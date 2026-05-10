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Ühendage rakendusega HomeID
16-ühes Airfryer
7,2 l (1,4 kg)
Rapid Airi tehnoloogia
Intuitiivne rakendus HomeID loob sujuvalt ühenduse teie õhkfritüüriga, tehes sellest söögiaegade kohustusliku kaaslase. Te saate minna tervislikust praadimisest kaugemale ning avastada huvitavaid ja maitserohkeid uusi retsepte ning isegi jälgida oma toiduvalmistamist kaugjuhtimise teel rakendusest.
Uus Philips Airfryer 5000 seeria XXL Connected on varustatud 16 erineva toiduvalmistusfunktsiooniga: frittige, küpsetage, grillige, praadige, veetustage, röstige, sulatage, soojendage üles, kääritage ja tehke palju muudki.
Avastage oma õhkfritüüri jaoks sadu* suu vett jooksma panevaid, maitsvaid, kiiresti valmistatavaid ja tervislikke retsepte. Rakenduse HomeID retseptide eest hoolitsevad toitumise eksperdid, tehes teile iga päev õigete valikute langetamise lihtsaks.
5.0
5-st
10
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
mafic2008
10/05/2026
Україна
Kinnitatud ostja
Задоволення 💯% цією покупкою.
Вітаю! Придбав цю чудову річ диво піч. Готували картоплю фрі олії майже зовсім мало йде. Запікати курячі гомілки виходять чудово а також годували хот-доги також виходять дуже смачно. Планую докупити решітку для овочів а також розділювач чаші на дві або три частинки
See arvustus tehti tootele Мультипіч HD9285/90 XXL Connected серії 5000
Date of Use 2026-04-04
See arvustus tehti tootele Мультипіч HD9285/90 XXL Connected серії 5000
Date of Use 2026-04-04
Микола Л.
19/12/2025
Україна
Kinnitatud ostja
Задоволені. Відповідаю нашим вимогам. Недоліки : погана робота Wifi приладу
See arvustus tehti tootele Мультипіч HD9285/90 XXL Connected серії 5000
See arvustus tehti tootele Мультипіч HD9285/90 XXL Connected серії 5000
Kris0615
21/03/2025
Україна
Kampaania osa
Незамінна річ на кухні
Ця мультипіч справжня знахідка для мене. Завдяки розумному керуванню зі смартфона я можу запускати приготування навіть із іншої кімнати. Страви виходять хрусткими та соковитими, без зайвого жиру.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Мультипіч HD9285/90 XXL Connected серії 5000
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Мультипіч HD9285/90 XXL Connected серії 5000
Retseptide arv võib riigiti erineda
Võrreldes Philipsi tavalise fritüüriga valmistatud värskete friikartulitega
Keskmised protsendid põhinevad ettevõttesisestel laborimõõtmistel toodetega HD9280, HD9650, HD9860, HD9270, HD9285, HD9252, HD9200, HD9255, HD9880.**