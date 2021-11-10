OptimalTEMP-tehnoloogia, temperatuuri seadistamine ei ole vajalik

Saate triikida nii teksariiet kui ka siidi ilma temperatuuri reguleerimata. Tänu OptimalTEMP-tehnoloogiale ei ole temperatuuri valimine ega seadistamine vajalik. Seega ei ole enam vaja pesu eelnevalt sorteerida ega triikraua kuumenemist või jahtumist oodata. Olete iga kell valmis mis tahes materjalist riideeset triikima.