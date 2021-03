1 l ProMixi nõu optimaalseks segamiseks ja vispeldamiseks

Saumikseriga on kaasas 1 l kolmnurkne nõu. Saumikseri nõul on käepärane tila ja mõõdutähised. Nõu ainulaadne kolmnurkne kuju on kergesti haaratav ja tekitab keerise, mis tõmbab koostisained allapoole ProMixi sauaosa poole, et tagada optimaalne segamine ja vispeldamine.