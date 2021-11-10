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Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas
Kuni 520g võimas auruvoog
Eemaldatav 1,8 l veepaak
OptimalTEMP-tehnoloogia
Nutikas automaatne aur
Saate triikida nii teksariiet kui ka siidi ilma temperatuuri reguleerimata. Tänu OptimalTEMP-tehnoloogiale ei ole temperatuuri valimine ega seadistamine vajalik. Seega ei ole enam vaja pesu eelnevalt sorteerida ega triikraua kuumenemist või jahtumist oodata. Olete iga kell valmis mis tahes materjalist riideeset triikima.
Tänu OptimalTEMP-tehnoloogiale lubame, et see triikraud ei jäta kunagi triigitavale materjalile põletusjälgi. Võite selle jätta isegi triikimislaual oleva riideeseme peale seisma. Mitte ühtegi põletusjälge ega läiget. Garanteeritud!
Tugev pidev aur töötleb hõlpsasti isegi kõige paksemat kangast. Vaadake, kuidas eriti tugev aur eemaldab kangekaelsed kortsud just siis, kui seda vajate. See lisaaur sobib ideaalselt ka vertikaalseks aurutamiseks, et rõivaesemeid ja kardinaid värskendada.
Auhinnad
4.8
5-st
435
Auhinnad
96%
soovitab seda toodet
Лола 30
10/11/2021
Україна
Незамінний важливий помічник.
Ставлю найвищий бал за легкість і зручність у використанні.Важливі для мене функції в прасуванні:легкість самого виробу,покриття лагідне навіть для найніжніших тканин,швидкість його нагрівання.Жодних проблем з очищенням.Користуюсь майже 2 роки,не уявляю,що може бути зручніше,з легкістю користуються мої діти.Дуже дякую!
Positiivsed omadused
Зручність
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PerfectCare Elite GC9642/60 Парогенератор
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PerfectCare Elite GC9642/60 Парогенератор
blonda.bomba
09/11/2021
Україна
Отлично справляется со своей функцией
Рекомендую. Выглаживает хорошо, лёгкий и удобный в руке утюг, быстро нагревается. Единственное замечание: нет подставки на самом утюжке, чтобы перевернуть вещь нужно ставить на парогенератор, что не всегда удобно
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PerfectCare Elite GC9642/60 Парогенератор
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PerfectCare Elite GC9642/60 Парогенератор
Vov4ukRoiel
26/10/2021
Україна
Надзвичайно задоволені парогенератором Philips
Користуємося парогенератором вже майже 1 рік дуже ним задоволені! Прасування стало набагато легшим. Також дуже зручно прасувати постільну білизну адже її можна скласти у 2 або в 3 рази та прасувати так! Парогенератор гарно з цим справляється!
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PerfectCare Elite Plus GC9682/80 Парогенератор
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PerfectCare Elite Plus GC9682/80 Парогенератор