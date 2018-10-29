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  • Meie nutikaim ja võimsaim aurutriikraud
  • Meie nutikaim ja võimsaim aurutriikraud
  • Meie nutikaim ja võimsaim aurutriikraud
  • Meie nutikaim ja võimsaim aurutriikraud
  • Meie nutikaim ja võimsaim aurutriikraud
  • Meie nutikaim ja võimsaim aurutriikraud
  • Meie nutikaim ja võimsaim aurutriikraud
  • Meie nutikaim ja võimsaim aurutriikraud
  • Meie nutikaim ja võimsaim aurutriikraud
  • Meie nutikaim ja võimsaim aurutriikraud
  • Meie nutikaim ja võimsaim aurutriikraud
  • Meie nutikaim ja võimsaim aurutriikraud
  • Meie nutikaim ja võimsaim aurutriikraud
  • Meie nutikaim ja võimsaim aurutriikraud

Tootmine lõpetatud

Azur EliteOptimalTEMP-tehnoloogiaga aurutriikraud

GC5039/30

1 auhind

Meie nutikaim ja võimsaim aurutriikraud
Võimas ja nutikas triikraud ideaalse tulemuse kiiremaks saavutamiseks.Tänu OptimalTEMP-tehnoloogiale saate triikida kõike – teksariidest siidini –, ilma et peaksite põletusjälgede pärast muretsema. Täiustatud DynamiQ-aururežiim tagab ideaalse koguse võimsat auru just siis, kui seda vajate*
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Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas

Auru nutikas vabastamine garanteerib ohutu triikimise

Meie nutikaim ja võimsaim aurutriikraud

  • 3000 W

  • 75 g/min pidev auruvoog

  • 260 g võimas auruvoog

  • SteamGlide Advanced tald

OptimalTEMP-tehnoloogia: põletusjäljed on välistatud, seadistada pole vaja

OptimalTEMP-tehnoloogia: põletusjäljed on välistatud, seadistada pole vaja

Tänu OptimalTEMP-tehnoloogiale garanteerime, et see triikraud ei tekita triigitavale kangale kunagi ühtegi põletusjälge ning saate triikida ohutult ja mis tahes järjekorras kõiki materjale – teksariidest siidini ja linasest kašmiirini. Te ei pea ootama, millal temperatuur soovitud seadistuseni jõuab, ega rõivaid eelnevalt sorteerima. Philipsi OptimalTEMP-tehnoloogiaga aurutriikrauaga on triikimine lihtsam ja kiirem ning neid triikraudasid on katsetanud sõltumatud kangaeksperdid.

Režiim DynamiQ vabastab ideaalse tulemuse saavutamiseks nutikalt auru

Režiim DynamiQ vabastab ideaalse tulemuse saavutamiseks nutikalt auru

Kõige täiuslikum aurutriikraudades kasutatav DynamiQ andur teab täpselt, kuidas teie triikraud liigub ja millal see seisab. Aururežiim DynamiQ vabastab kiiremaks triikimiseks automaatselt vajaliku koguse auru just siis, kui seda vajate. Ülimaks mugavuseks ja lihtsaks triikimiseks hakatakse aurutama kohe, kui triikraud liikuma hakkab, ja aurutamine lõpetatakse, kui triikraud paigal seisab.

Mugavad aururežiimid: DynamiQ, MAX, IONIC ja OFF

Mugavad aururežiimid: DynamiQ, MAX, IONIC ja OFF

Valida saab mitmete aururežiimide vahel. Režiim DynamiQ tagab automaatselt ideaalses koguses auru just siis, kui seda vajate; režiim MAX eemaldab tugevad kortsud võimsa pideva auruvooga; võimsate aurupahvakutega aururežiim IONIC tagab hügieenilisema triikimise; režiim OFF võimaldab auruga varustamise välja lülitada.

Tehnilised andmed

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Lahtiütlused

  1. Kõikidel triigitavatel kangastel

  2. Võrreldes tootega GC4910