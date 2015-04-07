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  • Standard Product Photo Philips InstantCare Pressurised steam generator
  • Product Detail Photograph Philips InstantCare Pressurised steam generator GC7520/02
  • Product Detail Photograph Philips InstantCare Pressurised steam generator
  • Product in Use Photo Philips InstantCare Pressurised steam generator GC7520/02
  • Product in Use Photo Philips InstantCare Pressurised steam generator
  • Product in Use Photo Philips InstantCare Pressurised steam generator
  • Emotional Benefit Photo Philips InstantCare Pressurised steam generator

Tootmine lõpetatud

InstantCareSuruauruga aurugeneraator

GC7520/02

5

| (2) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet

1 auhind

Kiire ja tõhus triikimine

Philipsi InstantCare'i aurutriikraud on loodud algusest kuni lõpuni triikimise kiirendamiseks ja on 2 minutiga kasutusvalmis. Suruauru voog kiirendab triikimist, tungides sügavamale riidesse, et eemaldada kõik kortsud.

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Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas

2-minutise kiire alustamisega, igal ajal täidetav triikraud

Kiire ja tõhus triikimine

  • 4,5-baarine

  • 120 g/min auruvoog

Kuni 4,5-baarise aururõhuga kiire triikimine

Kuni 4,5-baarise aururõhuga kiire triikimine

Kahekordista oma triikimiskiirust rõhu all oleva auruga. Rõhu all olev aur tungib sügavale kangakiududesse, muutes triikimise kiireks ja lihtsaks isegi keeruliste kangaste puhul.

Pidev kuni 120 g/min auruvoog

Pidev kuni 120 g/min auruvoog

Mida rohkem auru, seda kiirem on triikimine. Philipsi aurugeneraatoriga triikraua ainulaadne tehnoloogia tagab võimsa auru, muutes triikimise seeläbi lihtsamaks, tõhusamaks ja kiiremaks.

Kerge triikraud mugavaks triikimiseks

Triikraud kaalub ainult 1,2 kg, muutes triikimise kergeks ja pingutust mittenõudvaks.

Tehnilised andmed

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  • Pilt: VRS_PBTAWARD66

Arvustused

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5.0

5-st

2

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

4
3
2
1

07/04/2015

Polska

Polska

świetne żelazko

Żelazko parowe InstantCare to moje wybawienie. Nie wiem ile czasu zajęłoby mi prasowanie tradycyjnym żelazkiem. To nagrzewa się bardzo szybko bo już po 2 minutach jest gotowe do użytku. Para jest pod bardzo dużym ciśnieniem więc prasuje się naprawdę w ekspresowym tempie. Żadne zagniecenie nie stanowi problemu. Warto też zwrócić uwagę, że żelazko bardzo dobrze leży w dłoni i nie jest tak ciężkie jak żelazka innych firm.

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See arvustus tehti tootele InstantCare GC7520/02 Generator pary pod ciśnieniem

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See arvustus tehti tootele InstantCare GC7520/02 Generator pary pod ciśnieniem

03/12/2013

Polska

Polska

Bardzo udane urządzenie.

Ciągły strumień pary bardzo przyspiesza prasowanie, materiał które do tej pory były "oporne" łatwiej wyprasować.

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See arvustus tehti tootele InstantCare GC7520/02 Generator pary pod ciśnieniem

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele InstantCare GC7520/02 Generator pary pod ciśnieniem

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