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PerfectCare Xpress Suruauruga aurutriikraud

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PerfectCare XpressSuruauruga aurutriikraud

GC5055/02

PerfectCare Xpress Suruauruga aurutriikraud

Tootmine lõpetatud

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Kasutusjuhendid ja dokumendid

EU Declaration of conformity Philips PerfectCare Xpress Pressurised steam iron GC5055/02 - English (US)

  • PDF fail, 30.4 kB
  • 13 March 2026

User Manual Philips

  • PDF fail, 14.9 MB
  • 13 March 2026

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