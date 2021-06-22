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Keetmis- ja kohvivalmistamissüsteem
Alumiinium
Philipsi kohvimasinal on ainulaadne Boil & Brew süsteem. Kõigepealt keedetakse vesi ja seejärel suunatakse see läbi jahvatatud kohvi. Tänu kõrgele kohvikeetmistemperatuurile üle 93 °C on tagatud teie filtrikohvi võimalikult rikkalik maitse ja ülihea aroom.
8–12 tassi jaoks, spetsiaalne disain säilitab kohvi maitse.
Tilgalukuga saate keetmise katkestada mil iganes soovite, et valada endale tass kohvi.
5.0
5-st
1
Arvustus
100%
soovitab seda toodet
Landser
22/06/2021
Україна
Хороший дизайн
Отличный дизайн, она не такая громоздкая как фото.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Aluminium Collection HD5410/00 Кавоварка
Date of Use 2020-05-22
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Aluminium Collection HD5410/00 Кавоварка
Date of Use 2020-05-22