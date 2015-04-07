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Kiire ja tõhus triikimine
Philipsi InstantCare'i aurutriikraud on loodud algusest kuni lõpuni triikimise kiirendamiseks ja on 2 minutiga kasutusvalmis. Suruauru voog kiirendab triikimist, tungides sügavamale riidesse, et eemaldada kõik kortsud.
Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas
4,5-baarine
120 g/min auruvoog
Kahekordista oma triikimiskiirust rõhu all oleva auruga. Rõhu all olev aur tungib sügavale kangakiududesse, muutes triikimise kiireks ja lihtsaks isegi keeruliste kangaste puhul.
Mida rohkem auru, seda kiirem on triikimine. Philipsi aurugeneraatoriga triikraua ainulaadne tehnoloogia tagab võimsa auru, muutes triikimise seeläbi lihtsamaks, tõhusamaks ja kiiremaks.
Triikraud kaalub ainult 1,2 kg, muutes triikimise kergeks ja pingutust mittenõudvaks.
Vaadake KKK-sid, kasutusjuhendeid, ohutusteavet ja nõuandeid
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soovitab seda toodet
bozenak
07/04/2015
Polska
świetne żelazko
Żelazko parowe InstantCare to moje wybawienie. Nie wiem ile czasu zajęłoby mi prasowanie tradycyjnym żelazkiem. To nagrzewa się bardzo szybko bo już po 2 minutach jest gotowe do użytku. Para jest pod bardzo dużym ciśnieniem więc prasuje się naprawdę w ekspresowym tempie. Żadne zagniecenie nie stanowi problemu. Warto też zwrócić uwagę, że żelazko bardzo dobrze leży w dłoni i nie jest tak ciężkie jak żelazka innych firm.
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See arvustus tehti tootele InstantCare GC7520/02 Generator pary pod ciśnieniem
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See arvustus tehti tootele InstantCare GC7520/02 Generator pary pod ciśnieniem
rychoo
03/12/2013
Polska
Bardzo udane urządzenie.
Ciągły strumień pary bardzo przyspiesza prasowanie, materiał które do tej pory były "oporne" łatwiej wyprasować.
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See arvustus tehti tootele InstantCare GC7520/02 Generator pary pod ciśnieniem
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele InstantCare GC7520/02 Generator pary pod ciśnieniem