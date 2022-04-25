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  • Olge triikimisel 30 minutit kiiremad
  • Olge triikimisel 30 minutit kiiremad
  • Olge triikimisel 30 minutit kiiremad
  • Olge triikimisel 30 minutit kiiremad
  • Olge triikimisel 30 minutit kiiremad
  • Olge triikimisel 30 minutit kiiremad
  • Olge triikimisel 30 minutit kiiremad
  • Olge triikimisel 30 minutit kiiremad
  • Olge triikimisel 30 minutit kiiremad
  • Olge triikimisel 30 minutit kiiremad
  • Olge triikimisel 30 minutit kiiremad
  • Olge triikimisel 30 minutit kiiremad
  • Olge triikimisel 30 minutit kiiremad
  • Olge triikimisel 30 minutit kiiremad
  • Olge triikimisel 30 minutit kiiremad
  • Olge triikimisel 30 minutit kiiremad
  • Olge triikimisel 30 minutit kiiremad
  • Olge triikimisel 30 minutit kiiremad
  • Olge triikimisel 30 minutit kiiremad
  • Olge triikimisel 30 minutit kiiremad
  • Olge triikimisel 30 minutit kiiremad
  • Olge triikimisel 30 minutit kiiremad

PerfectCare Compact PlusAurugeneraatoriga triikraud

GC7920/20

4.8
| (48) Auhinnad | 98% soovitab seda toodet

1 auhind

Olge triikimisel 30 minutit kiiremad
Kiire ja mugav triikimissüsteem, millega ei pea kunagi põletusjälgede pärast muretsema. Kuna sellest tuleb kaks korda rohkem auru kui aurutriikrauast, saate triikimisega ka varem valmis. Nautige tõhusamat tööd ja paremat kortsude eemaldust ning ärge vaevake oma pead seadistamisega. Triikige kogu pesuhunnik ühe korraga.
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Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas

Võrreldes Philipsi aurutriikrauaga Azur*

Olge triikimisel 30 minutit kiiremad

  • Pumba rõhk kuni 6,5 baari

  • Kuni 430 g võimas auruvoog

  • Eemaldatav 1,5 l veepaak

  • Kandmislukk

Põletusjäljed on välistatud

Teed mitut asja korraga või tähelepanu läheb mujale? Põletusjäljed on sellegipoolest välistatud. Tänu OptimalTEMP-i tehnoloogiale saame lubada, et see triikimissüsteem ei jäta triigitavale materjalile kunagi põletusjälgi. Võite selle isegi triikimislaual oleva riideeseme peale seisma jätta. Mitte ühtegi põletusjälge ega läiget. Garanteeritud.

Võimas aur kortsude tõhusaks eemaldamiseks

Kangekaelsete kortsude korral usaldage pidevat auruvoogu, mis teeb raske töö teie eest. Vaadake, kuidas eriti jõuline aur eemaldab kortsud just siis, kui seda vajate. See sobib ideaalselt ka vertikaalseks aurutamiseks, et rõivaesemeid ja kardinaid värskendada.

Kerge ja kompaktne, et oleks lihtne kasutada ja hoiule panna

Tänu kompaktsele disainile on seda lihtne ja kerge kasutada. See mahub isegi teie triikimislauale. Kuid ärge kartke, et kompaktsus tähendab väiksemat jõudlust. Tänu eksklusiivsele ProVelocity-tehnoloogiale on meie võimsad triikimissüsteemid kergemad ja kompaktsemad kui kunagi varem.

Tehnilised andmed

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Auhinnad

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Arvustused

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4.8

5-st

48

Auhinnad

98%

soovitab seda toodet

1

25/04/2022

Україна

Україна

Гарно прасує та розпарює речі.

Хороший парогенератор, сподобався, як дизайном, так і характеристиками. Те, що він компактний також є плюсом. Зйомний контейнер для води, ергономічний дизайн самої праски, зручна ручка, гарно лежить в руці. Прасувати речі одне задоволення. Швидко справляється з великою кількістю одягу. І порадувало те, що не потрібно вкладатись далі в цей прилад, в ньому все ідеально :очистка вбудована, температуру не потрібно регулювати, що суттєво економить час при прасуванні, підошва не залишає ніяких слідів на тканині. Ідеальний варіант за свою ціну.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PerfectCare Compact Plus GC7920/20 Парогенератор

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PerfectCare Compact Plus GC7920/20 Парогенератор

22/04/2022

Україна

Україна

Парогенератор на кожен день

Раніше, коли користувалась звичайною праскою часто не могла підібрати правильний режим і псувала речі. Тепер відчуваю задоволення від прасування, бо не треба сортувати речі ( оптимальна температура підошви не шкодить будь-якій тканині )та прикладати особливих зусиль при прасуванні навіть великої кількості білизни, бо потужний паровий удар. Контейнер для води достатньо ємкий - вистачає надовго.

Positiivsed omadused

Не треба підбирати температурний режим, потужний паровий удар

Negatiivsed omadused

Не виявлено

See arvustus tehti tootele PerfectCare Compact Plus GC7920/20 Парогенератор

See arvustus tehti tootele PerfectCare Compact Plus GC7920/20 Парогенератор

22/04/2022

Україна

Україна

Великий резервуар для води, потужний

Купив місяць назад парогенератор і залишився дуже радий. Потужний паровий удар, не потрібно регулювати темперетуру. Можна гладити різний одяг від шовка до джинса. Підошва тонка і не царапаєтся. Рекомендую.

Positiivsed omadused

+

Negatiivsed omadused

Немає

See arvustus tehti tootele PerfectCare Compact Plus GC7920/20 Парогенератор

See arvustus tehti tootele PerfectCare Compact Plus GC7920/20 Парогенератор

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  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. Põhineb 2-tunnisel triikimisel

  2. Kuni 40% energiasääst standardi IEC 603311 kohaselt, võrreldes mudeliga GC6734.