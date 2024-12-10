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Ühilduv
Ühendatud
Valge
Kõik eemaldatavad osad on nõudepesumasinas pestavad. Meie QuickClean-korvil on nakkumatu pinnakate. Tänu Airfryeri suletud korvile ei ole teie kodus traditsioonilise frittimisega kaasnevat lõhna.
Philips 5000 Connected Airfryeri puhul on ühendatud kompaktne disain ja mahutavus, sest 4,1 l mahutavus on kõik, mida vajate mitmesuguste roogade valmistamiseks.
Puudutage nuppu ja küpsetage. 7 käepärast eelseadistatud reziimi külmutatud suupistete, värskete friikartulite, kana, kala, liha, grill-köögiviljade ja muffinite jaoks.
4.8
5-st
14
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
Zap36
10/12/2024
Hrvatska
Odličan airfryer!
Čista petica, jako jednostavan i intuitivan za korištenje. Lako se održava te ga koristimo doslovno svakodnevno. Sve preporuke!
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Serija 5000 HD9255/30 Pametni Airfryer L
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Serija 5000 HD9255/30 Pametni Airfryer L
LLLaa
10/12/2024
Hrvatska
top stvar
Dobar uređaj, top mi je povezivanje i obavijesti putem aplikacije
See arvustus tehti tootele Serija 5000 HD9255/30 Pametni Airfryer L
See arvustus tehti tootele Serija 5000 HD9255/30 Pametni Airfryer L
Daga8
04/03/2024
Srbija
Najbolji izum 21veka
Praktično nema šta. Preporuka za sve mame i tate. Brzo,lako,zdravo spremiti obrok za celu porodicu.
See arvustus tehti tootele Serija 5000 HD9255/30 Pametni Airfryer L
See arvustus tehti tootele Serija 5000 HD9255/30 Pametni Airfryer L
Retseptide arv võib riigiti erineda
Võrreldes kana ja sealiha rasvasisaldusega õlifritüüris küpsetamisel ja vokkpannil praadimisel
Võrreldes Philipsi traditsioonilise fritüüriga valmistatud friikartulitega
Ühe kanarinna (AF seadistus 160 °C ilma eelsoojenduseta) või lõhefilee (200 °C, ilma eelsoojenduseta) valmistamise energiakulu võrreldes A-klassi ahju kasutamisega. Keskmine protsent põhineb laborisisesel mõõtmisel toodetega HD9280, HD9650, HD9860, HD9270, HD9285, HD9252, HD9200, HD9255, HD9880. Tulemused võivad tooteti varieeruda.