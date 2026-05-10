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  • Teie kaaslane tervislike roogade valmistamisel
  • Teie kaaslane tervislike roogade valmistamisel
  • Teie kaaslane tervislike roogade valmistamisel
  • Teie kaaslane tervislike roogade valmistamisel
  • Teie kaaslane tervislike roogade valmistamisel
  • Teie kaaslane tervislike roogade valmistamisel
  • Teie kaaslane tervislike roogade valmistamisel
  • Teie kaaslane tervislike roogade valmistamisel
  • Teie kaaslane tervislike roogade valmistamisel
  • Teie kaaslane tervislike roogade valmistamisel

Airfryer5000 seeria XXL Connected

HD9285/90

5
| (10) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet
Teie kaaslane tervislike roogade valmistamisel
Philips Airfryer seeria 5000 XXL Connected on teie igapäevane toiduvalmistamise kaaslane, et probleemivabalt valmistada toitainete poolest tasakaalustatud ja suurepärase maitsega roogi kogu perele igal nädalapäeval.
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Kasutage koos rakendusega HomeID

Teie kaaslane tervislike roogade valmistamisel

  • Ühendage rakendusega HomeID

  • 16-ühes Airfryer

  • 7,2 l (1,4 kg)

  • Rapid Airi tehnoloogia

Teie kaaslane tervislike pereroogade valmistamisel

Teie kaaslane tervislike pereroogade valmistamisel

Intuitiivne rakendus HomeID loob sujuvalt ühenduse teie õhkfritüüriga, tehes sellest söögiaegade kohustusliku kaaslase. Te saate minna tervislikust praadimisest kaugemale ning avastada huvitavaid ja maitserohkeid uusi retsepte ning isegi jälgida oma toiduvalmistamist kaugjuhtimise teel rakendusest.

Mitmekülgne ja multifunktsionaalne õhkfritüür

Mitmekülgne ja multifunktsionaalne õhkfritüür

Uus Philips Airfryer 5000 seeria XXL Connected on varustatud 16 erineva toiduvalmistusfunktsiooniga: frittige, küpsetage, grillige, praadige, veetustage, röstige, sulatage, soojendage üles, kääritage ja tehke palju muudki.

Maitsvad õhkfritüüri retseptid tervislikuks igapäevaeluks

Maitsvad õhkfritüüri retseptid tervislikuks igapäevaeluks

Avastage oma õhkfritüüri jaoks sadu* suu vett jooksma panevaid, maitsvaid, kiiresti valmistatavaid ja tervislikke retsepte. Rakenduse HomeID retseptide eest hoolitsevad toitumise eksperdid, tehes teile iga päev õigete valikute langetamise lihtsaks.

Tehnilised andmed

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Osad ja tarvikud

Arvustused

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5.0

5-st

10

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

4
3
2
1

10/05/2026

Україна

Україна

Kinnitatud ostja

Задоволення 💯% цією покупкою.

Вітаю! Придбав цю чудову річ диво піч. Готували картоплю фрі олії майже зовсім мало йде. Запікати курячі гомілки виходять чудово а також годували хот-доги також виходять дуже смачно. Планую докупити решітку для овочів а також розділювач чаші на дві або три частинки

See arvustus tehti tootele Мультипіч HD9285/90 XXL Connected серії 5000

Date of Use 2026-04-04

See arvustus tehti tootele Мультипіч HD9285/90 XXL Connected серії 5000

Date of Use 2026-04-04

19/12/2025

Україна

Україна

Kinnitatud ostja

Задоволені. Відповідаю нашим вимогам. Недоліки : погана робота Wifi приладу

See arvustus tehti tootele Мультипіч HD9285/90 XXL Connected серії 5000

See arvustus tehti tootele Мультипіч HD9285/90 XXL Connected серії 5000

21/03/2025

Україна

Україна

Незамінна річ на кухні

Ця мультипіч справжня знахідка для мене. Завдяки розумному керуванню зі смартфона я можу запускати приготування навіть із іншої кімнати. Страви виходять хрусткими та соковитими, без зайвого жиру.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Мультипіч HD9285/90 XXL Connected серії 5000

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Мультипіч HD9285/90 XXL Connected серії 5000

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  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. Retseptide arv võib riigiti erineda

  2. Võrreldes Philipsi tavalise fritüüriga valmistatud värskete friikartulitega

  3. Keskmised protsendid põhinevad ettevõttesisestel laborimõõtmistel toodetega HD9280, HD9650, HD9860, HD9270, HD9285, HD9252, HD9200, HD9255, HD9880.**