pro GC4887/00 Парова праска

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Azur Pro GC4887/00 Парова праска

12/08/2019

Україна

Україна

Супер! Очень доволька покупкой

Мне нравится и мощьность и паровой удар! Гладит все идеально с первого раза даже лен!

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Azur Pro GC4887/00 Парова праска

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Azur Pro GC4887/00 Парова праска

04/07/2019

Україна

Україна

Рекомендую!)

Праска повністю задовільняє потреби сімї :швидко нагрівається, потужна сила парового удару, стстема самоочищення!

See arvustus tehti tootele Azur Pro GC4887/00 Парова праска

See arvustus tehti tootele Azur Pro GC4887/00 Парова праска

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  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.