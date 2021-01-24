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Tootmine lõpetatud
400 W
1,5-liitrine plastkann
Kaks kiirust ja impulssrežiim
ProBlend 4
Võimas 400 W mootor lihtsaks segamiseks.
Uudse disainiga tera segab ja lõikab koostisaineid tõhusalt ning teile ja teie perele valmib täiuslik smuuti.
Purunemiskindel tugevdatud plastist kann. Sellesse 1,5-liitrisse kannu mahub töötlemiseks 1,25 liitrit vedelikku.
Auhinnad
4.8
5-st
39
Auhinnad
95%
soovitab seda toodet
24/01/2021
Україна
Отличный блендер
Пользуюсь этой моделью больше 2х лет, отличный вариант для дома, любимые коктейли готовит на ура, благодаря насадки с сеткой даже малину в джем без косточек получается приготовить. Очень рекомендую
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Daily Collection HR2103/00 Блендер
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Daily Collection HR2103/00 Блендер
Tanushka84
20/08/2020
Україна
Отличный блендер!
Блендер хорошо смешивает и взбивает жидкое тесто, коктейли, смузи, соусы! Благодаря такому помощнику в моей семье более разнообразное меню. Мельничка, входящая в комплект отлично измельчает орехи, специи, кофе! Есть фильтр для приготовления свежевыжатого сока. Я очень довольна приобретением, мой помощник всегда выручает, пользуюсь почти каждый день! Рекомендую
Positiivsed omadused
Большая и удобная чаша для всей семьи, компактная мельничка, отличный дизайн
Negatiivsed omadused
Нет
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Daily Collection HR2100/00 Блендер
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Daily Collection HR2100/00 Блендер
Олена77
31/10/2019
Україна
Чудовий блендер
Абсолютно задоволені. Ця модель зручна, потужна, виконує усі поставлені задачі, легка у використанні та просто миється :) Повністю оправдав сподівання
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Daily Collection HR2103/00 Блендер
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Daily Collection HR2103/00 Блендер