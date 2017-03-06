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Tootmine lõpetatud

jet Clean'i puhastuslahus

HQ200/50

4.7
| (6) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet
Raseerige puhtalt
Puhas pardel tagab raseerimisel parima tulemuse. Kasutage süsteemi Jet Cleaning puhastamiseks Philipsi lahust Jet Clean HQ200/50, et Philipsi raseerimisotsakuid põhjalikult puhastada.
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S7886/55

Shaver series 7000

Shaver series 7000
Wet & Dry elektripardel

S7886/58

Maksimaalse sooritusvõime tagamiseks

Raseerige puhtalt

  • Puhastab ja määrib

  • Cool Breeze lõhnaga

Tagab maksimaalse raseerimisjõudluse

Jet Clean lahus puhastab ja määrib raseerimispäid.

Põhjalikuks puhastuseks

Pärast puhastamist lõhnavad, näevad välja ja toimivad Philipsi pardli raseerimispead nagu uued.

Jätab raseerimispeadele värske lõhna

Raseerimispeale jääb värske lõhn, et saaksite nautida täiuslikku värsket ja puhast raseerimist oma pardliga.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.7

5-st

6

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

3
2
1

06/03/2017

Polska

Polska

Kinnitatud ostja

Sprawdził się polecam

Nigdy nie stosowałem płynu do czyszczenia teraz kiedy stosuję mam wrażenie że golarka pracuje ciszej

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele HQ200/50 Płyn do czyszczenia Jet Clean

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele HQ200/50 Płyn do czyszczenia Jet Clean

18/12/2021

Česká republika

Česká republika

Kinnitatud ostja

Výrobek je levnější

Výrobek je levnější a ekologičtější, než kupovat celou čistící kazetu s kapalinou do čistící stanice holícího strojku

Positiivsed omadused

Praktičnost

See arvustus tehti tootele HQ200/50 Čistící roztok JetClean

See arvustus tehti tootele HQ200/50 Čistící roztok JetClean

14/08/2021

Magyarország

Magyarország

Philipsi töötaja

Kinnitatud ostja

Kiváló

[Employee of philipsglobal] Termékleírás szerint kiválóan megfelelő! Könnyen alkalmazható!

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele HQ200/50 Jet Clean tisztítófolyadék

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele HQ200/50 Jet Clean tisztítófolyadék

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