10% allahindlust esimesel tellimusel
30-päevane tagastusõigus
Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
E-pood
Triikimine
Kõik seeriad
InstantCare Suruauruga aurugeneraator
Tootmine lõpetatud
Tugi
GC7520/02
Mine e-poodi
Logige sisse või looge konto
Teil on kohe juurdepääs käsiraamatutele, kohandatud tugiteenustele ja muule. Lisaks on see kiire ja lihtne.
EU Declaration of conformity Philips InstantCare Pressurised steam generator GC7520/02 - English (US)
Important Information Manual Philips InstantCare Pressurised steam generator
Kõik (1)
Kuidas eemaldada Philipsi aurugeneraatoriga triikrauast katlakivi?
500 seeriaTopieemaldaja
Philipsiga ühenduse võtmine
Meil on hea meel teid siin aidata