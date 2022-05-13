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  • Lihtne triikimine. Kiired tulemused.
  • Lihtne triikimine. Kiired tulemused.
  • Lihtne triikimine. Kiired tulemused.
  • Lihtne triikimine. Kiired tulemused.
  • Lihtne triikimine. Kiired tulemused.
  • Lihtne triikimine. Kiired tulemused.
  • Lihtne triikimine. Kiired tulemused.
  • Lihtne triikimine. Kiired tulemused.
  • Lihtne triikimine. Kiired tulemused.
  • Lihtne triikimine. Kiired tulemused.

Tootmine lõpetatud

PerfectCare EliteAurugeneraatoriga triikraud

GC9640/60

4.8
| (35) Auhinnad | 97% soovitab seda toodet

2 auhinnad

Lihtne triikimine. Kiired tulemused.
Lihtne triikimine. Kiired tulemused.
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Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas

ülikerges triikrauas

Lihtne triikimine. Kiired tulemused.

  • Max rõhk 7 bar

  • Kuni 480 g võimas auruvoog

  • Veepaagi maht 1,8 l

  • Eemaldatav veepaak

Suur äravõetav veepaak hõlpsaks veega täitmiseks

Suur äravõetav veepaak hõlpsaks veega täitmiseks

Eemaldatav veepaak võimaldab seadet väljalülitamata igal ajal vett juurde lisada. Triikraual on suur täiteava, tänu millele saate veepaaki lihtsalt kraani all täita. Paak mahutab 1,8 l, mistõttu saate triikrauda paaki uuesti täitmata mugavalt kuni 2 h kasutada.

Säästke energiat ECO-režiimiga

Säästke energiat ECO-režiimiga

Režiim ECO võimaldab teil energiat säästa, mõjutamata sealjuures triikimistulemusi negatiivselt. Režiimi ECO puhul kasutatakse väiksemat aurukogust, millest piisab siiski kõigi teie riiete triikimiseks.

Triikige teksapükse või siidi, temperatuurisätteid ei ole vaja muuta

Triikige teksapükse või siidi, temperatuurisätteid ei ole vaja muuta

Tehnoloogia OptimalTEMP abil ei pea te temperatuurisätete muutmisele, temperatuuri muutmise ootamisele ega riiete eelsorteerimisele aega raiskama. Tänu temperatuuri ja pideva võimsa auruvoo kombinatsioonile võite garanteeritult ilma põletusteta triikida kõiki kangaid alates teksastest kuni siidini.

Tehnilised andmed

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Auhinnad

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Arvustused

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4.8

5-st

35

Auhinnad

97%

soovitab seda toodet

2
1

13/05/2022

Česká republika

Česká republika

Perfektní

Skvělý pomocník, lehký, účinný, velká nádrž na vodu, bez nastavování teplot, velmi snadné žehlení

Positiivsed omadused

"jednostranné" žehlení bez nastavování teplot

Negatiivsed omadused

větší váha

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PerfectCare Elite GC9640/60 Parní generátor

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PerfectCare Elite GC9640/60 Parní generátor

10/05/2021

Česká republika

Česká republika

Raketa mezi žehličkami

Manželka je s generátorem nadmíru spokojena, žehlení ji začalo bavit a šetří ji spoustu času. Oproti běžné žehličce je tato krásně lehká, dobře klouže a díky neuvěřitelnému parnímu výkonu se žehlení stává zábavou. Obrovským překvapením je, že můžete žehličku nechat ležet na prádle a ona ho nespálí. Zahřátá je velmi rychle, potěší i velká nádoba na vodu. Vyšší cena oproti obyčejným žehličkám je investicí do pohodlí a úspoře času. Doporučujeme to všem. (zkoušeli jsme i tu černou vyšší variantu výrobku a výkonově tato béžová dostačuje)

Positiivsed omadused

Velká nádoba na vodu, výborný parní výkon

Negatiivsed omadused

Větší rozměry, ale to k tomuto typu výrobku prostě patří. Při delším žehlení v menší místnosti se okolo vás stává deštný prales :D

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PerfectCare Elite GC9640/60 Parní generátor

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PerfectCare Elite GC9640/60 Parní generátor

04/05/2021

Česká republika

Česká republika

Dokonaly pomocnik

Tento parni generator nema chybu. Prala jsem si ho jako darek k Vanocum a udelala dobre. Od te doby se nenavidene zehleni manzelovych kosil stalo hrackou. Zehlicka je lehounka a po jakemkoli materialu krasne klouze. Obrovskou vyhodou je, ze neni treba ji odkladat na generator a muzete klidne ponechat na zehlicim prkne nebo zehlenem odevu, aniz byste se museli obavat pripaleni. Automaticka funkce vypnuti po urcite dobe necinnosti je take velmi vitana. Tento vyrobek pouzivam 5 mesicu a rozhodne bych nemenila. Je proste dokonaly.

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See arvustus tehti tootele PerfectCare Elite GC9640/60 Parní generátor

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PerfectCare Elite GC9640/60 Parní generátor

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  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.