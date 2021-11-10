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Tootmine lõpetatud
Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas
Max rõhk 7,2 bar
Kuni 490 g võimas auruvoog
Veepaagi maht 1,8 l
Eemaldatav veepaak
Tänu revolutsioonilisele tehnoloogiale läheb triikimine ülikiiresti. Võimas ja katkematu auruvoog silub välja ka kõige kangekaelsemad kortsud; isegi paksud materjalid silutakse lihtsalt ja kiirelt. Lisaks saab vajaduse korral kasutada võimsat auruvoogu, mis sobib suurepäraselt vertikaalseks aurutamiseks või tugevamate kortsude silumiseks.
Eemaldatav veepaak võimaldab seadet välja lülitamata mistahes ajal vett juurde lisada. Triikraual on suur täiteava, et saaksite veepaaki hõlpsasti kraani all täita. Paak mahutab 1,8 l, mistõttu saate triikrauda mugavalt kuni 2 h järjest kasutada paaki uuesti täitmata.
Režiim ECO võimaldab teil energiat säästa, mõjutamata sealjuures triikimistulemusi negatiivselt. Režiimi ECO puhul kasutatakse väiksemat aurukogust, millest piisab siiski kõigi teie riiete triikimiseks.
Auhinnad
4.8
5-st
435
Auhinnad
96%
soovitab seda toodet
Лола 30
10/11/2021
Україна
Незамінний важливий помічник.
Ставлю найвищий бал за легкість і зручність у використанні.Важливі для мене функції в прасуванні:легкість самого виробу,покриття лагідне навіть для найніжніших тканин,швидкість його нагрівання.Жодних проблем з очищенням.Користуюсь майже 2 роки,не уявляю,що може бути зручніше,з легкістю користуються мої діти.Дуже дякую!
Positiivsed omadused
Зручність
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PerfectCare Elite GC9642/60 Парогенератор
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PerfectCare Elite GC9642/60 Парогенератор
blonda.bomba
09/11/2021
Україна
Отлично справляется со своей функцией
Рекомендую. Выглаживает хорошо, лёгкий и удобный в руке утюг, быстро нагревается. Единственное замечание: нет подставки на самом утюжке, чтобы перевернуть вещь нужно ставить на парогенератор, что не всегда удобно
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PerfectCare Elite GC9642/60 Парогенератор
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PerfectCare Elite GC9642/60 Парогенератор
Vov4ukRoiel
26/10/2021
Україна
Надзвичайно задоволені парогенератором Philips
Користуємося парогенератором вже майже 1 рік дуже ним задоволені! Прасування стало набагато легшим. Також дуже зручно прасувати постільну білизну адже її можна скласти у 2 або в 3 рази та прасувати так! Парогенератор гарно з цим справляється!
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PerfectCare Elite Plus GC9682/80 Парогенератор
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PerfectCare Elite Plus GC9682/80 Парогенератор