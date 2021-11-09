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  • Lihtne kortsueemaldus kogupikkuses
  • Lihtne kortsueemaldus kogupikkuses
  • Lihtne kortsueemaldus kogupikkuses
  • Lihtne kortsueemaldus kogupikkuses
  • Lihtne kortsueemaldus kogupikkuses
  • Lihtne kortsueemaldus kogupikkuses
  • Lihtne kortsueemaldus kogupikkuses
  • Lihtne kortsueemaldus kogupikkuses
  • Lihtne kortsueemaldus kogupikkuses
  • Lihtne kortsueemaldus kogupikkuses
  • Lihtne kortsueemaldus kogupikkuses
  • Lihtne kortsueemaldus kogupikkuses
  • Lihtne kortsueemaldus kogupikkuses
  • Lihtne kortsueemaldus kogupikkuses
  • Lihtne kortsueemaldus kogupikkuses
  • Lihtne kortsueemaldus kogupikkuses
  • Lihtne kortsueemaldus kogupikkuses
  • Lihtne kortsueemaldus kogupikkuses
  • Lihtne kortsueemaldus kogupikkuses
  • Lihtne kortsueemaldus kogupikkuses
  • Lihtne kortsueemaldus kogupikkuses

Tootmine lõpetatud

ComfortTouch AdvancedRõivaauruti

GC576/60

4.8
| (32) Auhinnad | 97% soovitab seda toodet

1 auhind

Lihtne kortsueemaldus kogupikkuses
Meie uue rõivaaurutiga ComfortTouch Advanced saavutate tänu ülivõimsale aurule ja uuenduslikule AirStretch-tehnoloogiale ühe korraga suurepärase triikimistulemuse. Õrn imifunktsioon sirgendab kergelt kangast, eemaldades riiet kahjustamata ja imelihtsasti kõik kortsud.
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Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas

Uuendusliku AirStretchi tehnoloogiaga

Lihtne kortsueemaldus kogupikkuses

  • AirStretchi tehnoloogia

  • SmartFlow auruplaat

  • 2200 W

  • 5 auruseadistust

Automaatne ooterežiimi lülitumine tagab meelerahu

Automaatne ooterežiimi lülitumine tagab meelerahu

Veepaagi tühjenemise korral lülitub auruti automaatselt ooterežiimi, mistõttu ei ole muretsemiseks põhjust ka siis, kui unustasite seadme välja lülitada.

Ohutu kõikidele triigitavatele kangastele, põletusjälgede teke on välistatud

Ohutu kõikidele triigitavatele kangastele, põletusjälgede teke on välistatud

Aurutit on lihtne kasutada kõikide triigitavate kangaste ja riideesemete puhul. Auruplaadi saab ohutult mis tahes riideeseme vastu asetada, muretsemata põletusjälgede tekkimise pärast – suurepärane lahendus õrna kanga, nt siidi töötlemiseks.

Easy Rinse’i katlakivi eemaldamise funktsioon tagab seadme tõhususe aastateks

Easy Rinse’i katlakivi eemaldamise funktsioon tagab seadme tõhususe aastateks

Pikendage oma seadme kasutusiga, kasutades regulaarselt Easy Rinse'i katlakivivastast funktsiooni.

Tehnilised andmed

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Auhinnad

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Arvustused

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4.8

5-st

32

Auhinnad

97%

soovitab seda toodet

3
2

09/11/2021

Україна

Україна

Чудово

Чудовий відпарювач! Легко, швидко та якісно відпарює речі (одяг, штори, занавіси , навіть згин на килимі) та розгладжує складочки. Швидко нагрівається. Раджу!

Positiivsed omadused

+

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele ComfortTouch Advanced GC576/60 Відпарювач для одягу

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele ComfortTouch Advanced GC576/60 Відпарювач для одягу

05/11/2021

Україна

Україна

Простий в користуванні і ефективний

Дуже зручно прасувати штори і куртки на вішаках! Розгаладжує ідеально, потужний .

Positiivsed omadused

Розгаладжує і самоочищається!

Negatiivsed omadused

Немає

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele ComfortTouch Advanced GC576/60 Відпарювач для одягу

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele ComfortTouch Advanced GC576/60 Відпарювач для одягу

27/04/2021

Україна

Україна

Быстро и удобно

Быстро разогревается, мощность пара регулируется. Вода не капает при работе, подходит для всех тканей. Со своими задачами полностью справляется.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele ComfortTouch Advanced GC576/60 Відпарювач для одягу

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele ComfortTouch Advanced GC576/60 Відпарювач для одягу

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  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. Sõltumatu instituudi poolt katsetatud bakteritüüpide Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus ATCC 6538, Canidia albicans ATCC 10231 suhtes 1-minutilise aurutusajaga.