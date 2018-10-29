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Tootmine lõpetatud
GC9675/80
Nr.1 triikimiskaubamärk maailmas
Kuni 550 g võimas auruvoog
Eemaldatav 1,8 l veepaak
OptimalTEMP-tehnoloogia
Automaatne ja vaikne auruvoog
Automaatse väljalülituse funktsioon lülitab triikimissüsteemi automaatselt välja, kui seda ei ole paar minutit kasutatud. See säästab energiat ja nii ei pea te ohutuse pärast muretsema.
Triikimissüsteemi ümberpaigutamiseks ja kuuma talla tahtmatu puudutamise vältimiseks lukustage triikraud aluse külge.
Regulaarne katlakivi eemaldamine aitab triikrauda kaitsta, pikendab selle kasutusiga ja tagab parima aurujõudluse. Meie ainulaadne süsteem Easy De-Calc Plus kogub triikimise ajal pidevalt katlakivi ning märgutuli ja helisignaal teavitavad teid katlakivi eemaldamise vajadusest. Lihtsalt eemaldage kork ning laske veel ja katlakiviosakestel välja voolata.
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