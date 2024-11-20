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HD9875/90
Tervislik toiduvalmistamine
Eelseadistatud programmid
Ühendatav NutriU rakendusega
Ühendatud rakendusega HomeID
Korv liigub siinidel – turvaline, lihtne ja mugav kasutada
Nautige maitsvat toitu kuni 99% vähem lisatud rasvaga.* Unikaalse tähekujulise disainiga patenteeritud Rapid CombiAir tehnoloogia kasutab meie kiireimat dünaamilist kahekordset õhuvoolu, mis liigub ümber ja läbi toidu, tagades ühtlase küpsetamise täiusliku tekstuuriga nii seest kui väljast, et valmistada palju erinevaid maitsvaid toite 40% lühema ajaga**.
Laske end kogu protsessi vältel juhendada. Meie uued automaatsed küpsetusprogrammid võtavad kokkamisest stressi, eriti kui teil on kiire. Valige lihtsalt koostisosa ja laske Airfryer Combil ülejäänu eest hoolitseda.
Valige, seadistage ja lõõgastuge. Valige HomeID rakenduses retsept ja saatke see Airfryerisse. Jälgige oma söögi edenemist mugavalt diivanilt. Rohkem kui 10000 maitsvat retsepti, mis on kohandatud teie Airfryerile, koos lihtsate samm-sammult juhistega. ***
3.8
5-st
4
Auhinnad
BackToMyBody
20/11/2024
Česká republika
Rodinná fritéza
Jako nutriční terapeutka jsem z Philips Airfryer Combi XXL opravdu nadšená. Nabízí skvělou možnost, jak připravit zdravá jídla s minimem tuku, aniž by ztratila chuť nebo strukturu. Díky velké kapacitě je ideální pro rodiny, zaručí perfektně křupavý povrch a šťavnatý vnitřek. Oceňuji také rychlost přípravy a jednoduchou údržbu – většinu dílů stačí dát do myčky. Doporučuji každému, kdo hledá pohodlný a zdravější způsob vaření.
Positiivsed omadused
velikost, aplikace HomeId s recepty, minimum tuku, rychlost přípravy, chutnost a křupavost
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See arvustus tehti tootele 7000 Series HD9875/90 Fritéza Airfryer Combi Connected 8,3 l
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See arvustus tehti tootele 7000 Series HD9875/90 Fritéza Airfryer Combi Connected 8,3 l
StenliB
01/06/2024
България
Модерен, удобен и мултифункционален.
Изключително разумна инвестиция. Отлично качество на приготвената храна, спестява време и допълнителни усилия. Най-често използвания уред от цялото семейство.
Positiivsed omadused
Удобен и практичен.
Negatiivsed omadused
Няма.
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See arvustus tehti tootele Серия 7000 HD9875/90 Airfryer Combi 8,3 л, Connected
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See arvustus tehti tootele Серия 7000 HD9875/90 Airfryer Combi 8,3 л, Connected
Raduza007
21/11/2023
Česká republika
Super člen domácnosti až na absenci teploměru.
Naprosto ideální pro velkou rodinu. Pečené kuře je jak z grilu. Zatím jsem nenašla nic co by mi vadilo, co se přípravy jídla týká. Jediné co mne opravdu zklamalo, že balení neobsahuje teploměr. Proto jedna hvězda dolů. Nikde nebylo uvedeno, a kvůli teploměru jsem čekala, až bude tato fritéza dostupná, jinak bych si koupila jinou. Za cenu 10.500,- je opravdu smutné, že tam teploměr není. Dokupovala jsem rovnou grilovací podložku s jehlicemi na špízy (na podložce je super grilovaný sýr halloumi) a xxl nádobu se silikonovými muffiny.
Positiivsed omadused
Velikost
Negatiivsed omadused
Teploměr není součástí balení :-(
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See arvustus tehti tootele 7000 Series HD9875/90 Fritéza Airfryer Combi Connected 8,3 l
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See arvustus tehti tootele 7000 Series HD9875/90 Fritéza Airfryer Combi Connected 8,3 l
1 kg värskete friikartulite valmistamine 1 supilusikatäie õliga vs. traditsiooniline frittimine 2 l-ga
vs. õhkfritüürid tehnoloogiaga RapidAir
Retseptide arv võib riigiti erineda
2 kg maht kehtib sügavkülmutatud friikartulite, kana, köögiviljade, röstitavate toitude kohta… / 8,3 l maht tähistab panni kogumahutavust
Põhinevad ettevõttesisestel laborimõõtmistel: küpsetades ühe kana (õhkfritüüri seadistus 160 °C ilma eelsoojenduseta) ja lõhefilee (õhkfritüüri seadistus 200 °C ilma eelsoojenduseta), võrreldes A-klassi ahju kasutamisega.