30-päevane tagastusõigus
Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Tootmine lõpetatud
Eriti laiad keraamilised plaadid
Täpne reguleerimine 230 °C
Ioniseeriv hooldus
Vibreerivad plaadid
Keratiiniga töödeldud keraamilised plaadid libisevad kergelt läbi juuste ja tagavad sileda tulemuse.
Õrnad ja meeldivad vibratsioonid jaotavad juuksed ühtlaselt plaatidele ning iga juuksekarv saab hooldatud.
Laetud negatiivsed ioonid kõrvaldavad juustest staatilise elektri, hooldavad juukseid ja silendavad neid, andes sära ja läiget. Tulemuseks on siledad käharateta juuksed, millel on kaunis läige.
4.9
5-st
149
Auhinnad
99%
soovitab seda toodet
Ninnusia
20/10/2022
Polska
Super
Stara prostownica się spaliła, dlatego potrzebowałam kupić coś na szybko, a ta wpadła pierwsza mi w oczy. Szybko się nagrzewa, jest możliwość regulowania temperatury a w zestawie dołączone było etui odporne na ciepło.
See arvustus tehti tootele Prestige HP8361/00 Prostownica
See arvustus tehti tootele Prestige HP8361/00 Prostownica
kasia1140
28/09/2022
Polska
Doskonała prostownica
Mam tę prostownicę od roku 2010. Używam minimum 2 razy w tygodniu. Nigdy się nie zepsuła. Jedynie odpadła ta pokrywa, gdzie jest napis PHILIPS, ale po tylu latach nie ma się co dziwić, tym bardziej że wiele razy mi upadła. Wibracje działają dalej pomimo tych upadków. Teraz te pokrywę można zakładać na prostownice, tyle że po jakimś czasie znów odpada - pewnie jakiś zaczep pękł.
See arvustus tehti tootele Prestige HP8361/00 Prostownica
See arvustus tehti tootele Prestige HP8361/00 Prostownica
Kasiunia Kasia
19/01/2022
Polska
Funkcje jonizacji jak i keratyny rewelacja
Prostownica jest boska, wlosy na prawde jak po keratynie, mam bardzo puszace sie wlosy, po jednym juz prostowaniu pasma wlosow rewelka jest, wibrujace plytki rozniez robia robote, wlosy proste, lejace sie, o taki efekt mi chodzilo, bardzo polecam.
Positiivsed omadused
Szybkosc prostowania
Negatiivsed omadused
Nie ma wad
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Prestige HP8361/00 Prostownica
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Prestige HP8361/00 Prostownica