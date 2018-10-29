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GC6430
Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas
Kandmislukustus
Kahekordistab triikimiskiiruse tänu suruaurule. Suruaur tungib sügavale kangasse, mistõttu on triikimine kiire ja hõlbus, isegi raskesti triigitavate kangaste puhul.
Triikraua ergonoomiline disain võimaldab mugavalt triikida, rakendades randmele väiksemat pinget. Ülespoole kallutatud käepide kindlustab loomuliku asendi, vähendades triikimise ajal pingeid. Triikraua disain hoiab ka ära korduvaid triikraua kannale panemise liigutusi. Triikraua kerge kaal (1,2 kg) tagab lihtsa ja mugava triikimiskogemuse.
Mida rohkem auru, seda kiirem on triikimine. Philipsi aurugeneraatoriga triikraua ainulaadne tehnoloogia tagab võimsa auru, muutes triikimise seeläbi lihtsamaks, tõhusamaks ja kiiremaks.
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