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  • Kiireim Philipsi aurutriikraud*
  • Kiireim Philipsi aurutriikraud*
  • Kiireim Philipsi aurutriikraud*
  • Kiireim Philipsi aurutriikraud*
  • Kiireim Philipsi aurutriikraud*
  • Kiireim Philipsi aurutriikraud*
  • Kiireim Philipsi aurutriikraud*
  • Kiireim Philipsi aurutriikraud*
  • Kiireim Philipsi aurutriikraud*
  • Kiireim Philipsi aurutriikraud*
  • Kiireim Philipsi aurutriikraud*
  • Kiireim Philipsi aurutriikraud*
  • Kiireim Philipsi aurutriikraud*
  • Kiireim Philipsi aurutriikraud*
  • Kiireim Philipsi aurutriikraud*
  • Kiireim Philipsi aurutriikraud*
  • Kiireim Philipsi aurutriikraud*
  • Kiireim Philipsi aurutriikraud*
  • Kiireim Philipsi aurutriikraud*
  • Kiireim Philipsi aurutriikraud*
  • Kiireim Philipsi aurutriikraud*
  • Kiireim Philipsi aurutriikraud*

Tootmine lõpetatud

PerfectCare AzurAurutriikraud

GC4924/20

4.8
| (4) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet

1 auhind

Kiireim Philipsi aurutriikraud*
Triikige mis tahes triigitavat rõivaeset teksadest siidini või linasest kašmiirini, mis tahes järjekorras, ilma et peaksite temperatuuri reguleerima. PerfectCare Azur saavutab täiuslikud tulemused kõrvetamata ja pleegitamata. Triikimine on nüüd lihtsam ja kiirem.
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Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas

Teksadest siidini ühe triikimisega

Kiireim Philipsi aurutriikraud*

  • Aur 50 g/min; 200 g auruvoog

  • T-ionicGlide tald

  • Autom. väljalülit. + katlakivieemaldus

  • Ohutu kõigile triigitavatele rõivastele

100% lihtne kasutada, reguleerimine ei ole vajalik

100% lihtne kasutada, reguleerimine ei ole vajalik

100% lihtne kasutada, reguleerimine ei ole vajalik. Nüüd saate triikida kõiki triigitavaid rõivaid üksteise järel, ilma vajaduseta oodata või temperatuuri reguleerida.

100% ohutu kõikide triigitavate rõivaste puhul

100% ohutu kõikide triigitavate rõivaste puhul

100% ohutu kõikide, isegi kõige õrnemate kangaste puhul nagu siid, kašmiir, vill, polüester. Mõned sõltumatud katseinstituudid on kasutanud PerfectCare-süsteemi kõige õrnemate triigitavate rõivaste peal ja kinnitanud suurepäraseid triikimistulemusi.

100% kiire kõikidel kangastel, ükski aurutriikraud ei ole kiirem

100% kiire triikimine, sortimine ei ole vajalik. Triikige kõiki rõivaid võimsama auruvoo abil.

Tehnilised andmed

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Auhinnad

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Arvustused

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Kliendi arvamused toodete ja tärnihinnangute kujul on kasulikud kõigile. Need aitavad teil tootest rohkem teada saada ja teha ostuotsuse. Iga klient, kes on toote ostnud veebist või poest, saab jätta arvustuse

4.8

5-st

4

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

3
2
1

29/09/2018

България

България

Супер

Без забележки. Загрява бързо и не се налага да избирате режим на гладене

See arvustus tehti tootele PerfectCare Azur GC4924/20 Парна ютия

See arvustus tehti tootele PerfectCare Azur GC4924/20 Парна ютия

15/11/2017

Česká republika

Česká republika

Tento produkt má výtečné vlastnosti

Výtečný výrobek pro ty kteří chtějí v klidu žehlit a nezabývat se jakou teplotu podle typu látky nastavit

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PerfectCare Azur GC4924/20 Napařovací žehlička

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PerfectCare Azur GC4924/20 Napařovací žehlička

23/10/2016

България

България

Страхотна

Ползвам е от един месец и е невероятно и уникална яка ютия. Бих я препоръчал. Христо Кадиев

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PerfectCare Azur GC4924/20 Парна ютия

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PerfectCare Azur GC4924/20 Парна ютия

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