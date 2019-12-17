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Tootmine lõpetatud
Tundke oma lemmikkohviubade aroomi.
Olenemata teie lemmik-kohvisordist, võimaldavad kohviubade ülekuumutamist vältivad keraamilised kohviveskid jahvatada värskeid ube kohapeal ja saavutada maksimaalse maitse. Manuaalse vahustaja abil saate kohvile lisada kreemja piimavahu.
3 jooki
Klassikaline piimavahustaja
Punane
Meie kohvieskid on valmistatud 100% puhtast keraamikast, mis on erakordselt tugev ja vastupidav, et saaksite nautida värsket aromaatset kohvi vähemalt 20 000 tassi jagu*.
Nautige erilistel hetkedel oma lemmikkohvi. Olgu teie lemmikuks espresso, kohv või piimapõhine jook, täisautomaatse espressomasinaga saate lihtsasti ja kiiresti suurepärase tulemuse!
Klassikaline piimavahustaja eraldab auru, mistõttu on cappuccino jaoks siidise piimavahu valmistamine lihtne. Ja lisaks? Kaheosalist klassikalist piimavahustajat on ka lihtne puhastada.
4.4
5-st
108
Auhinnad
95%
soovitab seda toodet
Mirko 30
17/12/2019
Polska
Rewelacja
Pijemy kilka razy dziennie kawę z całą rodziną. Ekspres pracuje doskonale. Jesteśmy zadowoleni. Mała uwaga. Po pewnym czasie użytkowania zaczęła wysuwać się szufladka na zmieloną kawę. Syn założył metalową blaszkę i malutki magnes i po problemie.
See arvustus tehti tootele 2000 Series HD8651/29 Automatyczny ekspres do kawy
See arvustus tehti tootele 2000 Series HD8651/29 Automatyczny ekspres do kawy
Maks2013
07/07/2019
Polska
Polecam
Doskonały do robienia kawy (espresso). Łatwy w obsłudze. Jak ktoś chce fikuśności przy robieniu kawy ;) niech kupi droższy model.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 2000 Series HD8651/09 Automatyczny ekspres do kawy
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 2000 Series HD8651/09 Automatyczny ekspres do kawy
MCiur23
20/09/2015
Polska
Kinnitatud ostja
rewelacja
Dzieci kupiły nam ten ekspres na 30 rocznicę ślubu. Jesteśmy z niego bardzo zadowoleni, spełnia nasze oczekiwania. Dla dwóch osób i nawet gości spokojnie daje sobie radę.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 2000 Series HD8651/29 Automatyczny ekspres do kawy
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 2000 Series HD8651/29 Automatyczny ekspres do kawy