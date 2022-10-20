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  • Kaunis soeng, täielik hooldus
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  • Kaunis soeng, täielik hooldus
  • Kaunis soeng, täielik hooldus
  • Kaunis soeng, täielik hooldus
  • Kaunis soeng, täielik hooldus
  • Kaunis soeng, täielik hooldus
  • Kaunis soeng, täielik hooldus
  • Kaunis soeng, täielik hooldus
  • Kaunis soeng, täielik hooldus
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24
  • Kaunis soeng, täielik hooldus
  • Kaunis soeng, täielik hooldus
  • Kaunis soeng, täielik hooldus
  • Kaunis soeng, täielik hooldus
  • Kaunis soeng, täielik hooldus
  • Kaunis soeng, täielik hooldus
  • Kaunis soeng, täielik hooldus

Tootmine lõpetatud

Juuksesirgendaja

HP8361/00

4.9
| (149) Auhinnad | 99% soovitab seda toodet
Kaunis soeng, täielik hooldus
Parim juuksehooldus. Uusim keratiintehnoloogia aitab teie juuste loomulikku sära soengu tegemise ajal esile tuua ja kaitsta.
Kuva kõik eelised

ProCare Keratini juuksesirgendaja

Kaunis soeng, täielik hooldus

  • Eriti laiad keraamilised plaadid

  • Täpne reguleerimine 230 °C

  • Ioniseeriv hooldus

  • Vibreerivad plaadid

Keratiiniga töödeldud keraamilised plaadid muudavad juuksed siledaks ja säravaks

Keratiiniga töödeldud keraamilised plaadid muudavad juuksed siledaks ja säravaks

Keratiiniga töödeldud keraamilised plaadid libisevad kergelt läbi juuste ja tagavad sileda tulemuse.

Õrnalt vibreerivad plaadid optimaalseks hoolduseks

Õrnalt vibreerivad plaadid optimaalseks hoolduseks

Õrnad ja meeldivad vibratsioonid jaotavad juuksed ühtlaselt plaatidele ning iga juuksekarv saab hooldatud.

Ioonhooldus tagab läikivad ja käharateta juuksed

Ioonhooldus tagab läikivad ja käharateta juuksed

Laetud negatiivsed ioonid kõrvaldavad juustest staatilise elektri, hooldavad juukseid ja silendavad neid, andes sära ja läiget. Tulemuseks on siledad käharateta juuksed, millel on kaunis läige.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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Kliendi arvamused toodete ja tärnihinnangute kujul on kasulikud kõigile. Need aitavad teil tootest rohkem teada saada ja teha ostuotsuse. Iga klient, kes on toote ostnud veebist või poest, saab jätta arvustuse

4.9

5-st

149

Auhinnad

99%

soovitab seda toodet

3
1

20/10/2022

Polska

Polska

Super

Stara prostownica się spaliła, dlatego potrzebowałam kupić coś na szybko, a ta wpadła pierwsza mi w oczy. Szybko się nagrzewa, jest możliwość regulowania temperatury a w zestawie dołączone było etui odporne na ciepło.

See arvustus tehti tootele Prestige HP8361/00 Prostownica

See arvustus tehti tootele Prestige HP8361/00 Prostownica

28/09/2022

Polska

Polska

Doskonała prostownica

Mam tę prostownicę od roku 2010. Używam minimum 2 razy w tygodniu. Nigdy się nie zepsuła. Jedynie odpadła ta pokrywa, gdzie jest napis PHILIPS, ale po tylu latach nie ma się co dziwić, tym bardziej że wiele razy mi upadła. Wibracje działają dalej pomimo tych upadków. Teraz te pokrywę można zakładać na prostownice, tyle że po jakimś czasie znów odpada - pewnie jakiś zaczep pękł.

See arvustus tehti tootele Prestige HP8361/00 Prostownica

See arvustus tehti tootele Prestige HP8361/00 Prostownica

19/01/2022

Polska

Polska

Funkcje jonizacji jak i keratyny rewelacja

Prostownica jest boska, wlosy na prawde jak po keratynie, mam bardzo puszace sie wlosy, po jednym juz prostowaniu pasma wlosow rewelka jest, wibrujace plytki rozniez robia robote, wlosy proste, lejace sie, o taki efekt mi chodzilo, bardzo polecam.

Positiivsed omadused

Szybkosc prostowania

Negatiivsed omadused

Nie ma wad

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Prestige HP8361/00 Prostownica

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Prestige HP8361/00 Prostownica

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  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.