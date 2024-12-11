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Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Rapid Air tehnoloogia
1,2 kg, 6,2 l
Valge
Ainulaadse meritähedisainiga Rapid Airi tehnoloogia keerutab kuuma õhku, et valmistada vähese õliga või ilma lisatud õlita hõrk toit, mis on väljast krõbe ja seest pehme.
Saadame iga päev retseptisoovitusi, mis vastavad teie perekonna eelistustele. Mida rohkem te HomeID-d kasutate, seda paremini suudab see maitsvaid retseptiideid teie vajadustele kohandada. Hankige inspiratsiooni teistelt kokkadelt ja jälgige sarnase maitse-eelistusega inimesi***.
Nautige oma einet siis, kui olete valmis. Lülitage sisse soojana hoidmise režiim ja teie toit püsib kuni 30 minutit ideaalsel temperatuuril.
4.9
5-st
26
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
Funkii
11/12/2024
Slovensko
Airfrayer
Rýchla príprava jedla v aplikácii veľa receptov všetko ok
Positiivsed omadused
Rýchlosť jednoduchosť minimum oleja
Negatiivsed omadused
Zatiaľ nemám
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Séria 3000 HD9270/66 Airfryer XL
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Séria 3000 HD9270/66 Airfryer XL
Пламен 26
04/02/2024
България
Супер практичен
Много полезен уред. Картофките стават супер вкусни с изключително малко мазнина. Вкусни стават също кюфтенца, пържоли, омлети, и печени зеленчуци. В уреда ми харесва това, че не трябва да се наблюдава по време на процеса готвене. Има си звуков индикатор, който те известява. Всичко става бързо и вкусно.
Positiivsed omadused
С много малко мазнина
Negatiivsed omadused
Някои рецепти, трябва да се изпробват няколко пъти, до като се уцели правилните пропорции и време за готвене.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Серия 3000 HD9270/00 Airfryer XL
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Серия 3000 HD9270/00 Airfryer XL
Malfy
09/02/2023
Česká republika
Kampaania osa
Kinnitatud ostja
S fritézou jsme spokojeni.
Hranolky, krokety, holandský řízek, vinná klobása, rozpékání pečiva - spokojenost.
Positiivsed omadused
Ušetří čas, není hlučný, omyvatelný. Lehce ovladatelný přístroj.
Negatiivsed omadused
zatím jsme žádné nezaznamenali
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 3000 Series HD9270/66 Airfryer XL
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 3000 Series HD9270/66 Airfryer XL
Võrreldes Philipsi traditsioonilises fritüüris valmistatud friikartulitega
Võrreldes kana ja sealiha rasvasisaldusega õlifritüüris küpsetamisel ja vokkpannil praadimisel.
Saadaval ainult riikides, kus on HomeID kogukond
Ühe kanarinna (AF seadistus 160 °C ilma eelsoojenduseta) või lõhefilee (200 °C, ilma eelsoojenduseta) valmistamise energiakulu võrreldes A-klassi ahju kasutamisega. Keskmine protsent põhineb laborisisesel mõõtmisel toodetega HD9280, HD9650, HD9860, HD9270, HD9285, HD9252, HD9200, HD9255, HD9880. Tulemused võivad tooteti varieeruda.