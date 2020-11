Boil & Brew süsteem annab suurepärase aroomi ja maitse

Philipsi kohvimasinal on ainulaadne Boil & Brew süsteem. Kõigepealt keedetakse vesi ja seejärel suunatakse see läbi jahvatatud kohvi. Tänu kõrgele kohvikeetmistemperatuurile üle 93 °C on tagatud teie filtrikohvi võimalikult rikkalik maitse ja ülihea aroom.