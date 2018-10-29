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Tootmine lõpetatud
GC5039/30
Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas
3000 W
75 g/min pidev auruvoog
260 g võimas auruvoog
SteamGlide Advanced tald
Tänu OptimalTEMP-tehnoloogiale garanteerime, et see triikraud ei tekita triigitavale kangale kunagi ühtegi põletusjälge ning saate triikida ohutult ja mis tahes järjekorras kõiki materjale – teksariidest siidini ja linasest kašmiirini. Te ei pea ootama, millal temperatuur soovitud seadistuseni jõuab, ega rõivaid eelnevalt sorteerima. Philipsi OptimalTEMP-tehnoloogiaga aurutriikrauaga on triikimine lihtsam ja kiirem ning neid triikraudasid on katsetanud sõltumatud kangaeksperdid.
Kõige täiuslikum aurutriikraudades kasutatav DynamiQ andur teab täpselt, kuidas teie triikraud liigub ja millal see seisab. Aururežiim DynamiQ vabastab kiiremaks triikimiseks automaatselt vajaliku koguse auru just siis, kui seda vajate. Ülimaks mugavuseks ja lihtsaks triikimiseks hakatakse aurutama kohe, kui triikraud liikuma hakkab, ja aurutamine lõpetatakse, kui triikraud paigal seisab.
Valida saab mitmete aururežiimide vahel. Režiim DynamiQ tagab automaatselt ideaalses koguses auru just siis, kui seda vajate; režiim MAX eemaldab tugevad kortsud võimsa pideva auruvooga; võimsate aurupahvakutega aururežiim IONIC tagab hügieenilisema triikimise; režiim OFF võimaldab auruga varustamise välja lülitada.
Auhinnad
Arvustused
Kõikidel triigitavatel kangastel
Võrreldes tootega GC4910