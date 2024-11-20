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  • Teie toiduvalmistamise partnerid: Airfryer ja NutriU
  • Teie toiduvalmistamise partnerid: Airfryer ja NutriU
  • Teie toiduvalmistamise partnerid: Airfryer ja NutriU
  • Teie toiduvalmistamise partnerid: Airfryer ja NutriU
  • Teie toiduvalmistamise partnerid: Airfryer ja NutriU
  • Teie toiduvalmistamise partnerid: Airfryer ja NutriU
  • Teie toiduvalmistamise partnerid: Airfryer ja NutriU
  • Teie toiduvalmistamise partnerid: Airfryer ja NutriU
  • Teie toiduvalmistamise partnerid: Airfryer ja NutriU
  • Teie toiduvalmistamise partnerid: Airfryer ja NutriU
  • Teie toiduvalmistamise partnerid: Airfryer ja NutriU

Airfryer Combi7000 XXL Connected

HD9875/90

3.8
| (4) Auhinnad
Teie toiduvalmistamise partnerid: Airfryer ja NutriU
Küpseta kiiremini ja nutikamalt tänu meie kõige arenenumale Rapid CombiAir tehnoloogiale. Valmistage ühe nupuvajutusega tänu HomeID rakendusele ja automaatse toiduvalmistamise režiimidele.
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Üllatavalt vaevatu, täiuslike tulemustega.

Teie toiduvalmistamise partnerid: Airfryer ja NutriU

  • Tervislik toiduvalmistamine

  • Eelseadistatud programmid

  • Ühendatav NutriU rakendusega

  • Ühendatud rakendusega HomeID

  • Korv liigub siinidel – turvaline, lihtne ja mugav kasutada

Rapid CombiAiri tehnoloogia ekstra maitsekülluse ja mitmekülgsuse jaoks

Rapid CombiAiri tehnoloogia ekstra maitsekülluse ja mitmekülgsuse jaoks

Nautige maitsvat toitu kuni 99% vähem lisatud rasvaga.* Unikaalse tähekujulise disainiga patenteeritud Rapid CombiAir tehnoloogia kasutab meie kiireimat dünaamilist kahekordset õhuvoolu, mis liigub ümber ja läbi toidu, tagades ühtlase küpsetamise täiusliku tekstuuriga nii seest kui väljast, et valmistada palju erinevaid maitsvaid toite 40% lühema ajaga**.

Automaatsed programmid juhendavad teid parimate tulemuste saavutamiseks

Automaatsed programmid juhendavad teid parimate tulemuste saavutamiseks

Laske end kogu protsessi vältel juhendada. Meie uued automaatsed küpsetusprogrammid võtavad kokkamisest stressi, eriti kui teil on kiire. Valige lihtsalt koostisosa ja laske Airfryer Combil ülejäänu eest hoolitseda.

HomeID jätab teie eelistused meelde ja inspireerib tervislikke einetega

HomeID jätab teie eelistused meelde ja inspireerib tervislikke einetega

Valige, seadistage ja lõõgastuge. Valige HomeID rakenduses retsept ja saatke see Airfryerisse. Jälgige oma söögi edenemist mugavalt diivanilt. Rohkem kui 10000 maitsvat retsepti, mis on kohandatud teie Airfryerile, koos lihtsate samm-sammult juhistega. ***

Tehnilised andmed

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Osad ja tarvikud

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3.8

5-st

4

Auhinnad

3
2

20/11/2024

Česká republika

Česká republika

Rodinná fritéza

Jako nutriční terapeutka jsem z Philips Airfryer Combi XXL opravdu nadšená. Nabízí skvělou možnost, jak připravit zdravá jídla s minimem tuku, aniž by ztratila chuť nebo strukturu. Díky velké kapacitě je ideální pro rodiny, zaručí perfektně křupavý povrch a šťavnatý vnitřek. Oceňuji také rychlost přípravy a jednoduchou údržbu – většinu dílů stačí dát do myčky. Doporučuji každému, kdo hledá pohodlný a zdravější způsob vaření.

Positiivsed omadused

velikost, aplikace HomeId s recepty, minimum tuku, rychlost přípravy, chutnost a křupavost

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 7000 Series HD9875/90 Fritéza Airfryer Combi Connected 8,3 l

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 7000 Series HD9875/90 Fritéza Airfryer Combi Connected 8,3 l

01/06/2024

България

България

Модерен, удобен и мултифункционален.

Изключително разумна инвестиция. Отлично качество на приготвената храна, спестява време и допълнителни усилия. Най-често използвания уред от цялото семейство.

Positiivsed omadused

Удобен и практичен.

Negatiivsed omadused

Няма.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Серия 7000 HD9875/90 Airfryer Combi 8,3 л, Connected

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Серия 7000 HD9875/90 Airfryer Combi 8,3 л, Connected

21/11/2023

Česká republika

Česká republika

Super člen domácnosti až na absenci teploměru.

Naprosto ideální pro velkou rodinu. Pečené kuře je jak z grilu. Zatím jsem nenašla nic co by mi vadilo, co se přípravy jídla týká. Jediné co mne opravdu zklamalo, že balení neobsahuje teploměr. Proto jedna hvězda dolů. Nikde nebylo uvedeno, a kvůli teploměru jsem čekala, až bude tato fritéza dostupná, jinak bych si koupila jinou. Za cenu 10.500,- je opravdu smutné, že tam teploměr není. Dokupovala jsem rovnou grilovací podložku s jehlicemi na špízy (na podložce je super grilovaný sýr halloumi) a xxl nádobu se silikonovými muffiny.

Positiivsed omadused

Velikost

Negatiivsed omadused

Teploměr není součástí balení :-(

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 7000 Series HD9875/90 Fritéza Airfryer Combi Connected 8,3 l

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 7000 Series HD9875/90 Fritéza Airfryer Combi Connected 8,3 l

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Lahtiütlused

  1. 1 kg värskete friikartulite valmistamine 1 supilusikatäie õliga vs. traditsiooniline frittimine 2 l-ga

  2. vs. õhkfritüürid tehnoloogiaga RapidAir

  3. Retseptide arv võib riigiti erineda

  4. 2 kg maht kehtib sügavkülmutatud friikartulite, kana, köögiviljade, röstitavate toitude kohta… / 8,3 l maht tähistab panni kogumahutavust

  5. Põhinevad ettevõttesisestel laborimõõtmistel: küpsetades ühe kana (õhkfritüüri seadistus 160 °C ilma eelsoojenduseta) ja lõhefilee (õhkfritüüri seadistus 200 °C ilma eelsoojenduseta), võrreldes A-klassi ahju kasutamisega.