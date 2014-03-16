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Tootmine lõpetatud
Mugavalt nahalähedane
Seda täielikult pestavat pardlit saate pärast iga kasutuskorda kraani all loputada. Võite iga päev mugavale ja nahalähedasele raseerimisele kindel olla.
Juhtmega
Philipsi pardli ultraõhukeste peade pilud raseerivad pikad karvad ja augud kõrvaldavad lühikesed tüükad.
Kohandub automaatselt iga näo ja kaela kumerusega.
Nende Philipsi lõikepeade nahasõbralik profiil võimaldab mugavaks raseerimiseks sujuvat kontakti nahaga.
4.5
5-st
2
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
Pilát
16/03/2014
Česká republika
Dobrý kup.
Sloužil nám se synem tři roky, velice spolehlivý a levný výrobek.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Shaver series 3000 HQ7300/16 Elektrický holicí strojek
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Shaver series 3000 HQ7300/16 Elektrický holicí strojek
Zbych31
10/06/2014
Polska
Swietna golarka, polecam
Bateria bardzo długo trzyma, jest poręczna, świetnie goli, łatwa w utrzymaniu czystość, mały minus za trymer do strzyżenia dłuższych włosów - ma mniejszą sprawność
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Shaver series 3000 HQ7300/16 Electric shaver
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Shaver series 3000 HQ7300/16 Electric shaver
Allikas: Euromonitor International Limited, jaehind RSP, pardlite kategooria uuringu alusel, 2019. aata andmete järgi, uuring toimus 2020. aasta jaanuaris.