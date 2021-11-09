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Tootmine lõpetatud
Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas
AirStretchi tehnoloogia
SmartFlow auruplaat
2200 W
5 auruseadistust
Veepaagi tühjenemise korral lülitub auruti automaatselt ooterežiimi, mistõttu ei ole muretsemiseks põhjust ka siis, kui unustasite seadme välja lülitada.
Aurutit on lihtne kasutada kõikide triigitavate kangaste ja riideesemete puhul. Auruplaadi saab ohutult mis tahes riideeseme vastu asetada, muretsemata põletusjälgede tekkimise pärast – suurepärane lahendus õrna kanga, nt siidi töötlemiseks.
Pikendage oma seadme kasutusiga, kasutades regulaarselt Easy Rinse'i katlakivivastast funktsiooni.
Auhinnad
4.8
5-st
32
Auhinnad
97%
soovitab seda toodet
Збишик
09/11/2021
Україна
Чудово
Чудовий відпарювач! Легко, швидко та якісно відпарює речі (одяг, штори, занавіси , навіть згин на килимі) та розгладжує складочки. Швидко нагрівається. Раджу!
Positiivsed omadused
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Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele ComfortTouch Advanced GC576/60 Відпарювач для одягу
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele ComfortTouch Advanced GC576/60 Відпарювач для одягу
05/11/2021
Україна
Простий в користуванні і ефективний
Дуже зручно прасувати штори і куртки на вішаках! Розгаладжує ідеально, потужний .
Positiivsed omadused
Розгаладжує і самоочищається!
Negatiivsed omadused
Немає
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele ComfortTouch Advanced GC576/60 Відпарювач для одягу
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele ComfortTouch Advanced GC576/60 Відпарювач для одягу
INNa14
27/04/2021
Україна
Kampaania osa
Быстро и удобно
Быстро разогревается, мощность пара регулируется. Вода не капает при работе, подходит для всех тканей. Со своими задачами полностью справляется.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele ComfortTouch Advanced GC576/60 Відпарювач для одягу
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele ComfortTouch Advanced GC576/60 Відпарювач для одягу
Sõltumatu instituudi poolt katsetatud bakteritüüpide Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus ATCC 6538, Canidia albicans ATCC 10231 suhtes 1-minutilise aurutusajaga.