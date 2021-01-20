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Tootmine lõpetatud
ThermoProtect Ionic
2200 W
Ioonhooldus
Kohevuse difuusor
ThermoProtect-temperatuur tagab optimaalse kuivatustemperatuuri ja kaitseb täiendavalt juukseid ülekuumenemise eest. Sama võimsa õhuvooga saavutate parimad tulemused hoolitseval viisil.
See professionaalne 2200 W föön annab võimsa õhujoa. Tänu võimsusele ja kiirusele saate juukseid kuivatada ja sättida kiiremini ja kergema vaevaga.
Kiirust ja kuumust saab täiusliku soengu tegemiseks lihtsalt reguleerida. Kuue muudetava seadega saate kindlasti soovitud tulemuse.
4.9
5-st
235
Auhinnad
99%
soovitab seda toodet
sandra 45
20/01/2021
Latvija
labs produkts
Darbojas klusi, karstā plūsma patīkama galvas ādai, vads pagarš.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele DryCare Advanced HP8232/00 Matu fēns
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele DryCare Advanced HP8232/00 Matu fēns
IngaTa
11/12/2019
Latvija
Lielisks produkts par pieejamu cenu
Mati pēc žāvēšanas kļust zīdaini, nav spuraini un nepūkojas. Var just, ka Jonizētājs labvēlīgi ietekmē matu izskatu. Patīkami temperatūras un ventilatora ātruma regulētāji, ērti turēt to rokās un tad, kad nepieciešams, ieslēgt vēsā gaisa režīmu.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele DryCare Advanced HP8232/00 Matu fēns
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele DryCare Advanced HP8232/00 Matu fēns
dziustikas
16/07/2019
Lietuva
Plaukų džiovintuvas
Esu dalinai patenkinta džiovintuvu. Jis tikrai yra kokybiškas, gerai džiovina, turi du karštumo lygius, tarnauja be priekaištų jau 4 metus. Tačiau kadangi buvau pratusi prie mažesnio ir labai lengvo džiovintuvo, prie šio vis dar sunkiai priprantu, nors praėjo jau 4 metai ir tikriausiai visgi nepriprasiu - man jis per didelis ir per sunkus. Visumoje vertinu puikiai, nes, manau, kad čia tik mano asmeninė problema, kad norisi mažesnio ir lengvesnio prietaiso :)
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele DryCare Advanced HP8232/00 Plaukų džiovintuvas
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele DryCare Advanced HP8232/00 Plaukų džiovintuvas