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  • Nutikas automaatne aur kiiremaks ja lihtsamaks triikimiseks
  • Nutikas automaatne aur kiiremaks ja lihtsamaks triikimiseks
  • Nutikas automaatne aur kiiremaks ja lihtsamaks triikimiseks
  • Nutikas automaatne aur kiiremaks ja lihtsamaks triikimiseks
  • Nutikas automaatne aur kiiremaks ja lihtsamaks triikimiseks
  • Nutikas automaatne aur kiiremaks ja lihtsamaks triikimiseks
  • Nutikas automaatne aur kiiremaks ja lihtsamaks triikimiseks
  • Nutikas automaatne aur kiiremaks ja lihtsamaks triikimiseks
  • Nutikas automaatne aur kiiremaks ja lihtsamaks triikimiseks
  • Nutikas automaatne aur kiiremaks ja lihtsamaks triikimiseks
  • Nutikas automaatne aur kiiremaks ja lihtsamaks triikimiseks
  • Nutikas automaatne aur kiiremaks ja lihtsamaks triikimiseks
  • Nutikas automaatne aur kiiremaks ja lihtsamaks triikimiseks
  • Nutikas automaatne aur kiiremaks ja lihtsamaks triikimiseks
  • Nutikas automaatne aur kiiremaks ja lihtsamaks triikimiseks
  • Nutikas automaatne aur kiiremaks ja lihtsamaks triikimiseks
  • Nutikas automaatne aur kiiremaks ja lihtsamaks triikimiseks
  • Nutikas automaatne aur kiiremaks ja lihtsamaks triikimiseks
  • Nutikas automaatne aur kiiremaks ja lihtsamaks triikimiseks
  • Nutikas automaatne aur kiiremaks ja lihtsamaks triikimiseks
  • Nutikas automaatne aur kiiremaks ja lihtsamaks triikimiseks
  • Nutikas automaatne aur kiiremaks ja lihtsamaks triikimiseks
  • Nutikas automaatne aur kiiremaks ja lihtsamaks triikimiseks
  • Nutikas automaatne aur kiiremaks ja lihtsamaks triikimiseks

Tootmine lõpetatud

PerfectCare Elite PlusAurugeneraatoriga triikraud

GC9675/80

1 auhind

Nutikas automaatne aur kiiremaks ja lihtsamaks triikimiseks
PerfectCare Elite Plus on aurugeneraator, mis teeb triikimise lihtsamaks ja kiiremaks – ülikerge triikraud ja nutikas automaatne aur tagavad maksimaalse mugavuse. Temperatuuri pole vaja reguleerida, põlemisjälgede tekkimine on välistatud.
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Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas

Nutikas automaatne aur kiiremaks ja lihtsamaks triikimiseks

Nutikas automaatne aur kiiremaks ja lihtsamaks triikimiseks

  • Kuni 550 g võimas auruvoog

  • Eemaldatav 1,8 l veepaak

  • OptimalTEMP-tehnoloogia

  • Automaatne ja vaikne auruvoog

Järelevalveta jäänud triikraua automaatne väljalülitamine

Järelevalveta jäänud triikraua automaatne väljalülitamine

Automaatse väljalülituse funktsioon lülitab triikimissüsteemi automaatselt välja, kui seda ei ole paar minutit kasutatud. See säästab energiat ja nii ei pea te ohutuse pärast muretsema.

Kandelukk ohutuks ja lihtsaks transportimiseks

Kandelukk ohutuks ja lihtsaks transportimiseks

Triikimissüsteemi ümberpaigutamiseks ja kuuma talla tahtmatu puudutamise vältimiseks lukustage triikraud aluse külge.

Lihtne ja tõhus katlakivi eemalduse süsteem tagab pikaaegse töökindluse

Lihtne ja tõhus katlakivi eemalduse süsteem tagab pikaaegse töökindluse

Regulaarne katlakivi eemaldamine aitab triikrauda kaitsta, pikendab selle kasutusiga ja tagab parima aurujõudluse. Meie ainulaadne süsteem Easy De-Calc Plus kogub triikimise ajal pidevalt katlakivi ning märgutuli ja helisignaal teavitavad teid katlakivi eemaldamise vajadusest. Lihtsalt eemaldage kork ning laske veel ja katlakiviosakestel välja voolata.

Tehnilised andmed

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  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.