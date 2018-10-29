TootedTugi

10% allahindlust esimesel tellimusel

30-päevane tagastusõigus

Tarne 3-4 tööpäeva jooksul

E-pood

Kõik seeriad

  • Mitmekülgne küpsetusnõu teie Airfryerile
  • Mitmekülgne küpsetusnõu teie Airfryerile
  • Mitmekülgne küpsetusnõu teie Airfryerile
  • Mitmekülgne küpsetusnõu teie Airfryerile
  • Mitmekülgne küpsetusnõu teie Airfryerile
  • Mitmekülgne küpsetusnõu teie Airfryerile
  • Mitmekülgne küpsetusnõu teie Airfryerile
  • Mitmekülgne küpsetusnõu teie Airfryerile
  • Mitmekülgne küpsetusnõu teie Airfryerile
  • Mitmekülgne küpsetusnõu teie Airfryerile
  • Mitmekülgne küpsetusnõu teie Airfryerile
  • Mitmekülgne küpsetusnõu teie Airfryerile
  • Mitmekülgne küpsetusnõu teie Airfryerile
  • Mitmekülgne küpsetusnõu teie Airfryerile

Tootmine lõpetatud

Viva CollectionAirfryeri küpsetusnõu

HD9980/20

Mitmekülgne küpsetusnõu teie Airfryerile

Ainulaadsel Airfryeri küpsetusnõul on mittenakkuva pinnaga võrepõhi, mis on kiireks puhastamiseks lihtsasti eemaldatav. Nõul on ka pritsmekindel mitmeotstarbeline kaas, mis võimaldab valmistada veelgi rohkem retsepte!

Kuva kõik eelised

QuickClean põhi ja kaas lihtsustab puhastamist

Mitmekülgne küpsetusnõu teie Airfryerile

  • Mittenakkuv / eemaldatava võrega

  • Roostevabast terasest kaas

  • Nõudepesumasinas pestav

Mittenakkuv alusvõre koos kvaliteetse mittenakkuva pinnakattega

Mittenakkuv alusvõre koos kvaliteetse mittenakkuva pinnakattega

Philips Airfryeri Variety küpsetusnõu ainulaadsel QuickCleani põhjal on mittenakkuv pinnakate, mis ei lase paljudel toidutüüpidel kinni jääda ja võimaldab nõud sekunditega puhastada. Lisaks on põhi kergesti eemaldatav, nii et saate ka selle servad ja nurgad kiiresti ja täpselt puhtaks teha. Põhja saab pesta kraani all või ohutult nõudepesumasinas!

QuickCleani eemaldatav võre

QuickCleani eemaldatav võre

Philips Airfryeri uuenduslikul Variety-korvil on ainulaadne disain. Katsetustel selgus, et see on oluliselt tõhusamalt puhastatav kui standardne Philips Airfryeri alusvõre.

Kõik küpsetusnõu detailid on nõudepesumasinas pestavad

Kõik küpsetusnõu detailid on nõudepesumasinas pestavad

Kõik küpsetusnõu detailid on nõudepesumasinas pestavad.

Tehnilised andmed

Saage selle toote kohta tuge

Vaadake KKK-sid, kasutusjuhendeid, ohutusteavet ja nõuandeid

Arvustused

Telli meie uudiskiri, et saada infot meie eksklusiivsete kampaaniate kohta

  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.

Sooviksin saada reklaamkirju- vastavalt oma eelistustele ja tarbimiskäitumisele- Philipsi toodete, teenuste, ürituste ja kampaaniate kohta. Saan igal ajal hõlpsasti loobuda.

  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.