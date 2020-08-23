TootedTugi

10% allahindlust esimesel tellimusel

30-päevane tagastusõigus

Tarne 3-4 tööpäeva jooksul

E-pood

Kõik seeriad

  • Alati täiuslikud tulemused
  • Alati täiuslikud tulemused
  • Alati täiuslikud tulemused
  • Alati täiuslikud tulemused
  • Alati täiuslikud tulemused
  • Alati täiuslikud tulemused
  • Alati täiuslikud tulemused
  • Alati täiuslikud tulemused
  • Alati täiuslikud tulemused
  • Alati täiuslikud tulemused
  • Alati täiuslikud tulemused
  • Alati täiuslikud tulemused
  • Alati täiuslikud tulemused
  • Alati täiuslikud tulemused
  • Alati täiuslikud tulemused
  • Alati täiuslikud tulemused
  • Alati täiuslikud tulemused
  • Alati täiuslikud tulemused

Tootmine lõpetatud

TaevasinineAurutriikraud

GC4905/40

4.7
| (24) Auhinnad | 95% soovitab seda toodet

1 auhind

Alati täiuslikud tulemused
Kauakestev jõudlus tänu Quick Calc Release süsteemile ja kriimustuskindlale SteamGlide Elite tallale.
Kuva kõik eelised
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas

Võimalik tänu parimale kriimustuskindlale tallale

Alati täiuslikud tulemused

  • 55 g/min pidev auruvoog

  • 240 g võimas auruvoog

  • SteamGlide Elite’i tald

Kuni 240g võimas auruvoog eemaldab tugevad kortsud

Tungib tugevate kortsude hõlpsaks eemaldamiseks sügavamale kangasse.

3000 W kiireks kuumenemiseks ja tõhusaks triikimiseks

Tagab kiire kuumenemise ja suurepärase jõudluse, et triikimisele kuluks vähe aega

Kuni 55 g/min auruvoog kortsude kiiremaks eemaldamiseks

Kuni 55 g/min auruvoog kortsude kiiremaks eemaldamiseks

Võimas ja pidev auruvoog suunab kortsude kiiremaks eemaldamiseks kangasse kuni 50% rohkem auru.

Tehnilised andmed

Saage selle toote kohta tuge

Vaadake KKK-sid, kasutusjuhendeid, ohutusteavet ja nõuandeid

Leidke varuosasid või lisatarvikuid

Minge osade ja tarvikute juurde

Osad ja tarvikud

Auhinnad

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Arvustused

Neid arvustusi haldab Bazaarvoice ja need vastavad Bazaarvoice’i autentimise poliitikale, mida toetab pettusevastane tehnoloogia ja inimeste tehtav analüüs. Üksikasjad on leitavad aadressil
Kliendi arvamused toodete ja tärnihinnangute kujul on kasulikud kõigile. Need aitavad teil tootest rohkem teada saada ja teha ostuotsuse. Iga klient, kes on toote ostnud veebist või poest, saab jätta arvustuse

4.7

5-st

24

Auhinnad

95%

soovitab seda toodet

2
1

23/08/2020

Україна

Україна

Идеальное решение для Вашего гардероба!

Идеально отпаривает и гладит вещи. Это мой первый утюг и я несомненно ему рада! Нагревается мгновенно, скользит по одежде, а также крутейший дизайн в моем любимом оттенке и удобство!

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Azur GC4905/40 Парова праска

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Azur GC4905/40 Парова праска

07/09/2022

България

България

Kinnitatud ostja

Продуктът е изключително лек и удобен за ползване

Ютията е много лека ,удобна и не залепва .Бих я препоръчала на всяка домакиня

Positiivsed omadused

Лека ,удобна с перфектно незалепващо покритие

Negatiivsed omadused

Няма

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Azur GC4905/40 Парна ютия

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Azur GC4905/40 Парна ютия

10/05/2022

Česká republika

Česká republika

Super kauf

Akorát těžká, takže není nepohodlná na držení, ale perfektně vyžehlí, aniž by musel člověk vyvíjet tlak. Poměr cena/výkon super.

Positiivsed omadused

Vzhled, funkce

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Azur GC4908/80 Parní žehlička

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Azur GC4908/80 Parní žehlička

Telli meie uudiskiri, et saada infot meie eksklusiivsete kampaaniate kohta

  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.

Sooviksin saada reklaamkirju- vastavalt oma eelistustele ja tarbimiskäitumisele- Philipsi toodete, teenuste, ürituste ja kampaaniate kohta. Saan igal ajal hõlpsasti loobuda.

  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.