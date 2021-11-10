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  • Lihtne triikimine. Kiired tulemused.
  • Lihtne triikimine. Kiired tulemused.
  • Lihtne triikimine. Kiired tulemused.
  • Lihtne triikimine. Kiired tulemused.
  • Lihtne triikimine. Kiired tulemused.
  • Lihtne triikimine. Kiired tulemused.
  • Lihtne triikimine. Kiired tulemused.
  • Lihtne triikimine. Kiired tulemused.
  • Lihtne triikimine. Kiired tulemused.
  • Lihtne triikimine. Kiired tulemused.
  • Lihtne triikimine. Kiired tulemused.
  • Lihtne triikimine. Kiired tulemused.

Tootmine lõpetatud

PerfectCare EliteAurugeneraatoriga triikraud

GC9642/60

4.8
| (435) Auhinnad | 96% soovitab seda toodet

2 auhinnad

Lihtne triikimine. Kiired tulemused.
Philipsi PerfectCare Elite teeb triikimise hõlpsaks ja kiireks. Tänu OptimalTEMP-tehnoloogiale saate nüüd triikida kangaid teksast siidini temperatuuri reguleerimata. Ühelegi triigitavale esemele põletusi kindlasti ei teki.
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Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas

Lihtne triikimine. Kiired tulemused.

Lihtne triikimine. Kiired tulemused.

  • Max rõhk 7,2 bar

  • Kuni 490 g võimas auruvoog

  • Veepaagi maht 1,8 l

  • Eemaldatav veepaak

Võimas aur kortsude tõhusaks eemaldamiseks

Võimas aur kortsude tõhusaks eemaldamiseks

Tänu revolutsioonilisele tehnoloogiale läheb triikimine ülikiiresti. Võimas ja katkematu auruvoog silub välja ka kõige kangekaelsemad kortsud; isegi paksud materjalid silutakse lihtsalt ja kiirelt. Lisaks saab vajaduse korral kasutada võimsat auruvoogu, mis sobib suurepäraselt vertikaalseks aurutamiseks või tugevamate kortsude silumiseks.

Suur äravõetav veepaak hõlpsaks veega täitmiseks

Suur äravõetav veepaak hõlpsaks veega täitmiseks

Eemaldatav veepaak võimaldab seadet välja lülitamata mistahes ajal vett juurde lisada. Triikraual on suur täiteava, et saaksite veepaaki hõlpsasti kraani all täita. Paak mahutab 1,8 l, mistõttu saate triikrauda mugavalt kuni 2 h järjest kasutada paaki uuesti täitmata.

Säästke energiat ECO-režiimiga

Säästke energiat ECO-režiimiga

Režiim ECO võimaldab teil energiat säästa, mõjutamata sealjuures triikimistulemusi negatiivselt. Režiimi ECO puhul kasutatakse väiksemat aurukogust, millest piisab siiski kõigi teie riiete triikimiseks.

Tehnilised andmed

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Auhinnad

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Arvustused

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4.8

5-st

435

Auhinnad

96%

soovitab seda toodet

10/11/2021

Україна

Україна

Незамінний важливий помічник.

Ставлю найвищий бал за легкість і зручність у використанні.Важливі для мене функції в прасуванні:легкість самого виробу,покриття лагідне навіть для найніжніших тканин,швидкість його нагрівання.Жодних проблем з очищенням.Користуюсь майже 2 роки,не уявляю,що може бути зручніше,з легкістю користуються мої діти.Дуже дякую!

Positiivsed omadused

Зручність

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PerfectCare Elite GC9642/60 Парогенератор

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PerfectCare Elite GC9642/60 Парогенератор

09/11/2021

Україна

Україна

Отлично справляется со своей функцией

Рекомендую. Выглаживает хорошо, лёгкий и удобный в руке утюг, быстро нагревается. Единственное замечание: нет подставки на самом утюжке, чтобы перевернуть вещь нужно ставить на парогенератор, что не всегда удобно

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PerfectCare Elite GC9642/60 Парогенератор

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PerfectCare Elite GC9642/60 Парогенератор

26/10/2021

Україна

Україна

Надзвичайно задоволені парогенератором Philips

Користуємося парогенератором вже майже 1 рік дуже ним задоволені! Прасування стало набагато легшим. Також дуже зручно прасувати постільну білизну адже її можна скласти у 2 або в 3 рази та прасувати так! Парогенератор гарно з цим справляється!

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PerfectCare Elite Plus GC9682/80 Парогенератор

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PerfectCare Elite Plus GC9682/80 Парогенератор

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  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.