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Tootmine lõpetatud
GC8651/10
Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas
Kuni 6,2-baarine aurusurve
330 g võimas auruvoog
Kandmislukustus
Kohakindel 2,5 l veepaak
Triikige pesu ise samal ajal perega telerit vaadates, ilma et teid häiriks auruti tekitatav müra. Vaikse auru tehnoloogia tagab vaikse, aga väga võimsa auruvoo. Aurugeneraatoril on müra vähendavad aurufiltrid ja helisid summutav alus, mis vähendab aluses paikneva pumba tekitatavat müra.
Nüüd saate triikida nii teksariiet kui siidi ilma, et temperatuuri oleks vaja seadistada. Garanteerime, et põletusohtu ei teki ühegi triigitava kanga puhul. Revolutsiooniline tehnoloogia tänu 1) täiustatud nutikale juhitavale programmile, mis reguleerib täpselt triikraua talla temperatuuri - nüüd ei ole vaja temperatuuri reguleerida 2) võimsale tsüklonilise auru kambrile, mis tagab palju võimsama püsiva auru, muutes triikimise hõlpsamaks ja kiiremaks.
Ülipika kestusega aurujõudlus: Philipsi eksklusiivne Easy De-Calci funktsioon on ideaalne vahend katlakivi eemaldamiseks ja triikimissüsteemi kasutusea pikendamiseks. Triikraud tuletab valguse ja heliga puhastamist meelde. Ainult siis, kui seade on külm, avage lihtsalt Easy De-Calci nupp ja koguge must vesi ja katlakivi topsi sisse.
Auhinnad
4.2
5-st
5
Auhinnad
Glendzia27
23/03/2022
Polska
Funkcja pary
Wszystko mi się podoba w tym modelu, super prasuje zawsze już będę używać żelazko z bazą
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PerfectCare Aqua Silence GC8651/10 Żelazko z generatorem pary
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PerfectCare Aqua Silence GC8651/10 Żelazko z generatorem pary
Roxana123
30/01/2019
România
Timp redus de calcat
„Recenzie din campania Philips” Timpul de calcat este redus la jumatate si fierul este mult mai usor de tinut in mana.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PerfectCare Aqua Silence GC8651/10 Staţie de călcat cu abur
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PerfectCare Aqua Silence GC8651/10 Staţie de călcat cu abur
Vlad8989
10/02/2017
България
Kinnitatud ostja
Страхотен продукт !!!
Изключително лесен за употреба, върши перфектна работа с минимални усилия. Препоръчвам !!!
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PerfectCare Aqua Silence GC8651/10 Ютия с парогенератор
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PerfectCare Aqua Silence GC8651/10 Ютия с парогенератор
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