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Tootmine lõpetatud
HD9980/20
Mitmekülgne küpsetusnõu teie Airfryerile
Ainulaadsel Airfryeri küpsetusnõul on mittenakkuva pinnaga võrepõhi, mis on kiireks puhastamiseks lihtsasti eemaldatav. Nõul on ka pritsmekindel mitmeotstarbeline kaas, mis võimaldab valmistada veelgi rohkem retsepte!
Mittenakkuv / eemaldatava võrega
Roostevabast terasest kaas
Nõudepesumasinas pestav
Philips Airfryeri Variety küpsetusnõu ainulaadsel QuickCleani põhjal on mittenakkuv pinnakate, mis ei lase paljudel toidutüüpidel kinni jääda ja võimaldab nõud sekunditega puhastada. Lisaks on põhi kergesti eemaldatav, nii et saate ka selle servad ja nurgad kiiresti ja täpselt puhtaks teha. Põhja saab pesta kraani all või ohutult nõudepesumasinas!
Philips Airfryeri uuenduslikul Variety-korvil on ainulaadne disain. Katsetustel selgus, et see on oluliselt tõhusamalt puhastatav kui standardne Philips Airfryeri alusvõre.
Kõik küpsetusnõu detailid on nõudepesumasinas pestavad.
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