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  • Lihtne kortsueemaldus kogupikkuses
  • Lihtne kortsueemaldus kogupikkuses
  • Lihtne kortsueemaldus kogupikkuses
  • Lihtne kortsueemaldus kogupikkuses
  • Lihtne kortsueemaldus kogupikkuses
  • Lihtne kortsueemaldus kogupikkuses
  • Lihtne kortsueemaldus kogupikkuses
  • Lihtne kortsueemaldus kogupikkuses
  • Lihtne kortsueemaldus kogupikkuses
  • Lihtne kortsueemaldus kogupikkuses
  • Lihtne kortsueemaldus kogupikkuses
  • Lihtne kortsueemaldus kogupikkuses
  • Lihtne kortsueemaldus kogupikkuses
  • Lihtne kortsueemaldus kogupikkuses
  • Lihtne kortsueemaldus kogupikkuses
  • Lihtne kortsueemaldus kogupikkuses
  • Lihtne kortsueemaldus kogupikkuses
  • Lihtne kortsueemaldus kogupikkuses
  • Lihtne kortsueemaldus kogupikkuses
  • Lihtne kortsueemaldus kogupikkuses
  • Lihtne kortsueemaldus kogupikkuses
  • Lihtne kortsueemaldus kogupikkuses
  • Lihtne kortsueemaldus kogupikkuses
  • Lihtne kortsueemaldus kogupikkuses

Tootmine lõpetatud

ComfortTouchRõivaauruti

GC552/40

4.4
| (55) Auhinnad | 85% soovitab seda toodet

1 auhind

Lihtne kortsueemaldus kogupikkuses
Meie uus rõivaauruti ComfortTouch eemaldab kortsud ja värskendab rõivaid. Tänu võimsale pidevale aurule ja eriti pikale StyleBoardile saate tervelt rõivaesemelt ülikiiresti kortsud eemaldada.
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Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas

tänu FlexHeadile ja eriti pikale StyleBoardile

Lihtne kortsueemaldus kogupikkuses

  • StyleBoard

  • 1800 W

  • 3 auruseadistust

Võimas pidev auruvoog kiiremaks kortsude eemaldamiseks

Võimas pidev auruvoog kiiremaks kortsude eemaldamiseks

Otsakutest puhutakse läbi võimas pidev auruvoog, mille abil saate kortsud eemaldada vaid mõne tõmbega.

Eriti pikk StyleBoard kogupikkuses parema tulemuse saavutamiseks

Eriti pikk StyleBoard pakub aurutamisel kasulikku tuge. Kogupikkuses täpse tulemuse saavutamiseks lihtsalt suruge kangas auruplaadi ja StyleBoardi vahele.

Kangahari auru kiiremaks imendumiseks paksudel kangastel

Kangahari auru kiiremaks imendumiseks paksudel kangastel

Kasutage harjatarvikut paksemate kangaste, näiteks mantlite puhastamisel, et aur paremini kangasse tungiks ja lõpptulemus jääks siledam.

Tehnilised andmed

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Auhinnad

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Arvustused

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4.4

5-st

55

Auhinnad

85%

soovitab seda toodet

07/11/2022

Україна

Україна

Kinnitatud ostja

Покупкой очень доволен

Прост в использовании, удобен, хорошо отпаривает, быстро разогревается.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele ComfortTouch GC557/30 Відпарювач для одягу

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele ComfortTouch GC557/30 Відпарювач для одягу

26/10/2021

Україна

Україна

пречудово

придбали цей відпарювач півроку тому по акції (до цього користувались ручним філіпсовським відпарювачем), раніше питання прасування було закрите, але з ним прасування перейшло на новий рівень, тут більше тиск і відповідно потужність відпарювання, досить зручно використовувати його як вішак для переодягання. Лише один казус був, дуже було незручно що висота була замала і лише місяць тому зрозуміли що висота внього регулюється і тепер на максимумі просто красота і зручність в усьому, дуже рекомендуємо

Positiivsed omadused

потужність, дошка, висота, вішак

Negatiivsed omadused

немає

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele ComfortTouch GC557/30 Відпарювач для одягу

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele ComfortTouch GC557/30 Відпарювач для одягу

21/06/2021

Україна

Україна

Дуже крута штука для дому))

Дуже практична та зручна річ у побуті.Прасує шикарно плотні штори і тонкі блузи ))маємо в магазині одягу і служить щоденно вже рік)))

Positiivsed omadused

Довго служить,гарна подача пари

Negatiivsed omadused

Немає

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele ComfortTouch GC557/30 Відпарювач для одягу

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele ComfortTouch GC557/30 Відпарювач для одягу

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Lahtiütlused

  1. Sõltumatu instituudi poolt katsetatud bakteritüüpide Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus ATCC 6538, Canidia albicans ATCC 10231 suhtes 1-minutilise aurutusajaga.