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Esimene õhkfritüüritarvik aurutamiseks ja vokkimiseks
Aurutatud köögiviljad ja pelmeenid ning tervislikud vokiroad perele. Meie unikaalsel kaks ühes aurutamis- ja vokkimiskomplektil on vokkpannikujuline disain, et saaksite valmistada aasiapäraseid lemmikroogi. Meie rakendus HomeID tutvustab teile uusi toiduvalmistusvõimalusi.
NA547/07
NA342/00
HD9876/90
HD9876/20
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HD9876/25
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Aurutatud köögiviljad ja pelmeenid
Tervislikud vokiroad perele
Unikaalne lukusta-ja-viska-süsteem
Rakendus HomeID inspireerib
Muutke õhkfritüür aurutiks: lisage vokkpannile vett ja pange peale aurutamiskaas. Saate nautida tervislikke aurutatud köögivilju, maitsvaid pelmeene, dim sumi ja veel palju muudki.
Meie unikaalsel vokkimiseks sobival pannil saate segada oma Aasia-päraseid lemmikroogi. Kumer põhi võimaldab koostisaineid ja kastmeid vokkimisliigutusega segada, annab rikkaliku maitse ja pruunistab. Sobib suurepäraselt ka praadimiseks ja sauteerimiseks.
Rohkem kui 500 retsepti ja majapidamisnõuannet pakuvad inspiratsiooni mitmesuguste toitude ja kohvijookide valmistamiseks.
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5-st
6
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
Rrrrraa
25/02/2025
Eesti
Mugav lisa!
Väga mõnus toode. Väga lihtne kasutada, nagu kõik airfryeri lisad. Saab väga kiirelt toitu valmistada. Tõesti vahva! Gruusia ja Aasia ajalooga toite on laual kuidagi tunduvalt palju rohkem nüüd. Tegelikult võimalusi palju.
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See arvustus tehti tootele Lisatarvik Airfryer XXL 8.3L jaoks
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Lisatarvik Airfryer XXL 8.3L jaoks
MegstuGaminti
16/01/2025
Lietuva
Puikiai garina!
Tik gavęs šį priedą, iškart puoliau gaminti garuose virtus BAO (su kiaulienos įdaru) - viskas pavyko idealiai! Puikiai išsigarino, gera BAO struktūra. Super
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See arvustus tehti tootele „Airfryer“ XXL 8,3 l priedas
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele „Airfryer“ XXL 8,3 l priedas
Simonas1985
28/12/2024
Lietuva
Geras priedas
Geras priedas price musu xxl gruzdintuves. Koldunai pavyko
See arvustus tehti tootele „Airfryer“ XXL 8,3 l priedas
See arvustus tehti tootele „Airfryer“ XXL 8,3 l priedas