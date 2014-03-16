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Kõik seeriad

  • Mugavalt nahalähedane
  • Mugavalt nahalähedane
  • Mugavalt nahalähedane
  • Mugavalt nahalähedane
  • Mugavalt nahalähedane
  • Mugavalt nahalähedane
  • Mugavalt nahalähedane
  • Mugavalt nahalähedane
  • Mugavalt nahalähedane
  • Mugavalt nahalähedane
  • Mugavalt nahalähedane
  • Mugavalt nahalähedane

Tootmine lõpetatud

7000 SeriesPardel

HQ7300

4.5

| (2) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet

Mugavalt nahalähedane

Seda täielikult pestavat pardlit saate pärast iga kasutuskorda kraani all loputada. Võite iga päev mugavale ja nahalähedasele raseerimisele kindel olla.

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kaubamärk maailmas elektriliste pardlite kategoorias1

Raseerib ka kõige lühemad karvad

Mugavalt nahalähedane

  • Juhtmega

Täppisraseerimise süsteem

Täppisraseerimise süsteem

Philipsi pardli ultraõhukeste peade pilud raseerivad pikad karvad ja augud kõrvaldavad lühikesed tüükad.

Reflex Action süsteem

Reflex Action süsteem

Kohandub automaatselt iga näo ja kaela kumerusega.

Mugavad lõikepead

Mugavad lõikepead

Nende Philipsi lõikepeade nahasõbralik profiil võimaldab mugavaks raseerimiseks sujuvat kontakti nahaga.

Tehnilised andmed

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Osad ja tarvikud

    • SH50

    SH50
    Asendusterad

    SH50/50
    • MultiPrecisioni lõiketerad
    • Sobib S5000 seeriale ümara kujuga
    • Sobib S6000 seeriale ümara kujuga

Arvustused

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4.5

5-st

2

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

3
2
1

16/03/2014

Česká republika

Česká republika

Dobrý kup.

Sloužil nám se synem tři roky, velice spolehlivý a levný výrobek.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Shaver series 3000 HQ7300/16 Elektrický holicí strojek

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Shaver series 3000 HQ7300/16 Elektrický holicí strojek

10/06/2014

Polska

Polska

Swietna golarka, polecam

Bateria bardzo długo trzyma, jest poręczna, świetnie goli, łatwa w utrzymaniu czystość, mały minus za trymer do strzyżenia dłuższych włosów - ma mniejszą sprawność

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Shaver series 3000 HQ7300/16 Electric shaver

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Shaver series 3000 HQ7300/16 Electric shaver

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  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. Allikas: Euromonitor International Limited, jaehind RSP, pardlite kategooria uuringu alusel, 2019. aata andmete järgi, uuring toimus 2020. aasta jaanuaris. 