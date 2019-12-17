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  • Tundke oma lemmikkohviubade aroomi.
  • Tundke oma lemmikkohviubade aroomi.
  • Tundke oma lemmikkohviubade aroomi.
  • Tundke oma lemmikkohviubade aroomi.
  • Tundke oma lemmikkohviubade aroomi.
  • Tundke oma lemmikkohviubade aroomi.
  • Tundke oma lemmikkohviubade aroomi.
  • Tundke oma lemmikkohviubade aroomi.
  • Tundke oma lemmikkohviubade aroomi.
  • Tundke oma lemmikkohviubade aroomi.

Tootmine lõpetatud

2000 SeriesTäisautomaatne espressomasin

HD8651/29

4.4

| (108) Auhinnad | 95% soovitab seda toodet

Tundke oma lemmikkohviubade aroomi.

Olenemata teie lemmik-kohvisordist, võimaldavad kohviubade ülekuumutamist vältivad keraamilised kohviveskid jahvatada värskeid ube kohapeal ja saavutada maksimaalse maitse. Manuaalse vahustaja abil saate kohvile lisada kreemja piimavahu.

Kuva kõik eelised

100% keraamilised kohviveskid pikaajalise töökindluse tagamiseks

Tundke oma lemmikkohviubade aroomi.

  • 3 jooki

  • Klassikaline piimavahustaja

  • Punane

20 000 tassi parimat kohvi tänu vastupidavatele keraamilistele jahvatusketastele

20 000 tassi parimat kohvi tänu vastupidavatele keraamilistele jahvatusketastele

Meie kohvieskid on valmistatud 100% puhtast keraamikast, mis on erakordselt tugev ja vastupidav, et saaksite nautida värsket aromaatset kohvi vähemalt 20 000 tassi jagu*.

Nautige 3 kohvijoogi lihtsasti valmistamist

Nautige 3 kohvijoogi lihtsasti valmistamist

Nautige erilistel hetkedel oma lemmikkohvi. Olgu teie lemmikuks espresso, kohv või piimapõhine jook, täisautomaatse espressomasinaga saate lihtsasti ja kiiresti suurepärase tulemuse!

Hõrk piimavaht tänu klassikalisele piimavahustajale

Hõrk piimavaht tänu klassikalisele piimavahustajale

Klassikaline piimavahustaja eraldab auru, mistõttu on cappuccino jaoks siidise piimavahu valmistamine lihtne. Ja lisaks? Kaheosalist klassikalist piimavahustajat on ka lihtne puhastada.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.4

5-st

108

Auhinnad

95%

soovitab seda toodet

2

17/12/2019

Polska

Polska

Rewelacja

Pijemy kilka razy dziennie kawę z całą rodziną. Ekspres pracuje doskonale. Jesteśmy zadowoleni. Mała uwaga. Po pewnym czasie użytkowania zaczęła wysuwać się szufladka na zmieloną kawę. Syn założył metalową blaszkę i malutki magnes i po problemie.

See arvustus tehti tootele 2000 Series HD8651/29 Automatyczny ekspres do kawy

See arvustus tehti tootele 2000 Series HD8651/29 Automatyczny ekspres do kawy

07/07/2019

Polska

Polska

Polecam

Doskonały do robienia kawy (espresso). Łatwy w obsłudze. Jak ktoś chce fikuśności przy robieniu kawy ;) niech kupi droższy model.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 2000 Series HD8651/09 Automatyczny ekspres do kawy

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 2000 Series HD8651/09 Automatyczny ekspres do kawy

20/09/2015

Polska

Polska

Kinnitatud ostja

rewelacja

Dzieci kupiły nam ten ekspres na 30 rocznicę ślubu. Jesteśmy z niego bardzo zadowoleni, spełnia nasze oczekiwania. Dla dwóch osób i nawet gości spokojnie daje sobie radę.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 2000 Series HD8651/29 Automatyczny ekspres do kawy

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 2000 Series HD8651/29 Automatyczny ekspres do kawy

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  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.