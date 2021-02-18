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Tootmine lõpetatud
Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas
Max rõhk 6,5 bar
Kuni 350 g võimas auruvoog
Kandmislukustus
Eemaldatav 1,5 l veepaak
Triikige pesu ise samal ajal perega telerit vaadates, ilma et teid häiriks auruti tekitatav müra. Vaikse auru tehnoloogia tagab vaikse, aga väga võimsa auruvoo. Aurugeneraatoril on müra vähendavad aurufiltrid ja helisid summutav alus, mis vähendab aluses paikneva pumba tekitatavat müra.
Nüüd saate triikida nii teksariiet kui siidi ilma, et temperatuuri oleks vaja seadistada. Garanteerime, et põletusohtu ei teki ühegi triigitava kanga puhul. Revolutsiooniline tehnoloogia tänu 1) täiustatud nutikale juhitavale programmile, mis reguleerib täpselt triikraua talla temperatuuri - nüüd ei ole vaja temperatuuri reguleerida 2) võimsale tsüklonilise auru kambrile, mis tagab palju võimsama püsiva auru, muutes triikimise hõlpsamaks ja kiiremaks.
Ülipika kestusega aurujõudlus: Philipsi eksklusiivne Easy De-Calci funktsioon on ideaalne vahend katlakivi eemaldamiseks ja triikimissüsteemi kasutusea pikendamiseks. Triikraud tuletab valguse ja heliga puhastamist meelde. Ainult siis, kui seade on külm, avage lihtsalt Easy De-Calci nupp ja koguge must vesi ja katlakivi topsi sisse.
Auhinnad
4.5
5-st
24
Auhinnad
92%
soovitab seda toodet
Blagoeva
18/02/2021
България
Kinnitatud ostja
The best
Използвам четките Ви Вече над четири години и съм много доволна
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PerfectCare Silence GC9550/02 Ютия с парогенератор
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PerfectCare Silence GC9550/02 Ютия с парогенератор
Ivnick
05/06/2019
България
Препоръчвам! Ползваме 4 години!
Препоръчвам! Уред, който спестява време. Няма никакви проблеми с различни тъкани. Ползваме само трапеза вода, но не и минерална или от чешмата.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PerfectCare Silence GC9550/02 Ютия с парогенератор
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PerfectCare Silence GC9550/02 Ютия с парогенератор
Haddon1
25/09/2018
Česká republika
funkce parní šok, rozžehlí i hodně suché prádlo
Dalo by se říct že žehlí skoro sama, lehká do ruky
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PerfectCare Silence GC9550/02 Parní generátor
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PerfectCare Silence GC9550/02 Parní generátor