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Tootmine lõpetatud
Puhastab ja määrib
Cool Breeze lõhnaga
Jet Clean lahus puhastab ja määrib raseerimispäid.
Pärast puhastamist lõhnavad, näevad välja ja toimivad Philipsi pardli raseerimispead nagu uued.
Raseerimispeale jääb värske lõhn, et saaksite nautida täiuslikku värsket ja puhast raseerimist oma pardliga.
4.7
5-st
6
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
Heniek1004
06/03/2017
Polska
Kinnitatud ostja
Sprawdził się polecam
Nigdy nie stosowałem płynu do czyszczenia teraz kiedy stosuję mam wrażenie że golarka pracuje ciszej
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele HQ200/50 Płyn do czyszczenia Jet Clean
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele HQ200/50 Płyn do czyszczenia Jet Clean
MM16
18/12/2021
Česká republika
Kampaania osa
Kinnitatud ostja
Výrobek je levnější
Výrobek je levnější a ekologičtější, než kupovat celou čistící kazetu s kapalinou do čistící stanice holícího strojku
Positiivsed omadused
Praktičnost
See arvustus tehti tootele HQ200/50 Čistící roztok JetClean
See arvustus tehti tootele HQ200/50 Čistící roztok JetClean
Zozók889
14/08/2021
Magyarország
Philipsi töötaja
Kinnitatud ostja
Kiváló
[Employee of philipsglobal] Termékleírás szerint kiválóan megfelelő! Könnyen alkalmazható!
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele HQ200/50 Jet Clean tisztítófolyadék
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele HQ200/50 Jet Clean tisztítófolyadék