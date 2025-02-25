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  • Esimene õhkfritüüritarvik aurutamiseks ja vokkimiseks
  • Esimene õhkfritüüritarvik aurutamiseks ja vokkimiseks
  • Esimene õhkfritüüritarvik aurutamiseks ja vokkimiseks
  • Esimene õhkfritüüritarvik aurutamiseks ja vokkimiseks
  • Esimene õhkfritüüritarvik aurutamiseks ja vokkimiseks
  • Esimene õhkfritüüritarvik aurutamiseks ja vokkimiseks
  • Esimene õhkfritüüritarvik aurutamiseks ja vokkimiseks
  • Esimene õhkfritüüritarvik aurutamiseks ja vokkimiseks
  • Esimene õhkfritüüritarvik aurutamiseks ja vokkimiseks
  • Esimene õhkfritüüritarvik aurutamiseks ja vokkimiseks

Lisatarvik Airfryer XXL 8.3L jaoksKaks ühes aurutamis- ja vokkimiskomplekt

HD9960/00

4.3

| (6) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet

Esimene õhkfritüüritarvik aurutamiseks ja vokkimiseks

Aurutatud köögiviljad ja pelmeenid ning tervislikud vokiroad perele. Meie unikaalsel kaks ühes aurutamis- ja vokkimiskomplektil on vokkpannikujuline disain, et saaksite valmistada aasiapäraseid lemmikroogi. Meie rakendus HomeID tutvustab teile uusi toiduvalmistusvõimalusi.

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Kaks uut võimalust õhkfritüüri nautimiseks

Esimene õhkfritüüritarvik aurutamiseks ja vokkimiseks

  • Aurutatud köögiviljad ja pelmeenid

  • Tervislikud vokiroad perele

  • Unikaalne lukusta-ja-viska-süsteem

  • Rakendus HomeID inspireerib

Aurutage lemmikköögivilju ja -pelmeene

Aurutage lemmikköögivilju ja -pelmeene

Muutke õhkfritüür aurutiks: lisage vokkpannile vett ja pange peale aurutamiskaas. Saate nautida tervislikke aurutatud köögivilju, maitsvaid pelmeene, dim sumi ja veel palju muudki.

Maitsvad aasiapärased vokiroad

Maitsvad aasiapärased vokiroad

Meie unikaalsel vokkimiseks sobival pannil saate segada oma Aasia-päraseid lemmikroogi. Kumer põhi võimaldab koostisaineid ja kastmeid vokkimisliigutusega segada, annab rikkaliku maitse ja pruunistab. Sobib suurepäraselt ka praadimiseks ja sauteerimiseks.

Avage HomeID abil oma kodu tõeline potentsiaal

Avage HomeID abil oma kodu tõeline potentsiaal

Rohkem kui 500 retsepti ja majapidamisnõuannet pakuvad inspiratsiooni mitmesuguste toitude ja kohvijookide valmistamiseks.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.3

5-st

6

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

4
3
2

25/02/2025

Eesti

Eesti

Mugav lisa!

Väga mõnus toode. Väga lihtne kasutada, nagu kõik airfryeri lisad. Saab väga kiirelt toitu valmistada. Tõesti vahva! Gruusia ja Aasia ajalooga toite on laual kuidagi tunduvalt palju rohkem nüüd. Tegelikult võimalusi palju.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Lisatarvik Airfryer XXL 8.3L jaoks

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Lisatarvik Airfryer XXL 8.3L jaoks

16/01/2025

Lietuva

Lietuva

Puikiai garina!

Tik gavęs šį priedą, iškart puoliau gaminti garuose virtus BAO (su kiaulienos įdaru) - viskas pavyko idealiai! Puikiai išsigarino, gera BAO struktūra. Super

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele „Airfryer“ XXL 8,3 l priedas

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele „Airfryer“ XXL 8,3 l priedas

28/12/2024

Lietuva

Lietuva

Geras priedas

Geras priedas price musu xxl gruzdintuves. Koldunai pavyko

See arvustus tehti tootele „Airfryer“ XXL 8,3 l priedas

See arvustus tehti tootele „Airfryer“ XXL 8,3 l priedas

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  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.