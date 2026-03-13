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Aluminium Collection Kohvimasin

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Aluminium CollectionKohvimasin

HD5410/00

Aluminium Collection Kohvimasin

Tootmine lõpetatud

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Kasutusjuhendid ja dokumendid

User Manual Philips Aluminium Collection Coffee maker HD5410/00

  • PDF fail, 1.9 MB
  • 13 March 2026

See elegantne kohvimasin võimaldab teil tänu oma Boil & Brew süsteemile nautida rikkalikku aroomi ja täiuslikku maitset.

  • PDF fail
  • 29 March 2026

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