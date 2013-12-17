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Tootmine lõpetatud
Muretu triikimine, seadistamist ei ole vaja
Triikige mis tahes triigitavat rõivaeset, alates siidist kuni linase või puuvillase riide või kašmiirini ... mis tahes järjekorras, ilma et peaksite temperatuuri reguleerima. PerfectCare Xpress saavutab suurepärased tulemused rõivaid kõrvetamata ja pleegitamata. Triikimine on nüüd tõeliselt lihtne.
Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas
Auruvoog 65 g/min; 200 g auruvoog
SteamGlide-tald
Autom. väljalülit. + katlakivieemaldus
Ohutu kõigile triigitavatele rõivastele
100% ohutu kõikide, isegi kõige õrnemate kangaste puhul nagu siid, kašmiir, vill, polüester. Mõned sõltumatud katseinstituudid on kasutanud PerfectCare-süsteemi kõige õrnemate triigitavate rõivaste peal ja kinnitanud suurepäraseid triikimistulemusi.
100% lihtne kasutada, reguleerimine ei ole vajalik. Nüüd saate triikida kõiki triigitavaid rõivaid üksteise järel, ilma vajaduseta oodata või temperatuuri reguleerida.
100% kiire triikimine, sortimine ei ole vajalik. Triikige kõiki rõivaid võimsama auruvoo abil.
Vaadake KKK-sid, kasutusjuhendeid, ohutusteavet ja nõuandeid
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Auhinnad
4.2
5-st
5
Auhinnad
80%
soovitab seda toodet
EvitaG
17/12/2013
Polska
Żelazko, które zachęca do prasowania
Żelazko bardzo łatwe w obsłudze - nie ma konieczności regulowania temperatury. Jedyna czynność, to uzupełnianie wody w zbiorniku, która, niestety, szybko się zużywa. Ubrania są dokładnie uprasowane, a uciążliwe zagniecenia likwiduje dodatkowe uderzenie pary. Z początku żelazko wydawało mi się dosyć ciężkie, ale szybko przyzwyczaiłam się do niego i nie wyobrażam sobie prasowania innym sprzętem. Kolejny plus, to brak możliwości przypalenia materiału czy też pozostawienia jakiegokolwiek śladu po zbyt wysokiej temperaturze żelazka - pozostawione bez ruchu samo się wyłącza.
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See arvustus tehti tootele PerfectCare Xpress GC5055/02 Żelazko z funkcją pary pod ciśnieniem
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PerfectCare Xpress GC5055/02 Żelazko z funkcją pary pod ciśnieniem
łuki
12/06/2013
Polska
nowoczesne, skuteczne żelazko dla wymagających
Kupiłem ten model troszkę niedowierzając temu co czytałem w reklamie.Niedowierzałem by żelazko było w stanie prasować różne materiały bez dodatkowych ustawień. Po zakupie moje spostrzeżenia są nastepujące: kupiłem nowoczesne, ciężkie żelazko z ogromnym wyrzutem pary, praktycznie bezobsługowe( tylko 1 przycisk dodatkowego wyrzutu). Świetny design, nagrzewa się w kilkanaście sekund. Prasuje rewelacyjnie, szybko i dokładnie.Dodatkowo do zestawu dołączono poręczny kubek z dziubkiem do nalewania wody i test twardości wody
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See arvustus tehti tootele PerfectCare Xpress GC5055/02 Żelazko z funkcją pary pod ciśnieniem
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PerfectCare Xpress GC5055/02 Żelazko z funkcją pary pod ciśnieniem
anusiamalina
03/12/2012
Polska
oszczędność czasu i energii, przyjemność prasowania
Jestem posiadaczem nowego żelazka philips GC 5055, jak dla mnie żelazko wypadło super, bardzo szybko się nagrzewa, a duża moc i genarator pary sprawiają, iż ubrania szybko stają się gładkie i tracą zagniecenia - do tej pory wyprasowanie lnianych spodni zajmowało mi wiele czasu, teraz jest to chwila. Istotną jak dla mnie jego cechą jest to, iż nie muszę zmieniać ustawiewień podczas prasowania różnego rodzaju tkanin, np atłasowych bluzek czy cieniutkiego obrusu. Co więcej aplikacje na ubrankach dziecka nie topią się i pozostają nie naruszone podczas prasowania po prawej stronie. Żelazko ma solidny kabel i duży zbiornik na wodę, co więcej woda nie wylewa się z niego i nie moczy ubrań podczas używania go. W 100 % polecam to żelazko
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See arvustus tehti tootele PerfectCare Xpress GC5055/07 Żelazko z funkcją pary pod ciśnieniem
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See arvustus tehti tootele PerfectCare Xpress GC5055/07 Żelazko z funkcją pary pod ciśnieniem