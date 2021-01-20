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  • Kiire kuivatamine madalamal temperatuuril ThermoProtecti abil
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  • Kiire kuivatamine madalamal temperatuuril ThermoProtecti abil
  • Kiire kuivatamine madalamal temperatuuril ThermoProtecti abil
  • Kiire kuivatamine madalamal temperatuuril ThermoProtecti abil
  • Kiire kuivatamine madalamal temperatuuril ThermoProtecti abil
  • Kiire kuivatamine madalamal temperatuuril ThermoProtecti abil
  • Kiire kuivatamine madalamal temperatuuril ThermoProtecti abil
  • Kiire kuivatamine madalamal temperatuuril ThermoProtecti abil
  • Kiire kuivatamine madalamal temperatuuril ThermoProtecti abil
  • Kiire kuivatamine madalamal temperatuuril ThermoProtecti abil
  • Kiire kuivatamine madalamal temperatuuril ThermoProtecti abil
  • Kiire kuivatamine madalamal temperatuuril ThermoProtecti abil
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Kiire kuivatamine madalamal temperatuuril ThermoProtecti abil
  • Kiire kuivatamine madalamal temperatuuril ThermoProtecti abil
  • Kiire kuivatamine madalamal temperatuuril ThermoProtecti abil
  • Kiire kuivatamine madalamal temperatuuril ThermoProtecti abil
  • Kiire kuivatamine madalamal temperatuuril ThermoProtecti abil
  • Kiire kuivatamine madalamal temperatuuril ThermoProtecti abil
  • Kiire kuivatamine madalamal temperatuuril ThermoProtecti abil
  • Kiire kuivatamine madalamal temperatuuril ThermoProtecti abil
  • Kiire kuivatamine madalamal temperatuuril ThermoProtecti abil
  • Kiire kuivatamine madalamal temperatuuril ThermoProtecti abil

Tootmine lõpetatud

DryCare AdvancedFöön

HP8232/00

4.9
| (235) Auhinnad | 99% soovitab seda toodet
Kiire kuivatamine madalamal temperatuuril ThermoProtecti abil
Kaitske oma juukseid ja nautige ikkagi kiireid kuivatustulemusi. Sellel föönil on mitu kiiruse- ja temperatuuriseadistust. ThermoProtect tagab kiire kuivatamise püsiva temperatuuriga ja ioonhooldus käharateta läikivad juuksed.
Kuva kõik eelised

kohevaks tegeva hajuti ja 14 mm soengukujundusotsakuga.

Kiire kuivatamine madalamal temperatuuril ThermoProtecti abil

  • ThermoProtect Ionic

  • 2200 W

  • Ioonhooldus

  • Kohevuse difuusor

ThermoProtecti temperatuuriregulaator

ThermoProtecti temperatuuriregulaator

ThermoProtect-temperatuur tagab optimaalse kuivatustemperatuuri ja kaitseb täiendavalt juukseid ülekuumenemise eest. Sama võimsa õhuvooga saavutate parimad tulemused hoolitseval viisil.

Professionaalne 2200-vatine – nagu salongis tehtud täiuslik tulemus

Professionaalne 2200-vatine – nagu salongis tehtud täiuslik tulemus

See professionaalne 2200 W föön annab võimsa õhujoa. Tänu võimsusele ja kiirusele saate juukseid kuivatada ja sättida kiiremini ja kergema vaevaga.

Täielik kontroll juuste üle 6 paindliku kiiruse- ja temperatuuriseadega

Täielik kontroll juuste üle 6 paindliku kiiruse- ja temperatuuriseadega

Kiirust ja kuumust saab täiusliku soengu tegemiseks lihtsalt reguleerida. Kuue muudetava seadega saate kindlasti soovitud tulemuse.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.9

5-st

235

Auhinnad

99%

soovitab seda toodet

3

20/01/2021

Latvija

Latvija

labs produkts

Darbojas klusi, karstā plūsma patīkama galvas ādai, vads pagarš.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele DryCare Advanced HP8232/00 Matu fēns

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele DryCare Advanced HP8232/00 Matu fēns

11/12/2019

Latvija

Latvija

Lielisks produkts par pieejamu cenu

Mati pēc žāvēšanas kļust zīdaini, nav spuraini un nepūkojas. Var just, ka Jonizētājs labvēlīgi ietekmē matu izskatu. Patīkami temperatūras un ventilatora ātruma regulētāji, ērti turēt to rokās un tad, kad nepieciešams, ieslēgt vēsā gaisa režīmu.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele DryCare Advanced HP8232/00 Matu fēns

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele DryCare Advanced HP8232/00 Matu fēns

16/07/2019

Lietuva

Lietuva

Plaukų džiovintuvas

Esu dalinai patenkinta džiovintuvu. Jis tikrai yra kokybiškas, gerai džiovina, turi du karštumo lygius, tarnauja be priekaištų jau 4 metus. Tačiau kadangi buvau pratusi prie mažesnio ir labai lengvo džiovintuvo, prie šio vis dar sunkiai priprantu, nors praėjo jau 4 metai ir tikriausiai visgi nepriprasiu - man jis per didelis ir per sunkus. Visumoje vertinu puikiai, nes, manau, kad čia tik mano asmeninė problema, kad norisi mažesnio ir lengvesnio prietaiso :)

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele DryCare Advanced HP8232/00 Plaukų džiovintuvas

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele DryCare Advanced HP8232/00 Plaukų džiovintuvas

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  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.