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MoistureProtecti tehnoloogia
Ioonhooldus
Painduvad keraamilised plaadid
Andur registreerib teie juuste seisundit 30 korda sekundis ja reguleerib selle põhjal temperatuuri, et säilitada teie juuste loomulik niiskus.
Laetud negatiivsed ioonid kõrvaldavad juustest staatilise elektri, hooldavad juukseid ja silendavad neid, andes sära ja läiget. Tulemuseks on siledad, läikivad ja käharateta juuksed.
Painduvad plaadid liiguvad, et kohandada juustele avaldatavat survet. See kaitseb juuksekarva kahjustamise eest ja vähendab juuste murdumise ohtu.
Auhinnad
4.7
5-st
467
Auhinnad
94%
soovitab seda toodet
LiisaP
03/06/2022
Eesti
Sirgendajate superstaar
Nii elegantse välimusega sirgendaja, mille laiad plaadid teevad töö ära kiirelt ja korralikult. Kuumust reguleeriv süsteem annab kindluse, et juuksed ei kahjustu ja ei pea muretsema selle pärast, et sirgendajat erinevatele pindadele asetades midagi pindadega juhtuks.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele MoistureProtect HP8374/00 MoistureProtecti sirgendaja
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele MoistureProtect HP8374/00 MoistureProtecti sirgendaja
Simba
21/10/2019
Eesti
Sirgendaja, mis vastab ootustele !
Otsisin sirgendajat, mis kahjustaks võimalikult vähe minu juukseid. Kirjeldust lugedes ei kahelnud hetkekski, et Philips'i MoistureProtect HP8374/00 sirgendaja on just see, mida olen otsinud. Väga meeldiv üllatus oli see, et 175 kraadi juures saab juuksed väga sirgeks. Samuti ei kisu sirgendaja juukseid. Lisaks on sirgendaja väga ilusa disainiga ning käele väga mugav. Sirgendajal on ka väga vastupidav juhe, mis peab vastu kokku kerimisele. Kuna oma eelmist sirgendajat kasutasin 9-aastat, siis ei hirmutanud ka antud sirgendaja hind mind. Olles kasutanud seda sirgendajat nüüd mõnda aega, siis mõtlen, et see on igat oma eurot väärt.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele MoistureProtect HP8374/00 MoistureProtecti sirgendaja
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele MoistureProtect HP8374/00 MoistureProtecti sirgendaja
Fluffy29
25/09/2019
Eesti
Sellel tootel on suurepärased omadused, soovitan.
Otsisin pikalt uut sirgendajat. Philipsi toode võitis hetkega mu tähelepanu oma välimusega. Väga kauni disainiga toode, hästi käepärane, väike ja kerge. Mugav sirgendada ja lihtne võimalus ka lokke keerata, seega täidab ta kahte fuktsiooni. Võimalus valida erinevate temperatuuride vahel. Mugav hoiustada ja reisile kaasa võtta tootel kaasas kott kuhu sirgendaja panna. Mugavust lisab võimalus tange nupust lukustada kohe peale kasutamist.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele MoistureProtect HP8374/00 MoistureProtecti sirgendaja
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele MoistureProtect HP8374/00 MoistureProtecti sirgendaja