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  • Suurendage oma Airfryeri küpsetusruumi
  • Suurendage oma Airfryeri küpsetusruumi
  • Suurendage oma Airfryeri küpsetusruumi
  • Suurendage oma Airfryeri küpsetusruumi
  • Suurendage oma Airfryeri küpsetusruumi

Kahekihiline tarvikXL Airfryerile

HD9905/00

5
| (1) Arvustus | 100% soovitab seda toodet
Suurendage oma Airfryeri küpsetusruumi
Maksimeerige Airfryeri küpsetusruumi, võttes appi kahekihilise tarviku. Küpsetage, grillige või frittige maitsvaid burgereid, kanatiibu, kala ja palju muud hõlpsalt, kiirelt ja tervislikult. Veelgi mitmekesisemaks toiduvalikuks võtke appi praevardad, et küpsetada neil köögivilju või šašlõkki.
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Suurendage oma Airfryeri küpsetusruumi

  • Kahekihiline XL tarvik

Osad on puhastamise kergendamiseks masinpestavad

Osad on puhastamise kergendamiseks masinpestavad

Selle Airfryeri kahekihilise resti saab ohutult nõudepesumasinasse panna – veelgi lihtsam ikka ja jälle kasutada!

Kahekihiline tarvik mitmekülgsemate retseptide jaoks

Kahekihiline tarvik mitmekülgsemate retseptide jaoks

Maksimeerige oma Airfryeri küpsetusruumi kahekihilise tarvikuga. Küpsetage, grillige või frittige maitsvaid burgereid, kanatiibu, kala ja muud lihtsasti, kiiresti ja tervislikumalt.

Tarvik võimaldab valmistada lamedamaid toite

Tarvik võimaldab valmistada lamedamaid toite

Tarvik võimaldab valmistada lamedamaid toite, näiteks burgereid.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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5.0

5-st

1

Arvustus

100%

soovitab seda toodet

4
3
2
1

22/09/2024

Україна

Україна

Супер аксесуар для мультипечі

Чудовий додатковий аксесуар для мультипечі . Круто на ньому робити шашлички з курки , риби та овочеві . Мʼясо залишається соковитим і не плаває в жиру .

Positiivsed omadused

Крута штука

Negatiivsed omadused

Ні

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Набір аксесуарів HD9905/00 для мультипечей XL

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Набір аксесуарів HD9905/00 для мультипечей XL

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