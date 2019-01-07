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Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas
2000 W
MyEssence'i lõhnakork
Riidepuu ja Hang&Lock
Võimas auruvoog kannab uuendusliku MyEssence'i lõhnakorgi abil teie lemmiklõhna teie riietele.
Valige sobiv aurutase, et saavutada optimaalsed tulemused erinevat tüüpi kangastel.
Otsakutest puhutakse läbi võimas auruvoog, mille abil saate kortsud eemaldada vaid mõne tõmbega.
Auhinnad
5.0
5-st
1
Arvustus
100%
soovitab seda toodet
Sted
07/01/2019
Hrvatska
Jednostavan za upotrebu i odlične karakteristike
Jedina sitna zamjerka što se mora uključiti/ isključiti između stavljanja dva odjevna predmeta.
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See arvustus tehti tootele ClearTouch Essence GC537/65 Uređaj za glačanje na paru
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele ClearTouch Essence GC537/65 Uređaj za glačanje na paru
Sõltumatu instituudi poolt katsetatud bakteritüüpide Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus ATCC 6538, Canidia albicans ATCC 10231 suhtes 8-minutilise aurutusajaga.