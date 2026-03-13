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Airfryer 5000 Connected
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HD9255/30
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UK Declaration of Conformity - English (US)
EU Declaration of Conformity - English (US)
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Kas ma pean eemaldama Airfryeri pannilt kummist korgi?
Kuidas Philips Airfryerit puhastada
3,2 ja 4,2 l Airfryeri tarvikGrillimiskomplekt
Küpsetustarvik 1.3LL Airfryerile
Philips Airfryerist eraldub valget suitsu.
Philipsiga ühenduse võtmine
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