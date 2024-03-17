10% allahindlust esimesel tellimusel
30-päevane tagastusõigus
Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
E-pood
Triikimine
Kõik seeriad
PerfectCare Aqua Pro Triikimissüsteem
Tootmine lõpetatud
Tugi
GC9315/30
Mine e-poodi
Logige sisse või looge konto
Teil on kohe juurdepääs käsiraamatutele, kohandatud tugiteenustele ja muule. Lisaks on see kiire ja lihtne.
EU Declaration of conformity Philips PerfectCare Aqua Pro Steam generator iron GC9315/30 - English (US)
GC9300_GC9400_UM_EEU_[01689]_user manual
Kõik (1)
Kuidas eemaldada Philipsi aurugeneraatoriga triikrauast katlakivi?
500 seeriaTopieemaldaja
Philipsiga ühenduse võtmine
Meil on hea meel teid siin aidata