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Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas
Pumba rõhk kuni 6,5 baari
Kuni 430 g võimas auruvoog
Eemaldatav 1,5 l veepaak
Kandmislukk
Teed mitut asja korraga või tähelepanu läheb mujale? Põletusjäljed on sellegipoolest välistatud. Tänu OptimalTEMP-i tehnoloogiale saame lubada, et see triikimissüsteem ei jäta triigitavale materjalile kunagi põletusjälgi. Võite selle isegi triikimislaual oleva riideeseme peale seisma jätta. Mitte ühtegi põletusjälge ega läiget. Garanteeritud.
Kangekaelsete kortsude korral usaldage pidevat auruvoogu, mis teeb raske töö teie eest. Vaadake, kuidas eriti jõuline aur eemaldab kortsud just siis, kui seda vajate. See sobib ideaalselt ka vertikaalseks aurutamiseks, et rõivaesemeid ja kardinaid värskendada.
Tänu kompaktsele disainile on seda lihtne ja kerge kasutada. See mahub isegi teie triikimislauale. Kuid ärge kartke, et kompaktsus tähendab väiksemat jõudlust. Tänu eksklusiivsele ProVelocity-tehnoloogiale on meie võimsad triikimissüsteemid kergemad ja kompaktsemad kui kunagi varem.
Auhinnad
4.8
5-st
48
Auhinnad
98%
soovitab seda toodet
Solodka
25/04/2022
Україна
Kampaania osa
Гарно прасує та розпарює речі.
Хороший парогенератор, сподобався, як дизайном, так і характеристиками. Те, що він компактний також є плюсом. Зйомний контейнер для води, ергономічний дизайн самої праски, зручна ручка, гарно лежить в руці. Прасувати речі одне задоволення. Швидко справляється з великою кількістю одягу. І порадувало те, що не потрібно вкладатись далі в цей прилад, в ньому все ідеально :очистка вбудована, температуру не потрібно регулювати, що суттєво економить час при прасуванні, підошва не залишає ніяких слідів на тканині. Ідеальний варіант за свою ціну.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PerfectCare Compact Plus GC7920/20 Парогенератор
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PerfectCare Compact Plus GC7920/20 Парогенератор
SiRezha
22/04/2022
Україна
Kampaania osa
Парогенератор на кожен день
Раніше, коли користувалась звичайною праскою часто не могла підібрати правильний режим і псувала речі. Тепер відчуваю задоволення від прасування, бо не треба сортувати речі ( оптимальна температура підошви не шкодить будь-якій тканині )та прикладати особливих зусиль при прасуванні навіть великої кількості білизни, бо потужний паровий удар. Контейнер для води достатньо ємкий - вистачає надовго.
Positiivsed omadused
Не треба підбирати температурний режим, потужний паровий удар
Negatiivsed omadused
Не виявлено
See arvustus tehti tootele PerfectCare Compact Plus GC7920/20 Парогенератор
See arvustus tehti tootele PerfectCare Compact Plus GC7920/20 Парогенератор
Vadim1505
22/04/2022
Україна
Kampaania osa
Великий резервуар для води, потужний
Купив місяць назад парогенератор і залишився дуже радий. Потужний паровий удар, не потрібно регулювати темперетуру. Можна гладити різний одяг від шовка до джинса. Підошва тонка і не царапаєтся. Рекомендую.
Positiivsed omadused
+
Negatiivsed omadused
Немає
See arvustus tehti tootele PerfectCare Compact Plus GC7920/20 Парогенератор
See arvustus tehti tootele PerfectCare Compact Plus GC7920/20 Парогенератор
Põhineb 2-tunnisel triikimisel
Kuni 40% energiasääst standardi IEC 603311 kohaselt, võrreldes mudeliga GC6734.