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Viva kollektsioon ProMix saumikser

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Viva kollektsioonProMix saumikser

HR2657/90

Viva kollektsioon ProMix saumikser

Tootmine lõpetatud

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Kasutusjuhendid ja dokumendid

Hand Blender HR265x sDFU EU

  • PDF fail, 2.5 MB
  • 13 March 2026

Quick start guide Philips Viva Collection ProMix Handblender

  • PDF fail, 2.4 MB
  • 13 March 2026

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