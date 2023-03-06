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Tootmine lõpetatud
Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas
Pumba rõhk kuni 6,5 baari
Kuni 420 g võimas auruvoog
Veepaagi maht 1,8 l
eemaldatava veepaagiga
Revolutsiooniline tehnoloogia pakub teile võimalust saada osa ülikiirest triikimiskogemusest. Võimas ja katkematu auruvoog silub välja ka kõige kangekaelsemad kortsud isegi paksud materjalid silutakse lihtsalt ja kiirelt. Lisaks saab vajaduse korral kasutada võimast auruvoogu, mis sobib suurepäraselt vertikaalseks aurutamiseks või tugevamate kortsude silumiseks.
Eemaldatav veepaak võimaldab seadet väljalülitamata igal ajal vett juurde lisada. Triikraual on suur täiteava, tänu millele saate veepaaki lihtsalt kraani all täita. Paak mahutab 1,8 l, mistõttu saate triikimisrauda paaki uuesti täitmata mugavalt kuni 2 h kasutada.
Tehnoloogia OptimalTEMP abil ei pea te temperatuurisätete muutmisele, temperatuuri muutmise ootamisele ega riiete eelsorteerimisele aega raiskama. Tänu temperatuuri ja pideva võimsa auruvoo kombinatsioonile võite garanteeritult ilma põletusteta triikida kõiki kangaid alates teksastest kuni siidini.
Auhinnad
4.8
5-st
49
Auhinnad
96%
soovitab seda toodet
Fiškus
06/03/2023
Česká republika
Kampaania osa
Kinnitatud ostja
Extra rychlé žehlení
Žehlička je velmi lehká, pořizovala jsem s příchodem miminka a jsem velmi spokojená! Žehlení je efektivní, i zmuchlané prádlo je rovné na 3 tahy. Dostatečně velká nádoba na vodu - vyzehlim 3-5 košů bez doplnění (záleží na prádle). Skvělá investice.
Positiivsed omadused
Žehlička je velmi lehká, nádoba dostatečně velká
Negatiivsed omadused
Vcelku krátký přívodní kabel
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PerfectCare Performer GC8750/60 Parní generátor
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PerfectCare Performer GC8750/60 Parní generátor
Desyv
07/09/2022
България
Kinnitatud ostja
Страхотен продукт!
Отлична ютия с парогенератор, много лесен и удобен за ползване. Функцията за гладене на различни видове повърхности, без настройки или друго, е уникална. Силата на парата е много добра. Благодарна съм на Philips, че са създали такъв иновативен и практичен уред.
Positiivsed omadused
Функцията за гладене на различни видове повърхности, без настройки.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PerfectCare Performer GC8735/80 Ютия с парогенератор
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PerfectCare Performer GC8735/80 Ютия с парогенератор
Desi V
01/09/2022
България
Kinnitatud ostja
Много добро решение за перфектно гладене!!!
Един уникален продукт, лесен за ползване, страхотно качество.
Positiivsed omadused
Може да глади всякакви повърхности без настройка, което го прави уникален продукт.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PerfectCare Performer GC8735/80 Ютия с парогенератор
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PerfectCare Performer GC8735/80 Ютия с парогенератор
kuni 40% energiasääst standardi IEC 603311 kohaselt, ECO-režiim võrreldes TURBO-režiimiga