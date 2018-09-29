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Tootmine lõpetatud
Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas
Aur 50 g/min; 200 g auruvoog
T-ionicGlide tald
Autom. väljalülit. + katlakivieemaldus
Ohutu kõigile triigitavatele rõivastele
100% lihtne kasutada, reguleerimine ei ole vajalik. Nüüd saate triikida kõiki triigitavaid rõivaid üksteise järel, ilma vajaduseta oodata või temperatuuri reguleerida.
100% ohutu kõikide, isegi kõige õrnemate kangaste puhul nagu siid, kašmiir, vill, polüester. Mõned sõltumatud katseinstituudid on kasutanud PerfectCare-süsteemi kõige õrnemate triigitavate rõivaste peal ja kinnitanud suurepäraseid triikimistulemusi.
100% kiire triikimine, sortimine ei ole vajalik. Triikige kõiki rõivaid võimsama auruvoo abil.
Auhinnad
4.8
5-st
4
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
Дочи
29/09/2018
България
Супер
Без забележки. Загрява бързо и не се налага да избирате режим на гладене
See arvustus tehti tootele PerfectCare Azur GC4924/20 Парна ютия
See arvustus tehti tootele PerfectCare Azur GC4924/20 Парна ютия
Krteček
15/11/2017
Česká republika
Tento produkt má výtečné vlastnosti
Výtečný výrobek pro ty kteří chtějí v klidu žehlit a nezabývat se jakou teplotu podle typu látky nastavit
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PerfectCare Azur GC4924/20 Napařovací žehlička
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PerfectCare Azur GC4924/20 Napařovací žehlička
Icokadiev
23/10/2016
България
Страхотна
Ползвам е от един месец и е невероятно и уникална яка ютия. Бих я препоръчал. Христо Кадиев
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PerfectCare Azur GC4924/20 Парна ютия
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PerfectCare Azur GC4924/20 Парна ютия
Katsetatud Philipsi aurutriikraudadega võrreldes