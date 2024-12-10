TootedTugi

10% allahindlust esimesel tellimusel

30-päevane tagastusõigus

Tarne 3-4 tööpäeva jooksul

E-pood

Kõik seeriad

  • Tervislikum. Maitsvam. Lihtsam ning nüüd ka ühendatud
  • Tervislikum. Maitsvam. Lihtsam ning nüüd ka ühendatud
  • Tervislikum. Maitsvam. Lihtsam ning nüüd ka ühendatud
  • Tervislikum. Maitsvam. Lihtsam ning nüüd ka ühendatud
  • Tervislikum. Maitsvam. Lihtsam ning nüüd ka ühendatud
  • Tervislikum. Maitsvam. Lihtsam ning nüüd ka ühendatud
  • Tervislikum. Maitsvam. Lihtsam ning nüüd ka ühendatud
  • Tervislikum. Maitsvam. Lihtsam ning nüüd ka ühendatud

Airfryer5000 Connected

HD9255/30

4.8
| (14) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet
Tervislikum. Maitsvam. Lihtsam ning nüüd ka ühendatud
13-ühes funktsiooniga ühendatud Airfryer. Praadige, küpsetage, grillige, röstige ja tehke palju muudki kaugjuhtimise teel. Ülim toiduvalmistamise kogemus, et valmistada tervislikke ja maitsvaid retsepte kodus, kaugjuhtimise teel kontrollides ja lihtsamalt kui kunagi varem.
Kuva kõik eelised

Tervislikum. Maitsvam. Lihtsam ning nüüd ka ühendatud

  • Rapid Air tehnoloogia

  • Ühilduv

  • Ühendatud

  • Valge

Nõudepesumasinas pestavad eemaldatavad osad

Nõudepesumasinas pestavad eemaldatavad osad

Kõik eemaldatavad osad on nõudepesumasinas pestavad. Meie QuickClean-korvil on nakkumatu pinnakate. Tänu Airfryeri suletud korvile ei ole teie kodus traditsioonilise frittimisega kaasnevat lõhna.

4,1 liitrit – kuni 4 portsjonit korraga

4,1 liitrit – kuni 4 portsjonit korraga

Philips 5000 Connected Airfryeri puhul on ühendatud kompaktne disain ja mahutavus, sest 4,1 l mahutavus on kõik, mida vajate mitmesuguste roogade valmistamiseks.

Seitsme eelseadistusega puuteekraan lihtsaks valimiseks

Seitsme eelseadistusega puuteekraan lihtsaks valimiseks

Puudutage nuppu ja küpsetage. 7 käepärast eelseadistatud reziimi külmutatud suupistete, värskete friikartulite, kana, kala, liha, grill-köögiviljade ja muffinite jaoks.

Tehnilised andmed

Saage selle toote kohta tuge

Vaadake KKK-sid, kasutusjuhendeid, ohutusteavet ja nõuandeid

Leidke varuosasid või lisatarvikuid

Minge osade ja tarvikute juurde

Osad ja tarvikud

Arvustused

Neid arvustusi haldab Bazaarvoice ja need vastavad Bazaarvoice’i autentimise poliitikale, mida toetab pettusevastane tehnoloogia ja inimeste tehtav analüüs. Üksikasjad on leitavad aadressil
Kliendi arvamused toodete ja tärnihinnangute kujul on kasulikud kõigile. Need aitavad teil tootest rohkem teada saada ja teha ostuotsuse. Iga klient, kes on toote ostnud veebist või poest, saab jätta arvustuse

4.8

5-st

14

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

3
2
1

10/12/2024

Hrvatska

Hrvatska

Odličan airfryer!

Čista petica, jako jednostavan i intuitivan za korištenje. Lako se održava te ga koristimo doslovno svakodnevno. Sve preporuke!

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Serija 5000 HD9255/30 Pametni Airfryer L

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Serija 5000 HD9255/30 Pametni Airfryer L

10/12/2024

Hrvatska

Hrvatska

top stvar

Dobar uređaj, top mi je povezivanje i obavijesti putem aplikacije

See arvustus tehti tootele Serija 5000 HD9255/30 Pametni Airfryer L

See arvustus tehti tootele Serija 5000 HD9255/30 Pametni Airfryer L

04/03/2024

Srbija

Srbija

Najbolji izum 21veka

Praktično nema šta. Preporuka za sve mame i tate. Brzo,lako,zdravo spremiti obrok za celu porodicu.

See arvustus tehti tootele Serija 5000 HD9255/30 Pametni Airfryer L

See arvustus tehti tootele Serija 5000 HD9255/30 Pametni Airfryer L

Telli meie uudiskiri, et saada infot meie eksklusiivsete kampaaniate kohta

  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.

Sooviksin saada reklaamkirju- vastavalt oma eelistustele ja tarbimiskäitumisele- Philipsi toodete, teenuste, ürituste ja kampaaniate kohta. Saan igal ajal hõlpsasti loobuda.

  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. Retseptide arv võib riigiti erineda

  2. Võrreldes kana ja sealiha rasvasisaldusega õlifritüüris küpsetamisel ja vokkpannil praadimisel

  3. Võrreldes Philipsi traditsioonilise fritüüriga valmistatud friikartulitega

  4. Ühe kanarinna (AF seadistus 160 °C ilma eelsoojenduseta) või lõhefilee (200 °C, ilma eelsoojenduseta) valmistamise energiakulu võrreldes A-klassi ahju kasutamisega. Keskmine protsent põhineb laborisisesel mõõtmisel toodetega HD9280, HD9650, HD9860, HD9270, HD9285, HD9252, HD9200, HD9255, HD9880. Tulemused võivad tooteti varieeruda.