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Kahekihiline XL tarvik
Selle Airfryeri kahekihilise resti saab ohutult nõudepesumasinasse panna – veelgi lihtsam ikka ja jälle kasutada!
Maksimeerige oma Airfryeri küpsetusruumi kahekihilise tarvikuga. Küpsetage, grillige või frittige maitsvaid burgereid, kanatiibu, kala ja muud lihtsasti, kiiresti ja tervislikumalt.
Tarvik võimaldab valmistada lamedamaid toite, näiteks burgereid.
5.0
5-st
1
Arvustus
100%
soovitab seda toodet
Торррррррі
22/09/2024
Україна
Супер аксесуар для мультипечі
Чудовий додатковий аксесуар для мультипечі . Круто на ньому робити шашлички з курки , риби та овочеві . Мʼясо залишається соковитим і не плаває в жиру .
Positiivsed omadused
Крута штука
Negatiivsed omadused
Ні
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Набір аксесуарів HD9905/00 для мультипечей XL
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Набір аксесуарів HD9905/00 для мультипечей XL
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