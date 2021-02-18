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  • Ülikiire ja vaikne triikimine
  • Ülikiire ja vaikne triikimine
  • Ülikiire ja vaikne triikimine
  • Ülikiire ja vaikne triikimine
  • Ülikiire ja vaikne triikimine
  • Ülikiire ja vaikne triikimine
  • Ülikiire ja vaikne triikimine
  • Ülikiire ja vaikne triikimine
  • Ülikiire ja vaikne triikimine
  • Ülikiire ja vaikne triikimine

Tootmine lõpetatud

PerfectCare SilenceTriikimissüsteem

GC9550/02

4.5
| (24) Auhinnad | 92% soovitab seda toodet

1 auhind

Ülikiire ja vaikne triikimine
Nautige triikimist pere seltsis, samal ajal telerit vaadates, ilma et teid häiriks auru tekitatav müra. Philips PerfectCare Silence'i triikimissüsteem ühendab endas võimsa auru ja kiire, ent vaikse triikimise.
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Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas

Ülikiire ja vaikne triikimine

Ülikiire ja vaikne triikimine

  • Max rõhk 6,5 bar

  • Kuni 350 g võimas auruvoog

  • Kandmislukustus

  • Eemaldatav 1,5 l veepaak

Vaikse auru tehnoloogia: võimas aur minimaalse müraga

Vaikse auru tehnoloogia: võimas aur minimaalse müraga

Triikige pesu ise samal ajal perega telerit vaadates, ilma et teid häiriks auruti tekitatav müra. Vaikse auru tehnoloogia tagab vaikse, aga väga võimsa auruvoo. Aurugeneraatoril on müra vähendavad aurufiltrid ja helisid summutav alus, mis vähendab aluses paikneva pumba tekitatavat müra.

Triikige kangaid teksast siidini, temperatuuri reguleerimata

Triikige kangaid teksast siidini, temperatuuri reguleerimata

Nüüd saate triikida nii teksariiet kui siidi ilma, et temperatuuri oleks vaja seadistada. Garanteerime, et põletusohtu ei teki ühegi triigitava kanga puhul. Revolutsiooniline tehnoloogia tänu 1) täiustatud nutikale juhitavale programmile, mis reguleerib täpselt triikraua talla temperatuuri - nüüd ei ole vaja temperatuuri reguleerida 2) võimsale tsüklonilise auru kambrile, mis tagab palju võimsama püsiva auru, muutes triikimise hõlpsamaks ja kiiremaks.

Efektiivne ja lihtne katlakivieemaldus kaitseb seadet.

Efektiivne ja lihtne katlakivieemaldus kaitseb seadet.

Ülipika kestusega aurujõudlus: Philipsi eksklusiivne Easy De-Calci funktsioon on ideaalne vahend katlakivi eemaldamiseks ja triikimissüsteemi kasutusea pikendamiseks. Triikraud tuletab valguse ja heliga puhastamist meelde. Ainult siis, kui seade on külm, avage lihtsalt Easy De-Calci nupp ja koguge must vesi ja katlakivi topsi sisse.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.5

5-st

24

Auhinnad

92%

soovitab seda toodet

2

18/02/2021

България

България

Kinnitatud ostja

The best

Използвам четките Ви Вече над четири години и съм много доволна

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PerfectCare Silence GC9550/02 Ютия с парогенератор

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PerfectCare Silence GC9550/02 Ютия с парогенератор

05/06/2019

България

България

Препоръчвам! Ползваме 4 години!

Препоръчвам! Уред, който спестява време. Няма никакви проблеми с различни тъкани. Ползваме само трапеза вода, но не и минерална или от чешмата.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PerfectCare Silence GC9550/02 Ютия с парогенератор

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PerfectCare Silence GC9550/02 Ютия с парогенератор

25/09/2018

Česká republika

Česká republika

funkce parní šok, rozžehlí i hodně suché prádlo

Dalo by se říct že žehlí skoro sama, lehká do ruky

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PerfectCare Silence GC9550/02 Parní generátor

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PerfectCare Silence GC9550/02 Parní generátor

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  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.