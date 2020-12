Testinud ja kinnitanud sõltumatud tekstiilieksperdid

Seda triikrauda on testinud ja selle on heaks kiitnud sõltumatute tekstiiliekspertide instituut nagu näiteks DWI, IWTO, Woolmark, tänu selle suurepärastele triikimistulemustele. Woolmark Apparel Care programm aitab tarbijatel ära tunda kvaliteetsed rõivahooldustooted, mis on heaks kiidetud ettevõtte Woolmark Company poolt villastel rõivaesemetel kasutamiseks. Philips on oma OptimalTEMP tehnoloogiaga ainuke kaubamärk, millele Woolmark on omistanud kullastandardi. Võite olla kindel, et Woolmarki poolt heakskiidetud rõivahooldustooted sobivad ideaalselt kõigile villastele rõivaesemetele.