Otsisin sirgendajat, mis kahjustaks võimalikult vähe minu juukseid. Kirjeldust lugedes ei kahelnud hetkekski, et Philips'i MoistureProtect HP8374/00 sirgendaja on just see, mida olen otsinud. Väga meeldiv üllatus oli see, et 175 kraadi juures saab juuksed väga sirgeks. Samuti ei kisu sirgendaja juukseid. Lisaks on sirgendaja väga ilusa disainiga ning käele väga mugav. Sirgendajal on ka väga vastupidav juhe, mis peab vastu kokku kerimisele. Kuna oma eelmist sirgendajat kasutasin 9-aastat, siis ei hirmutanud ka antud sirgendaja hind mind. Olles kasutanud seda sirgendajat nüüd mõnda aega, siis mõtlen, et see on igat oma eurot väärt.