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  • Säilitage oma juuste loomulik niiskus
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  • Säilitage oma juuste loomulik niiskus
  • Säilitage oma juuste loomulik niiskus
  • Säilitage oma juuste loomulik niiskus
  • Säilitage oma juuste loomulik niiskus
  • Säilitage oma juuste loomulik niiskus
  • Säilitage oma juuste loomulik niiskus
  • Säilitage oma juuste loomulik niiskus
  • Säilitage oma juuste loomulik niiskus
  • Säilitage oma juuste loomulik niiskus
  • Säilitage oma juuste loomulik niiskus
  • Säilitage oma juuste loomulik niiskus
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  • Säilitage oma juuste loomulik niiskus
  • Säilitage oma juuste loomulik niiskus
  • Säilitage oma juuste loomulik niiskus
  • Säilitage oma juuste loomulik niiskus
  • Säilitage oma juuste loomulik niiskus
  • Säilitage oma juuste loomulik niiskus
  • Säilitage oma juuste loomulik niiskus
  • Säilitage oma juuste loomulik niiskus
  • Säilitage oma juuste loomulik niiskus
  • Säilitage oma juuste loomulik niiskus

Tootmine lõpetatud

MoistureProtectJuuksesirgendaja

HP8372/00

4.7
| (467) Auhinnad | 94% soovitab seda toodet

2 auhinnad

Säilitage oma juuste loomulik niiskus
Anduriga tehnoloogia kaitseb teie juuste niiskustasakaalu. Andur diagnoosib 30 korda sekundis teie juuste seisundit ja kohandab temperatuuri, et säilitada loomulikku niiskust. Säilitab kuni 63% niiskusest (mõõdetud ühe tõmbe järel, aastal 2013).
Kuva kõik eelised

Tervisliku sära heaks

Säilitage oma juuste loomulik niiskus

  • MoistureProtecti tehnoloogia

  • Ioonhooldus

  • Painduvad keraamilised plaadid

Täiuslik niiskuse säilitamine erilise anduri abil

Täiuslik niiskuse säilitamine erilise anduri abil

Andur registreerib teie juuste seisundit 30 korda sekundis ja reguleerib selle põhjal temperatuuri, et säilitada teie juuste loomulik niiskus.

Ennetab staatilise elektri teket - et juuksed oleksid siledad, käharateta ja läikivad

Ennetab staatilise elektri teket - et juuksed oleksid siledad, käharateta ja läikivad

Laetud negatiivsed ioonid kõrvaldavad juustest staatilise elektri, hooldavad juukseid ja silendavad neid, andes sära ja läiget. Tulemuseks on siledad, läikivad ja käharateta juuksed.

Vigastamisohu vähendamiseks kasutakse juustel väiksemat survet

Vigastamisohu vähendamiseks kasutakse juustel väiksemat survet

Painduvad plaadid liiguvad, et kohandada juustele avaldatavat survet. See kaitseb juuksekarva kahjustamise eest ja vähendab juuste murdumise ohtu.

Tehnilised andmed

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Auhinnad

  • Award image AWARD-612383
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Arvustused

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4.7

5-st

467

Auhinnad

94%

soovitab seda toodet

03/06/2022

Eesti

Eesti

Sirgendajate superstaar

Nii elegantse välimusega sirgendaja, mille laiad plaadid teevad töö ära kiirelt ja korralikult. Kuumust reguleeriv süsteem annab kindluse, et juuksed ei kahjustu ja ei pea muretsema selle pärast, et sirgendajat erinevatele pindadele asetades midagi pindadega juhtuks.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele MoistureProtect HP8374/00 MoistureProtecti sirgendaja

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele MoistureProtect HP8374/00 MoistureProtecti sirgendaja

21/10/2019

Eesti

Eesti

Sirgendaja, mis vastab ootustele !

Otsisin sirgendajat, mis kahjustaks võimalikult vähe minu juukseid. Kirjeldust lugedes ei kahelnud hetkekski, et Philips'i MoistureProtect HP8374/00 sirgendaja on just see, mida olen otsinud. Väga meeldiv üllatus oli see, et 175 kraadi juures saab juuksed väga sirgeks. Samuti ei kisu sirgendaja juukseid. Lisaks on sirgendaja väga ilusa disainiga ning käele väga mugav. Sirgendajal on ka väga vastupidav juhe, mis peab vastu kokku kerimisele. Kuna oma eelmist sirgendajat kasutasin 9-aastat, siis ei hirmutanud ka antud sirgendaja hind mind. Olles kasutanud seda sirgendajat nüüd mõnda aega, siis mõtlen, et see on igat oma eurot väärt.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele MoistureProtect HP8374/00 MoistureProtecti sirgendaja

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele MoistureProtect HP8374/00 MoistureProtecti sirgendaja

25/09/2019

Eesti

Eesti

Sellel tootel on suurepärased omadused, soovitan.

Otsisin pikalt uut sirgendajat. Philipsi toode võitis hetkega mu tähelepanu oma välimusega. Väga kauni disainiga toode, hästi käepärane, väike ja kerge. Mugav sirgendada ja lihtne võimalus ka lokke keerata, seega täidab ta kahte fuktsiooni. Võimalus valida erinevate temperatuuride vahel. Mugav hoiustada ja reisile kaasa võtta tootel kaasas kott kuhu sirgendaja panna. Mugavust lisab võimalus tange nupust lukustada kohe peale kasutamist.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele MoistureProtect HP8374/00 MoistureProtecti sirgendaja

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele MoistureProtect HP8374/00 MoistureProtecti sirgendaja

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  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.