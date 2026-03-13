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Airfryer 5000 seeria XXL Connected

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Airfryer5000 seeria XXL Connected

HD9285/90

Airfryer 5000 seeria XXL Connected

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Kasutusjuhendid ja dokumendid

UK Declaration of Conformity - English (US)

  • PDF fail, 497.4 kB
  • 13 March 2026

EU Declaration of Conformity - English (US)

  • PDF fail, 205.8 kB
  • 24 March 2026

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