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  • Ülikiire ja vaikne triikimine
  • Ülikiire ja vaikne triikimine
  • Ülikiire ja vaikne triikimine
  • Ülikiire ja vaikne triikimine
  • Ülikiire ja vaikne triikimine
  • Ülikiire ja vaikne triikimine
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  • Ülikiire ja vaikne triikimine
  • Ülikiire ja vaikne triikimine
  • Ülikiire ja vaikne triikimine
  • Ülikiire ja vaikne triikimine
  • Ülikiire ja vaikne triikimine

Tootmine lõpetatud

PerfectCare Aqua SilenceTriikimissüsteem

GC8651/10

4.2
| (5) Auhinnad

1 auhind

Ülikiire ja vaikne triikimine
Triikige ükskõik millist triigitavat rõivaeset alates siidist kuni linase või puuvillase riide või kašmiirini ... mis tahes järjekorras, ilma et peaksite seadet reguleerima. Teie Philipsi PerfectCare triikraud saavutab kiired tulemused rõivaid kõrvetamata ja pleegitamata. Triikimine on nüüd tõeliselt lihtne!
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Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas

ilma, et peaksite temperatuuri reguleerima

Ülikiire ja vaikne triikimine

  • Kuni 6,2-baarine aurusurve

  • 330 g võimas auruvoog

  • Kandmislukustus

  • Kohakindel 2,5 l veepaak

Vaikse auru tehnoloogia: võimas aur minimaalse müraga

Vaikse auru tehnoloogia: võimas aur minimaalse müraga

Triikige pesu ise samal ajal perega telerit vaadates, ilma et teid häiriks auruti tekitatav müra. Vaikse auru tehnoloogia tagab vaikse, aga väga võimsa auruvoo. Aurugeneraatoril on müra vähendavad aurufiltrid ja helisid summutav alus, mis vähendab aluses paikneva pumba tekitatavat müra.

Triikige kangaid teksast siidini, temperatuuri reguleerimata

Triikige kangaid teksast siidini, temperatuuri reguleerimata

Nüüd saate triikida nii teksariiet kui siidi ilma, et temperatuuri oleks vaja seadistada. Garanteerime, et põletusohtu ei teki ühegi triigitava kanga puhul. Revolutsiooniline tehnoloogia tänu 1) täiustatud nutikale juhitavale programmile, mis reguleerib täpselt triikraua talla temperatuuri - nüüd ei ole vaja temperatuuri reguleerida 2) võimsale tsüklonilise auru kambrile, mis tagab palju võimsama püsiva auru, muutes triikimise hõlpsamaks ja kiiremaks.

Efektiivne ja lihtne katlakivieemaldus kaitseb seadet.

Efektiivne ja lihtne katlakivieemaldus kaitseb seadet.

Ülipika kestusega aurujõudlus: Philipsi eksklusiivne Easy De-Calci funktsioon on ideaalne vahend katlakivi eemaldamiseks ja triikimissüsteemi kasutusea pikendamiseks. Triikraud tuletab valguse ja heliga puhastamist meelde. Ainult siis, kui seade on külm, avage lihtsalt Easy De-Calci nupp ja koguge must vesi ja katlakivi topsi sisse.

Tehnilised andmed

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Auhinnad

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Arvustused

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4.2

5-st

5

Auhinnad

3
1

23/03/2022

Polska

Polska

Funkcja pary

Wszystko mi się podoba w tym modelu, super prasuje zawsze już będę używać żelazko z bazą

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PerfectCare Aqua Silence GC8651/10 Żelazko z generatorem pary

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PerfectCare Aqua Silence GC8651/10 Żelazko z generatorem pary

30/01/2019

România

România

Timp redus de calcat

„Recenzie din campania Philips” Timpul de calcat este redus la jumatate si fierul este mult mai usor de tinut in mana.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PerfectCare Aqua Silence GC8651/10 Staţie de călcat cu abur

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PerfectCare Aqua Silence GC8651/10 Staţie de călcat cu abur

10/02/2017

България

България

Kinnitatud ostja

Страхотен продукт !!!

Изключително лесен за употреба, върши перфектна работа с минимални усилия. Препоръчвам !!!

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PerfectCare Aqua Silence GC8651/10 Ютия с парогенератор

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PerfectCare Aqua Silence GC8651/10 Ютия с парогенератор

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