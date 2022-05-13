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Tootmine lõpetatud
Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas
Max rõhk 7 bar
Kuni 480 g võimas auruvoog
Veepaagi maht 1,8 l
Eemaldatav veepaak
Eemaldatav veepaak võimaldab seadet väljalülitamata igal ajal vett juurde lisada. Triikraual on suur täiteava, tänu millele saate veepaaki lihtsalt kraani all täita. Paak mahutab 1,8 l, mistõttu saate triikrauda paaki uuesti täitmata mugavalt kuni 2 h kasutada.
Režiim ECO võimaldab teil energiat säästa, mõjutamata sealjuures triikimistulemusi negatiivselt. Režiimi ECO puhul kasutatakse väiksemat aurukogust, millest piisab siiski kõigi teie riiete triikimiseks.
Tehnoloogia OptimalTEMP abil ei pea te temperatuurisätete muutmisele, temperatuuri muutmise ootamisele ega riiete eelsorteerimisele aega raiskama. Tänu temperatuuri ja pideva võimsa auruvoo kombinatsioonile võite garanteeritult ilma põletusteta triikida kõiki kangaid alates teksastest kuni siidini.
Auhinnad
4.8
5-st
35
Auhinnad
97%
soovitab seda toodet
Hubert1
13/05/2022
Česká republika
Perfektní
Skvělý pomocník, lehký, účinný, velká nádrž na vodu, bez nastavování teplot, velmi snadné žehlení
Positiivsed omadused
"jednostranné" žehlení bez nastavování teplot
Negatiivsed omadused
větší váha
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See arvustus tehti tootele PerfectCare Elite GC9640/60 Parní generátor
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PerfectCare Elite GC9640/60 Parní generátor
jirivi
10/05/2021
Česká republika
Raketa mezi žehličkami
Manželka je s generátorem nadmíru spokojena, žehlení ji začalo bavit a šetří ji spoustu času. Oproti běžné žehličce je tato krásně lehká, dobře klouže a díky neuvěřitelnému parnímu výkonu se žehlení stává zábavou. Obrovským překvapením je, že můžete žehličku nechat ležet na prádle a ona ho nespálí. Zahřátá je velmi rychle, potěší i velká nádoba na vodu. Vyšší cena oproti obyčejným žehličkám je investicí do pohodlí a úspoře času. Doporučujeme to všem. (zkoušeli jsme i tu černou vyšší variantu výrobku a výkonově tato béžová dostačuje)
Positiivsed omadused
Velká nádoba na vodu, výborný parní výkon
Negatiivsed omadused
Větší rozměry, ale to k tomuto typu výrobku prostě patří. Při delším žehlení v menší místnosti se okolo vás stává deštný prales :D
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See arvustus tehti tootele PerfectCare Elite GC9640/60 Parní generátor
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See arvustus tehti tootele PerfectCare Elite GC9640/60 Parní generátor
JarkaT
04/05/2021
Česká republika
Dokonaly pomocnik
Tento parni generator nema chybu. Prala jsem si ho jako darek k Vanocum a udelala dobre. Od te doby se nenavidene zehleni manzelovych kosil stalo hrackou. Zehlicka je lehounka a po jakemkoli materialu krasne klouze. Obrovskou vyhodou je, ze neni treba ji odkladat na generator a muzete klidne ponechat na zehlicim prkne nebo zehlenem odevu, aniz byste se museli obavat pripaleni. Automaticka funkce vypnuti po urcite dobe necinnosti je take velmi vitana. Tento vyrobek pouzivam 5 mesicu a rozhodne bych nemenila. Je proste dokonaly.
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See arvustus tehti tootele PerfectCare Elite GC9640/60 Parní generátor
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PerfectCare Elite GC9640/60 Parní generátor