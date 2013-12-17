TootedTugi

10% allahindlust esimesel tellimusel

30-päevane tagastusõigus

Tarne 3-4 tööpäeva jooksul

E-pood

Kõik seeriad

  • Standard Product Photo Philips PerfectCare Xpress Pressurised steam iron
  • Standard Product Photo Philips PerfectCare Xpress Pressurised steam iron

Tootmine lõpetatud

PerfectCare XpressSuruauruga aurutriikraud

GC5055/02

4.2

| (5) Auhinnad | 80% soovitab seda toodet

1 auhind

Muretu triikimine, seadistamist ei ole vaja

Triikige mis tahes triigitavat rõivaeset, alates siidist kuni linase või puuvillase riide või kašmiirini ... mis tahes järjekorras, ilma et peaksite temperatuuri reguleerima. PerfectCare Xpress saavutab suurepärased tulemused rõivaid kõrvetamata ja pleegitamata. Triikimine on nüüd tõeliselt lihtne.

Kuva kõik eelised
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas

Komplekti kuulub kompaktne ja võimas aurugeneraator

Muretu triikimine, seadistamist ei ole vaja

  • Auruvoog 65 g/min; 200 g auruvoog

  • SteamGlide-tald

  • Autom. väljalülit. + katlakivieemaldus

  • Ohutu kõigile triigitavatele rõivastele

100% ohutu kõikide triigitavate rõivaste puhul

100% ohutu kõikide triigitavate rõivaste puhul

100% ohutu kõikide, isegi kõige õrnemate kangaste puhul nagu siid, kašmiir, vill, polüester. Mõned sõltumatud katseinstituudid on kasutanud PerfectCare-süsteemi kõige õrnemate triigitavate rõivaste peal ja kinnitanud suurepäraseid triikimistulemusi.

100% lihtne kasutada, reguleerimine ei ole vajalik

100% lihtne kasutada, reguleerimine ei ole vajalik

100% lihtne kasutada, reguleerimine ei ole vajalik. Nüüd saate triikida kõiki triigitavaid rõivaid üksteise järel, ilma vajaduseta oodata või temperatuuri reguleerida.

100% kiire kõikidel kangastel, ükski aurutriikraud ei ole kiirem

100% kiire kõikidel kangastel, ükski aurutriikraud ei ole kiirem

100% kiire triikimine, sortimine ei ole vajalik. Triikige kõiki rõivaid võimsama auruvoo abil.

Tehnilised andmed

Saage selle toote kohta tuge

Vaadake KKK-sid, kasutusjuhendeid, ohutusteavet ja nõuandeid

Leidke varuosasid või lisatarvikuid

Minge osade ja tarvikute juurde

Osad ja tarvikud

Auhinnad

  • Pilt: VRS_PBTAWARD66

Arvustused

Neid arvustusi haldab Bazaarvoice ja need vastavad Bazaarvoice’i autentimise poliitikale, mida toetab pettusevastane tehnoloogia ja inimeste tehtav analüüs. Üksikasjad on leitavad aadressil
Kliendi arvamused toodete ja tärnihinnangute kujul on kasulikud kõigile. Need aitavad teil tootest rohkem teada saada ja teha ostuotsuse. Iga klient, kes on toote ostnud veebist või poest, saab jätta arvustuse

4.2

5-st

5

Auhinnad

80%

soovitab seda toodet

4
3
2

17/12/2013

Polska

Polska

Żelazko, które zachęca do prasowania

Żelazko bardzo łatwe w obsłudze - nie ma konieczności regulowania temperatury. Jedyna czynność, to uzupełnianie wody w zbiorniku, która, niestety, szybko się zużywa. Ubrania są dokładnie uprasowane, a uciążliwe zagniecenia likwiduje dodatkowe uderzenie pary. Z początku żelazko wydawało mi się dosyć ciężkie, ale szybko przyzwyczaiłam się do niego i nie wyobrażam sobie prasowania innym sprzętem. Kolejny plus, to brak możliwości przypalenia materiału czy też pozostawienia jakiegokolwiek śladu po zbyt wysokiej temperaturze żelazka - pozostawione bez ruchu samo się wyłącza.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PerfectCare Xpress GC5055/02 Żelazko z funkcją pary pod ciśnieniem

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PerfectCare Xpress GC5055/02 Żelazko z funkcją pary pod ciśnieniem

12/06/2013

Polska

Polska

nowoczesne, skuteczne żelazko dla wymagających

Kupiłem ten model troszkę niedowierzając temu co czytałem w reklamie.Niedowierzałem by żelazko było w stanie prasować różne materiały bez dodatkowych ustawień. Po zakupie moje spostrzeżenia są nastepujące: kupiłem nowoczesne, ciężkie żelazko z ogromnym wyrzutem pary, praktycznie bezobsługowe( tylko 1 przycisk dodatkowego wyrzutu). Świetny design, nagrzewa się w kilkanaście sekund. Prasuje rewelacyjnie, szybko i dokładnie.Dodatkowo do zestawu dołączono poręczny kubek z dziubkiem do nalewania wody i test twardości wody

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PerfectCare Xpress GC5055/02 Żelazko z funkcją pary pod ciśnieniem

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PerfectCare Xpress GC5055/02 Żelazko z funkcją pary pod ciśnieniem

03/12/2012

Polska

Polska

oszczędność czasu i energii, przyjemność prasowania

Jestem posiadaczem nowego żelazka philips GC 5055, jak dla mnie żelazko wypadło super, bardzo szybko się nagrzewa, a duża moc i genarator pary sprawiają, iż ubrania szybko stają się gładkie i tracą zagniecenia - do tej pory wyprasowanie lnianych spodni zajmowało mi wiele czasu, teraz jest to chwila. Istotną jak dla mnie jego cechą jest to, iż nie muszę zmieniać ustawiewień podczas prasowania różnego rodzaju tkanin, np atłasowych bluzek czy cieniutkiego obrusu. Co więcej aplikacje na ubrankach dziecka nie topią się i pozostają nie naruszone podczas prasowania po prawej stronie. Żelazko ma solidny kabel i duży zbiornik na wodę, co więcej woda nie wylewa się z niego i nie moczy ubrań podczas używania go. W 100 % polecam to żelazko

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PerfectCare Xpress GC5055/07 Żelazko z funkcją pary pod ciśnieniem

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PerfectCare Xpress GC5055/07 Żelazko z funkcją pary pod ciśnieniem

Telli meie uudiskiri, et saada infot meie eksklusiivsete kampaaniate kohta

  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.

Sooviksin saada reklaamkirju – vastavalt oma eelistustele ja tarbimiskäitumisele – Philipsi toodete, teenuste, ürituste ja kampaaniate kohta. Saan uudiskirjast igal ajal hõlpsasti loobuda!

  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.