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Tootmine lõpetatud
Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas
3000 W
50 g/min; 230 g võimas auruvoog
T-ionicGlide tald
Autom. väljalülit. + katlakivieemaldus
Tagab kiire kuumenemise ja suurepärase jõudluse, et triikimisele kuluks vähe aega
Pidev, kuni 50 g/min auruvoog annab täiusliku koguse auru kõikide kortsude tõhusaks eemaldamiseks.
Aurutriikraua peal olev läbimõeldud pehme käepide muudab triikimise mugavamaks.
Auhinnad
4.6
5-st
36
Auhinnad
85%
soovitab seda toodet
Nastianastia
31/10/2019
Україна
Відмінна праска!
Користуємось вже майже рік. Чудово працює, швидко нагрівається та швидко холодне після вимкнення.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Azur Pro GC4887/00 Парова праска
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Azur Pro GC4887/00 Парова праска
Lanakor
12/08/2019
Україна
Супер! Очень доволька покупкой
Мне нравится и мощьность и паровой удар! Гладит все идеально с первого раза даже лен!
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Azur Pro GC4887/00 Парова праска
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Azur Pro GC4887/00 Парова праска
Олегович
04/07/2019
Україна
Рекомендую!)
Праска повністю задовільняє потреби сімї :швидко нагрівається, потужна сила парового удару, стстема самоочищення!
See arvustus tehti tootele Azur Pro GC4887/00 Парова праска
See arvustus tehti tootele Azur Pro GC4887/00 Парова праска